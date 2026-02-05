Νέα στοιχεία από την τραγωδία στη Βιολάντα έρχονται στο φως της δημοσιότητας με φωτογραφία ντοκουμέντο από το σημείο που έγινε η διαρροή προπανίου, η οποία διείσδυσε στο αδήλωτο υπόγειο, όπου σημειώθηκε η φονική έκρηξη με αποτέλεσμα πέντε εργαζόμενες να χάσουν τη ζωή τους.

Στο σημείο έσκαψε το κλιμάκιο Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού με συνεργεία της Περιφέρειας, κατορθώνοντας να εντοπίσουν το ακριβές σημείο όπου έγινε η διαρροή. Συγκεκριμένα στην ένωση των σωλήνων υπήρχε μια ρωγμή και από εκεί το προπάνιο διοχετευόταν στο υπόγειο του εργοστασίου.

Advertisement

Advertisement

Στο υπόγειο υπήρχε μια αυτόματη αντλία νερού και όταν αυτή ενεργοποιήθηκε προκάλεσε σπινθήρα με αποτέλεσμα το προπάνιο που είχε συσσωρευτεί να προκαλέσει την έκρηξη.

Επιστρέφουν οι πραγματογνώμονες στον χώρο της έκρηξης

Πραγματογνώμονες αναμένεται να βρεθούν ξανά σήμερα στο χώρο του εργοστασίου προκειμένου να συνεχιστούν οι επιτόπιες έρευνες για τα αίτια της έκρηξης ενώ σε πλήρη εξέλιξη είναι και οι καταθέσεις μαρτύρων. Στον χώρο, έχει φτάσει όχημα της ΕΜΑΚ από την Λάρισα αλλά και οι πραγματογνώμονες από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού προκειμένου να ξεκινήσουν ξανά οι έρευνες στο κομμάτι που προκάλεσε την έκρηξη. Οι έρευνες είχαν σταματήσει γιατί υπήρχε ο φόβος να σημειωθεί και νέα έκρηξη.

Παράλληλα συνεχίζεται το ανακριτικό έργο έτσι ώστε να ριχθεί φως στο τι υπήρχε, τι δεν λειτουργούσε σωστά και να αποδοθούν στη συνέχεια οι ποινικές ευθύνες από την πλευρά της εισαγγελίας που έχει αναλάβει την υπόθεση.