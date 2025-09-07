Η Εθνική ομάδα μπάσκετ πήρε μεγάλη νίκη απέναντι στο Ισραήλ (84-79), εξασφάλισε την πρόκρισή της στα προημιτελικά του EuroBasket και συνεχίζει να ονειρεύεται επιστροφή σε βάθρο μετά από 16 χρόνια.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ασυγκράτητος με 37 πόντους και 10 ριμπάουντ (17/20 σουτ), ενώ ο Κώστας Σλούκας καθοδήγησε την περιφέρεια με 11 πόντους. Κομβικοί ήταν επίσης ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου (8π.), που έβγαλε εκτός ρυθμού τον Άβντιγια, και ο νεαρός Αλέξανδρος Σαμοντούροβ (7π., 6ρ.), που πρόσφερε ενέργεια και κρίσιμες λύσεις.

Παρά την κακή της βραδιά από το τρίποντο (4/25), η Ελλάδα επικράτησε χάρη στην κυριαρχία της στα ριμπάουντ (44-31) και τον ρυθμό που επέβαλε στο ανοιχτό γήπεδο.

Πρώτο ημίχρονο: Ο Γιάννης ασταμάτητος, ο Παπανικολάου «έσβησε» τον Άβντιγια

Η «γαλανόλευκη» ξεκίνησε με επιθετικό ρυθμό, έχοντας τον Αντετοκούνμπο ως σημείο αναφοράς (11 πόντοι στο α΄ δεκάλεπτο). Ο Παπανικολάου έκανε σπουδαία δουλειά αμυντικά, περιορίζοντας τον Άβντιγια, ενώ ο Καλαϊτζάκης έδωσε λύσεις και στις δύο πλευρές του γηπέδου.

Με τον Γιάννη να φτάνει τους 21 πόντους στο πρώτο μέρος και τον Σλούκα να σκοράρει σημαντικό τρίποντο, η Ελλάδα πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα 50-41.

Τρίτη περίοδος: Αντίδραση Ισραήλ – απάντηση Σαμοντούροβ και Σλούκα

Το Ισραήλ μείωσε τη διαφορά με τον Άβντιγια και τον Κάρινγκτον, όμως η είσοδος του Σαμοντούροβ έφερε ισορροπία στην ελληνική άμυνα. Ο νεαρός πέτυχε κρίσιμο τρίποντο, ενώ ο Σλούκας σκόραρε με γκολ-φάουλ, δίνοντας ξανά αέρα στην Εθνική (67-59 στο 30΄).

Τέταρτη περίοδος: Η άμυνα μίλησε, ο Γιάννης «καθάρισε»

Η Ελλάδα μπήκε δυνατά στην τελευταία περίοδο, κρατώντας το Ισραήλ χωρίς πόντο για τρία λεπτά. Ο Γιάννης σκόραρε ασταμάτητα, ο Σαμοντούροβ έφερε ενέργεια και ο Παπανικολάου πέτυχε κομβικό τρίποντο για το 80-70. Παρά κάποιες αβίαστες λάθος επιλογές στο τέλος, η νίκη «κλείδωσε» στο 84-79.

Στατιστικά δεκαλέπτων:

28-22, 50-41, 67-59, 84-79

Επόμενος αντίπαλος για την Εθνική, η Λιθουανία – με φόντο επιστροφή σε ημιτελικά μεγάλης διοργάνωσης για πρώτη φορά από το 2009.