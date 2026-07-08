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Την ανάκληση γεμιστού ρολού κοτόπουλου ζητεί ο ΕΦΕΤ, καθώς κατά τη διάρκεια ελέγχων εντοπίστηκε σαλμονέλα.

Ειδικότερα, πρόκειται για το προϊόν με εμπορική ονομασία: «ΓΕΜΙΣΤΟ ΡΟΛΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ- ΥΦΑΝΤΗΣ» με ημερομηνία ανάλωσης 08/07/2026 και ημερομηνία ζύγισης 24/06/2026, που παράγεται από την εταιρεία «Α & Χ ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

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Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, στο συγκεκριμένο προϊόν διαπιστώθηκε η παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Salmonella spp.

Ο ΕΦΕΤ, έπειτα από ελέγχους στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επίσημος Έλεγχος Μικροβιολογικών Κριτηρίων Ασφάλειας Τροφίμων» έτους 2026, απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν, να μην το καταναλώσουν.