«Καμπανάκι» κινδύνου εξέδωσε ο ΕΟΦ για συγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής που εμπεριέχουν μη εγκεκριμένες ουσίες και καλεί τους καταναλωτές να μην τα καταναλώσουν. Η ανακοίνωση τονίζει ότι η κατανάλωση μη εγκεκριμένων ή αμφιβόλου ποιότητας προϊόντων μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία, και καλεί σε αυξημένη προσοχή κατά την αγορά συμπληρωμάτων.

Ειδικότερα, ο ΕΟΦ, κατόπιν ενημέρωσης από τις αρχές της Γερμανίας, προειδοποιεί τους καταναλωτές να μην αγοράζουν ή κάνουν χρήση του προϊόντος OZY. Το συγκεκριμένο σκεύασμα προωθείται στο διαδίκτυο ως συμπλήρωμα διατροφής και είναι πιθανόν να έχει διακινηθεί και στη χώρα μας μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων που διενεργήθηκαν, το προϊόν περιέχει την ουσία σιβουτραμίνη (sibutramine) χωρίς σχετική αναγραφή στη συσκευασία του και μπορεί να αποβεί επικίνδυνo για την υγεία του χρήστη. Η σιβουτραμίνη αποσύρθηκε των Ιανουάριο του 2010 από τις ευρωπαϊκές χώρες λόγω αρνητικού προφίλ ασφάλειας.

Advertisement

Advertisement

Ο ΕΟΦ, κατόπιν ενημέρωσης από τις αρχές της Γερμανίας, προειδοποιεί τους καταναλωτές να μην αγοράζουν ή κάνουν χρήση του προϊόντος SLIMMING HERB. Το συγκεκριμένο σκεύασμα προωθείται στο διαδίκτυο ως συμπλήρωμα διατροφής και είναι πιθανόν να διατίθεται και στη χώρα μας μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων που διενεργήθηκαν, το προϊόν αυτό περιέχει την ουσία σέννα (senna leaf) χωρίς σχετική αναγραφή στη συσκευασία του. H ανωτέρω ουσία αποτελεί δραστική ουσία με φαρμακευτική δράση.