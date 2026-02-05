Στο πλαίσιο της έρευνας για την πολύνεκρη έκρηξη και φωτιά που στοίχισαν τη ζωή σε πέντε εργαζόμενους της εταιρείας Βιολάντα, στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) πραγματοποίησαν έφοδο τόσο στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου όσο και στην κατοικία του ιδιοκτήτη, Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη.

Στο σπίτι του Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη, οι αρχές εντόπισαν και κατάσχεσαν ηλεκτρονικό εξοπλισμό και έγγραφα που κρίθηκαν σημαντικά για την προανάκριση. Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν υπολογιστές, τάμπλετ και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, καθώς και λογιστικά έγγραφα και στοιχεία που μπορεί να ρίξουν φως στις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό.

Advertisement

Advertisement

Τα ευρύτατα θα εξεταστούν ενδελεχώς από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να διασαφηνιστούν τα αίτια της έκρηξης και της φωτιάς.

Υπενθυμίζεται ότι ο ιδιοκτήτης της εταιρίας Βιολάντα είχε συλληφθεί στις 27 Ιανουαρίου, μαζί με τον τεχνικό ασφαλείας και τον υπεύθυνο βάρδιας του εργοστασίου. Οι τρεις κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, πρόκληση έκρηξης και εμπρησμό από αμέλεια, καθώς και για πρόκληση σωματικών βλαβών.