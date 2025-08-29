Σταδιακή ανοδική τάση παρουσιάζει η θετικότητα του κορονοϊού στη χώρα μας, σύμφωνα με τα στοιχεία της επιδημιολογικής επιτήρησης αναπνευστικών λοιμώξεων του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), με πέντε θανάτους και μία διασωλήνωση να καταγράφονται την τελευταία εβδομάδα.

Την ίδια χρονική περίοδο – από τις 18 Αυγούστου έως τις 24 Αυγούστου – έγιναν 236 εισαγωγές, με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό των εισαγωγών κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες να ανέρχεται σε 192, όπως αναφέρει η έκθεση του ΕΟΔΥ που δημοσιεύτηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης.

Advertisement

Advertisement

Συνολικά, από την αρχή του καλοκαιριού καταγράφονται σποραδικές περιπτώσεις διασωληνώσεων και θανάτων. Την περασμένη εβδομάδα έγινε μία νέα διασωλήνωση που αφορά σε ασθενή 81 ετών.

Παράλληλα, καταγράφηκαν πέντε θάνατοι, με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό θανάτων κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες (30/2025-33/2025) να είναι δύο. Από την εβδομάδα 01/2024 μέχρι την εβδομάδα 34/2025, οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά (διασωληνωμένοι ή/και με νοσηλεία σε ΜΕΘ) ανέρχονται σε 403.



Την τελευταία εβδομάδα, το σύνολο των εισαγωγών ασθενών στα νοσοκομεία της επικράτειας για COVID-19 ήταν 236. Σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό εισαγωγών κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες (30/2025-33/2025) καταγράφηκε αύξηση 23%.



Ποιες περιοχές βρίσκονται στο «κόκκινο»

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, σε εθνικό επίπεδο, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο στα αστικά λύματα για την επικράτεια βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα συγκριτικά με τα ιστορικά δεδομένα, παρουσιάζοντας έντονα αυξητική τάση. Ωστόσο, σε Ηράκλειο, Χανιά, Πάτρα και Επικράτεια καταγράφεται έντονα αυξητική τάση.

