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Υγειονομική κινητοποίηση προκάλεσε η απόφαση του ΕΦΕΤ να προχωρήσει στην ανάκληση συγκεκριμένης παρτίδας κατεψυγμένων στρειδιών, μετά τον εντοπισμό νοροϊού στο προϊόν.

Η απόσυρση αποφασίστηκε έπειτα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από επιχείρηση στην Ολλανδία, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε η παρουσία του ιού.

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Το προϊόν αφορά κατεψυγμένα στρείδια προέλευσης Νότιας Κορέας με την εμπορική ονομασία «Surasang», τα οποία διακινούνται σε πλαστική συσκευασία βάρους 226 γραμμαρίων. Η ημερομηνία παραγωγής τους είναι η 26 Απριλίου 2025, ενώ η ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν αναγράφεται ως 25 Απριλίου 2027.

Η σχετική ενημέρωση προς τις ελληνικές αρχές πραγματοποιήθηκε μέσω του Ευρωπαϊκού Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF), γεγονός που ενεργοποίησε άμεσα τις διαδικασίες ελέγχου και απόσυρσης του προϊόντος από την ελληνική αγορά.

Τα συγκεκριμένα κατεψυγμένα στρείδια είχαν ήδη διανεμηθεί σε καταστήματα που διαθέτουν τρόφιμα ασιατικής προέλευσης σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Ο ΕΦΕΤ ζήτησε την άμεση απομάκρυνση όλων των τεμαχίων της συγκεκριμένης παρτίδας από τα σημεία πώλησης, ενώ οι σχετικοί έλεγχοι συνεχίζονται.

Παράλληλα, καλούνται οι καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί το προϊόν να μην το καταναλώσουν και να το επιστρέψουν στο κατάστημα αγοράς.