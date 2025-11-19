Ένα κόκκινο αυτοκίνητο, το οποίο οι κατηγορούμενοι για την εκτέλεση του Γιάννη Λάλα φέρονται να χρησιμοποίησαν σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, είναι το στοιχείο κλειδί που βοήθησε τα στελέχη του ανθρωποκτονιών να εξιχνιάσουν την δολοφονία του 42χρονου.

Είναι ένα όχημα κοινό και με την εκτέλεση στον Επτάλοφο Φωκίδας και με την απόπειρα δολοφονίας ενός χούλιγκαν στο Παγκράτι.

Για την ενέργεια του Παγκρατίου, το χρησιμοποίησαν προκειμένου να μετακινήσουν το αυτοκίνητο της απόπειρας. Στην περίπτωση της Φωκίδας όμως ήταν το αυτοκίνητο, με το οποίο προσέγγισαν το Γιάννη Λάλα στον ξενώνα, διέφυγαν από το σημείο και πυρπόλησαν λίγα χιλιόμετρα μακριά, για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους.

Ο στενός συνεργάτης πρώην υπουργού

Σκοτεινό σημείο στην έρευνα παραμένει το πώς βρέθηκε στα χέρια των κατηγορούμενων αυτοκίνητο, το οποίο είχε ενοικιαστεί από στενό συνεργάτη πρώην κορυφαίου υπουργού της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.

Πρόκειται για μια μαύρη BMW, την οποία χρησιμοποίησαν οι δράστες κατά την απόπειρα δολοφονίας 34χρονου στο Παγκράτι τα ξημερώματα τής 22ας Σεπτεμβρίου. Τις επόμενες ημέρες, μετά την ενέργεια τους, οι δράστες μετακίνησαν αρκετές φορές το δραστικό όχημα, προκειμένου να αποφύγουν τον εντοπισμό του. Κάμερες ασφαλείας τους κατέγραψαν και σε ένα από τα πλάνα φαίνονται να αφαιρούν τις πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας και να επανατοποθετούν τις πραγματικές. Από τον αριθμό τα στελέχη του ανθρωποκτονιών είδαν ότι το αυτοκίνητο το είχε ενοικιάσει ο στενός συνεργάτης του πρώην υπουργού. Όταν τον αναζήτησαν όμως, δεν κατάφεραν να τον εντοπίσουν στην διεύθυνση και στο τηλέφωνο, που είχε δώσει όταν ενοικίασε το αυτοκίνητο. Οι αστυνομικοί θεωρούν δεδομένο ότι ο συγκεκριμένος θα κληθεί από τον ανακριτή προκειμένου να διευκρινίσει την σχέση που έχει με τους κατηγορούμενους.