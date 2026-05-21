Τον Ιούνιο θα καταβληθεί στους δικαιούχους το έκτακτο επίδομα παιδιού των 150 ευρώ ανά παιδί που έχει προαναγγείλει ο πρωθυπουργός. Το μόνο που χρειάζεται είναι να έχει δηλωθεί σωστά ο IBAN τους στο Taxisnet, ώστε τα χρήματα να πιστωθούν.

Πρόκειται για εφάπαξ ενίσχυση, η οποία θα καταβληθεί χωρίς αίτηση στα τέλη Ιουνίου. Το μέτρο αφορά περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, και θα γίνει την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου.

Πώς υπολογίζεται το επίδομα παιδιού

Για 1 παιδί: 150 ευρώ

Για 2 παιδιά: 300 ευρώ

Για 3 παιδιά: 450 ευρώ

Για 4 παιδιά: 600 ευρώ

Για 5 παιδιά: 750 ευρώ

Για 6 ή περισσότερα παιδιά: 900 ευρώ

Όσον αφορά τα εισοδηματικά όρια για το έκτακτο επίδομα παιδιού, είναι διευρυμένα σύμφωνα με την ΕΡΤ, ώστε να καλυφθούν περισσότεροι δικαιούχοι.

Όρια εισοδήματος για άγαμους γονείς

1 παιδί: έως 39.000 ευρώ

2 παιδιά: έως 44.000 ευρώ

3 παιδιά: έως 49.000 ευρώ

4 παιδιά: έως 54.000 ευρώ

5 παιδιά: έως 59.000 ευρώ

6 ή περισσότερα παιδιά: έως 64.000 ευρώ

Για έγγαμους γονείς:

1 παιδί: έως 40.000 ευρώ

2 παιδιά: έως 45.000 ευρώ

3 παιδιά: έως 50.000 ευρώ

4 παιδιά: έως 55.000 ευρώ

5 παιδιά: έως 60.000 ευρώ

6+ παιδιά: έως 65.000 ευρώ

Το μέτρο στοχεύει στην άμεση ανακούφιση των νοικοκυριών από τις πιέσεις του πληθωρισμού και εντάσσεται στο ευρύτερο πακέτο μέτρων στήριξης, το οποίο χρηματοδοτείται από το δημοσιονομικό υπερπλεόνασμα.