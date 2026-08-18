Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στην ανάκληση πιάτων, δοχείων φαγητού και σετ κουταλιών που παρουσιάζονται ως προϊόντα από μπαμπού προχώρησε ο ΕΦΕΤ, μετά από εργαστηριακούς ελέγχους που αποκάλυψαν ότι στην πραγματικότητα πρόκειται για πλαστικά αντικείμενα από ρητίνη μελαμίνης.

Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής του ΕΦΕΤ, στο πλαίσιο του προγράμματος ελέγχων για το 2026 που αφορά υλικά και αντικείμενα τα οποία προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

Advertisement

Advertisement

Τα προϊόντα που εντοπίστηκαν φέρουν τις ενδείξεις «πιάτο μπαμπού SPRING, Made in P.R.C.», «δοχείο φαγητού Bamboo Fiber – Natural Collection, Made in P.R.C.» και «σετ κουτάλες μπαμπού JULONG COMMODITY Life Style, Made in P.R.C.».

Οι σχετικές αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν από το Β’ Τμήμα της Β’ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών του Γενικού Χημείου του Κράτους, με τα συγκεκριμένα προϊόντα να χαρακτηρίζονται μη κανονικά.

Από τους ελέγχους προέκυψε ότι, παρά τις αναφορές στις συσκευασίες περί κατασκευής από μπαμπού ή ίνες μπαμπού, τα αντικείμενα είναι πλαστικά υλικά για επαφή με τρόφιμα, κατασκευασμένα από ρητίνη μελαμίνης.

Ο ΕΦΕΤ σημειώνει πως ο τρόπος επισήμανσης και παρουσίασης των προϊόντων είναι πιθανό να παραπλανήσει τους καταναλωτές σχετικά με την πραγματική τους φύση και σύσταση.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον Οργανισμό, το μπαμπού, είτε χρησιμοποιείται ως αλεύρι είτε ως ίνες, δεν περιλαμβάνεται στον ευρωπαϊκό κατάλογο των εγκεκριμένων ουσιών για την κατασκευή πλαστικών υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα. Ως εκ τούτου, δεν επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά πλαστικών προϊόντων που περιέχουν μπαμπού.

Ο ΕΦΕΤ ζήτησε την άμεση ανάκληση όλων των συγκεκριμένων προϊόντων, καθώς και των αντίστοιχων ομοειδών, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τους σχετικούς ελέγχους. Οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί κάποιο από τα προϊόντα καλούνται να μην τα χρησιμοποιήσουν.