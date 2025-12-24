Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη ενός 14χρονου δικυκλιστή, ο οποίος προκειμένου να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα, έκανε επικίνδυνους ελιγμούς σε δρόμους της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη και φαίνεται να προέβαλε σθεναρή αντίσταση στην σύλληψή του.

Εις βάρος του ανήλικου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και βία κατά υπαλλήλων (αντίσταση), ενώ του επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα για παραβάσεις του ΚΟΚ. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και η μητέρα του με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Advertisement

Advertisement

Πηγή: ΑΠΕ