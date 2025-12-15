Στα δικαστήρια της Καλαμάτας θα βρεθούν οι δύο κατηγορούμενοι για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα. Ο ανιψιός του θύματος και ο φίλος του επιχειρηματίας περνούν το κατώφλι της ανακρίτριας σήμερα (15/12) προκειμένου να απολογηθούν μετά την προθεσμία που είχαν λάβει.

Οι ίδιοι επιμένουν πως δεν είχαν καμία εμπλοκή με το διπλό φονικό παρά τις κατηγορίες που τους αποδίδονται για ηθική αυτουργία στη διπλή δολοφονία, καθώς και σε απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ τον περασμένο Σεπτέμβριο, αλλά και τις τηλεφωνικές συνομιλίες που βρίσκονται στα χέρια των Αρχών και τις αντιφάσεις στις καταθέσεις, όπως έγραψε το dikastiko.gr .

Ωστόσο, αναμένονται και νέα εντάλματα σύλληψης από τα στοιχεία που προέκυψαν από τη συμπληρωματική δικογραφία. Όπως αναφέρει το ertnews.gr τα στοιχεία αυτά ενίσχυσαν καθοριστικά τις ήδη υπάρχουσες ενδείξεις και θα οδηγήσουν στην έκδοση τριών νέων ενταλμάτων σύλληψης μέσα στην εβδομάδα.

Πέραν του ανιψιού και του επιχειρηματία από την Αθήνα, ένταλμα σύλληψης για το φονικό στη Φοινικούντα, εκκρεμεί και για έναν 30χρονο συνεταίρο του επιχειρηματία, στον οποίο αποδίδεται ρόλος συνεργού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να παρείχε οδηγίες στους 22χρονους (σ.σ. πρόκειται για τους δύο αρχικώς συλληφθέντες για το φονικό) πριν και μετά τη δολοφονία, μέσω πακιστανικών τηλεφωνικών αριθμών, ενώ εξετάζεται και η εμπλοκή του στη μεταφορά τους, καθώς το λευκό σκούτερ που χρησιμοποιήθηκε φέρεται να παραλήφθηκε σε δρόμο κοντά στην οικία του.

Ο 30χρονος εξακολουθεί να καταζητείται και, εφόσον δεν παρουσιαστεί στις αρχές, θεωρείται δεδομένο ότι θα εκδοθεί και διεθνές ένταλμα σύλληψης, καθώς υπάρχουν πληροφορίες ότι βρίσκεται στο εξωτερικό.

Στο κάδρο βρίσκονται και η σύντροφος του κατηγορούμενου ανιψιού και ακόμη ένα πρόσωπο από τον στενό οικογενειακό του κύκλο.