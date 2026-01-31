Έντονα καιρικά φαινόμενα θα πλήξουν τις περισσότερες περιοχές της χώρας την Κυριακή με βροχές και καταιγίδες. Ήδη επτά περιφέρειες να έχουν τεθεί σε κατάσταση Red Code ενώ το βράδυ του Σαββάτου το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους της Αχαΐας, της Ηλείας, της Ζάκυνθου και της Κεφαλονιάς για να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.



«Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας Ηλείας Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, περιορίστε τις μετακινήσεις σας από απόψε έως τις πρωινές ώρες της Κυριακής 01-02-2026. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα του 112.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στις Περιφερειακές Ενότητες #Αχαΐας #Ηλείας #Ζακύνθου & #Κεφαλονιάς, περιορίστε τις μετακινήσεις σας από απόψε έως τις πρωινές ώρες της Κυριακής 01-02-2026.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️… Advertisement Advertisement January 31, 2026

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, ενώ η Πολιτική Προστασία έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) περιοχές με αυξημένο κίνδυνο σοβαρών επιπτώσεων, οι οποίες είναι:



– Περιφέρεια Πελοποννήσου,

– Περιφέρεια Θεσσαλίας (περιλαμβανομένων των Σποράδων)

– Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

– Περιφερειακές Ενότητες Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας



Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, οι βροχοπτώσεις δεν θα έχουν μόνο μεγάλη ένταση αλλά και μεγάλη διάρκεια, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων. Τα ισχυρά φαινόμενα θα συνοδεύονται κατά τόπους από θυελλώδεις ανέμους έως 8 και τοπικά 9 μποφόρ, ενώ δεν αποκλείονται χαλαζοπτώσεις, κυρίως σε παράκτιες και νησιωτικές περιοχές.



Συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:



Αύριο Κυριακή (01-02-26)



α. Στην Πελοπόννησο από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Στην ανατολική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων) και στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).



γ. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια) από τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου) από τις πρώτες ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε. Στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά από τις πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ. Στη δυτική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας, Τρικάλων) από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ζ. Στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

η. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

θ. Στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα από τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).



Περιφέρειες σε Red Code – Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου

Σε κατάσταση Red Code έχουν τεθεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου, η Περιφέρεια Θεσσαλίας συμπεριλαμβανομένων των Σποράδων, οι Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας της Δυτικής Ελλάδας, καθώς και οι Περιφερειακές Ενότητες Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής της Κεντρικής Μακεδονίας. Πρόκειται για περιοχές όπου προβλέπονται κατά τόπους πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τις πρωινές ώρες της Κυριακής έως αργά το απόγευμα.



Την Κυριακή τα έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν επίσης την ανατολική Θεσσαλία, την Ήπειρο, τη δυτική και ανατολική Στερεά – συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και της Εύβοιας – την Κρήτη κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματα, τα νησιά του Ιονίου, καθώς και το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα από τις μεσημβρινές ώρες. Από τις πρώτες ώρες της Δευτέρας τα φαινόμενα θα επιμείνουν κυρίως σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, παρουσιάζοντας σταδιακή εξασθένηση.



Παράλληλα με τις βροχές, αναμένονται χιονοπτώσεις στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, αλλά και σε βόρειες ημιορεινές και κατά τόπους χαμηλού υψομέτρου περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης από το απόγευμα της Κυριακής. Οι άνεμοι στα πελάγη θα είναι θυελλώδεις, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα στις θαλάσσιες και εναέριες μετακινήσεις.



Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, συνεδρίασε εκτάκτως η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου υπό τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, με τη συμμετοχή του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων έχει ήδη ενημερώσει Δήμους και Περιφέρειες, οι οποίοι καλούνται να βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.



Οι πολίτες καλούνται να επιδείξουν αυξημένη προσοχή, να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις, ιδιαίτερα σε περιοχές με ιστορικό πλημμυρών ή κατολισθήσεων, και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, καθώς το επεισόδιο βροχόπτωσης της Κυριακής κατατάσσεται στην Κατηγορία 4, δηλαδή «Πολύ Σημαντική».