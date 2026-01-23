Οι δύο 22χρονοι που βρίσκονται προσωρινά κρατούμενοι για την εμπλοκή τους στο διπλό φονικό στη Φοινικούντα επανήλθαν με συμπληρωματικές καταθέσεις, περιγράφοντας εκ νέου τη μοιραία νύχτα, σε ένα σκηνικό γεμάτο φόβο, αντιφάσεις και σκοτεινά σημεία.

Σύμφωνα με το MEGA, ο Χ.Τ., ο οποίος αρχικά παρουσιάστηκε ως θύμα σεξουαλικής κακοποίησης και συνεργός στη δολοφονία, αλλά πλέον φέρεται να θεωρείται ο φυσικός αυτουργός, ανασκεύασε την πρώτη του κατάθεση. Όπως ανέφερε:

«Όταν παραδόθηκα είπα μια ιστορία που δεν ισχύει. Ήταν προϊόν φόβου. Τον επιχειρηματία στον οποίο δούλευα τον γνωρίζω από τα 14 μου. Θυμάμαι τα μηνύματα που του έστελνα, αλλά δεν μπορώ να σας πω αν τον φοβόμουν ή αν μου είχε φερθεί ποτέ εκδικητικά. Δεν θέλω να σας πω αν τον φοβάμαι ακόμη και σήμερα».

Υπό καθεστώς έντονου φόβου, ο 22χρονος παραδέχεται πλέον ότι εκείνος μπήκε στο κάμπινγκ, δίνοντας ωστόσο μια αποσπασματική περιγραφή των γεγονότων μέσα στη ρεσεψιόν και «φωτογραφίζοντας» τον ανιψιό ως τον εκτελεστή.

«Όταν φτάσαμε στο κάμπινγκ έγινε μια κλήση προς τον αριθμό 69***** αλλά φοβάμαι να σας πω περισσότερα. Ξεκίνησα να περπατάω στο πλακόστρωτο, είδα από μακριά τη ρεσεψιόν και τότε άκουσα πυροβολισμούς. Στην αρχή δύο με τρεις και μετά άλλους τρεις. Πάγωσα και άρχισα να τρέχω προς τα πίσω. Δεν είδα κανέναν να τρέχει. Άκουσα μόνο στο τέλος κάποιον να φωνάζει βοήθεια. Δεν θα σας πω αν η φωνή ήταν γνώριμη».

Καίρια ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα, όπως η διαφυγή του μετά το έγκλημα, οι τηλεφωνικές κλήσεις σε «πακιστανικά» τηλέφωνα και η μυστηριώδης θήκη κιθάρας.

«Φοβάμαι να σας πω γιατί κατέβηκα από το σκούτερ και δεν συνέχισα με τον φίλο μου. Περπάτησα μέχρι την Καλαμάτα χωρίς GPS. Δεν θα απαντήσω ούτε για την κλήση στις 20:21. Το βράδυ το πέρασα στα βουνά. Άλλαξα ρούχα γύρω στις 06:00 το πρωί, επειδή είχαν βραχεί από την καταιγίδα. Τη θήκη κιθάρας την πέταξα σε κάποιον γκρεμό. Φοβάμαι να σας πω αν ο ανιψιός με μετέφερε στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας».

Από την πλευρά του, ο δεύτερος 22χρονος, ο οποίος αρχικά παρουσιαζόταν ως εκτελεστής αλλά πλέον φέρεται να είχε βοηθητικό ρόλο, υποστήριξε ενώπιον της ανακρίτριας:

«Πιστεύω ότι ο ανιψιός μαζί με τον εργοδότη και τον συνέταιρο οργάνωσαν τα πάντα και έπεισαν τον Χ.Τ., που είχε ανάγκη από χρήματα. Το όπλο θεωρώ ότι το παρέλαβε σε κάποια από τις στάσεις, χωρίς όμως να έχω αποδείξεις».

Την ίδια στιγμή, ανιψιός και εργοδότης αρνούνται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή.

Ο Χ.Τ. έχει καταθέσει ότι ο εργοδότης του ασκούσε έντονη επιρροή επάνω του και πως θα έκανε ό,τι του ζητούσε. Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται βίντεο από τον περσινό Φεβρουάριο, στο οποίο ο επιχειρηματίας φέρεται να του λέει:

«Είσαι 100%; Θες να πάρεις λίγο χρόνο να το σκεφτείς αν είσαι 100% ή 99%; Για να σου κάνω τέτοιο πράγμα, κάτι σημαίνει. Δεν θα ξαναδεχθώ να μου πεις μ@λ@ ή ψέματα ή παραλείψεις».

Σε άλλο σημείο της κατάθεσής του, ο 22χρονος δηλώνει:

«Φοβάμαι να απαντήσω πόσα κινητά είχα και ποιος μου έδωσε τα κλειδιά του σκούτερ. Θέλαμε να έχει νυχτώσει όταν φτάσουμε στο κάμπινγκ. Κάναμε στάσεις. Φοβάμαι να πω αν μίλησα με κάποιον στο κινητό που μου είχαν δώσει».

Τέλος, ο Χ.Τ. φέρεται να έχει παραδεχτεί ότι θα κατέβαλλε από 500 έως 1.000 ευρώ στον φίλο του που τον μετέφερε στη Φοινικούντα, εφόσον πετύχαινε τον σκοπό του.