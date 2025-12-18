Δύο τραγουδιστές της μουσικής τραπ πέρασαν τα στελέχη της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με την κατηγορία ότι συμμετείχαν σε σπείρα διακίνησης κάνναβης ο ένας ως υπαρχηγός με αρχηγό τον πατέρα του και ο δεύτερος ως διακινητής.

Ειδικότερα, κατόπιν προσυνεννοημένων συναντήσεων, διακινούσαν ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης και κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή σοκολάτας σε διάφορα άτομα, πουλώντας την ακατέργαστη κάνναβη προς 2.500 ευρώ το κιλό και την κατεργασμένη προς 5.000 ευρώ το κιλό.

Για την επίτευξη του σκοπού τους, είχαν διακριτούς ρόλους ως εξής:

55χρονος αλλοδαπός, αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, ήταν υπεύθυνος για την εύρεση, φύλαξη και αποθήκευση των ναρκωτικών ουσιών, καθώς και τη συγκομιδή και φύλαξη των κερδών της εγκληματικής οργάνωσης,

30χρονος αλλοδαπός, ήταν ο υπαρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, υπεύθυνος για τη φύλαξη και αποθήκευση των ναρκωτικών ουσιών, από κοινού με τον 55χρονο,

22χρονος ημεδαπός, ήταν υπεύθυνος για τη φύλαξη και αποθήκευση των ναρκωτικών ουσιών, από κοινού με τον 55χρονο και τον 30χρονο, καθώς και για την παράδοση των ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών στον μεταφορέα της οργάνωσης, ώστε αυτές εν συνεχεία να διακινηθούν σε έτερους διακινητές και χρήστες,

30χρονος ημεδαπός, ήταν υπεύθυνος για τη μεταφορά και διακίνηση των ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών.

Από τις σωματικές έρευνες, αλλά και από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

κατεργασμένη κάνναβη, βάρους 1 κιλού και 907,5 γραμμαρίων,

ακατέργαστη κάνναβη, βάρους 15 κιλών και 153,5 γραμμαρίων,

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και δίκυκλο,

αλεξίσφαιρο γιλέκο,

καταμετρητής χρημάτων,

4 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

4 συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

πλήθος νάιλον συσκευασιών και

το χρηματικό ποσό των 51.490 ευρώ.

Εκτιμάται ότι, το συνολικό παράνομο όφελος που αποκόμισε η οργάνωση από την εγκληματική της δράση υπερβαίνει τις 95.000 ευρώ.