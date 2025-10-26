Κακοκαιρία «εξπρές» αναμένεται τη Δευτέρα, με βροχές, καταιγίδες και ανέμους, αλλά ταυτόχρονα υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, αναμένονται αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, γρήγορα στη δυτική Στερεά, τη Μακεδονία, τη Θράκη και βαθμιαία στη Θεσσαλία, τη δυτική και βόρεια Πελοπόννησο, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και, κυρίως στα βόρεια, σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το μεσημέρι θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και από το μεσημέρι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες.

Advertisement

Advertisement

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, στρεφόμενοι γρήγορα σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση και βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από αργά το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο στα νότια. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 24 βαθμούς, τοπικά στα κεντρικά ηπειρωτικά και τα νότια τους 25 με 27 και στην Κρήτη τους 29 και τοπικά τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Σχετική ανάρτηση έκανε και ο μετεωρολόγος Θεόδωρος Κολυδάς.

🇬🇷 Mόνο τη Δευτέρα ένα γρήγορο "πέρασμα" από τα βόρεια και τα κεντρικά, με σταδιακή βελτίωση. Την Τρίτη, ανήμερα της εθνικής μας εορτής, οι παρελάσεις θα γίνουν χωρίς προβλήματα καιρού. Χρόνια σας πολλά ! pic.twitter.com/LAX1rc138E — Theodoros Kolydas (@KolydasT) October 25, 2025