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Ο ΕΦΕΤ προχώρησε σε νέα ανάκληση τροφίμου, καθώς σε παρτίδα καπνιστής πέστροφας εντοπίστηκε το επικίνδυνο βακτήριο Listeria monocytogenes.

Η ανάκληση πραγματοποιείται στο πλαίσιο διερεύνησης κρούσματος λιστερίωσης σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ. Έπειτα από έκτακτους ελέγχους της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής του ΕΦΕΤ, εντοπίστηκε το παθογόνο βακτήριο σε προϊόν με την ονομασία «Καπνιστή Πέστροφα Καρπενησίου (φιλέτο)» της εμπορικής σειράς «frésco».

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Το συγκεκριμένο προϊόν φέρει ημερομηνία παραγωγής 16/04/2026 και ημερομηνία ανάλωσης 14/08/2026, ενώ παρασκευάζεται από την εταιρεία «Γ. Παναγιωτόπουλος – Ι. Μπακατσιάς Ο.Ε. Ιχθυοκαλλιέργεια».

Οι εργαστηριακοί έλεγχοι που διενεργήθηκαν στα Εργαστήρια Δοκιμών και Ερευνών Τροφίμων Αθηνών του ΕΦΕΤ επιβεβαίωσαν την παρουσία της Listeria monocytogenes, ενός μικροοργανισμού που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές στην υγεία, ιδιαίτερα σε εγκύους, ηλικιωμένους και άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.

Μετά τα αποτελέσματα των αναλύσεων, ο ΕΦΕΤ ζήτησε την άμεση απόσυρση της συγκεκριμένης παρτίδας από την αγορά. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έλεγχοι σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας, καθώς και με τις αρμόδιες κτηνιατρικές και αγροτικές υπηρεσίες της Ευρυτανίας.

Οι καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί το προϊόν καλούνται να μην το καταναλώσουν και να το επιστρέψουν στο κατάστημα από το οποίο το αγόρασαν.