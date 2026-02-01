Κακοκαιρία με βροχές είναι σε εξέλιξη από τα ξημερώματα σε πολλές περιοχές της χώρας, με «μπαράζ» μηνυμάτων του 112 από το βράδυ του Σαββάτου.

Ειδικότερα μηνύματα του 112 απεστάλησαν για Ημαθία, Πιερία, Θεσσαλία, Σποράδες, Πελοπόννησο, Αχαΐα, Ηλεία, Ζάκυνθο και Κεφαλονιά. Σε εξέλιξη είναι από τη νύχτα η κακοκαιρία και στην Αττική, η οποία χαρακτηρίζεται από βροχές και καταιγίδες, ενώ θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους εντάσεως μέχρι 8 με 9 μποφόρ και πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης έχουν και μεγάλη διάρκεια.

Προς το παρόν στην Αττική, η οποία δέχτηκε το πρώτο κύμα της κακοκαιρίας τα ξημερώματα, δεν έχουν αναφερθεί στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ιδιαίτερα προβλήματα, ενώ ελεγχόμενη είναι η κατάσταση και στην υπόλοιπη χώρα, όπου σύμφωνα με τις προβλέψεις η κακοκαιρία θα συνεχιστεί με το δεύτερο κύμα τις απογευματινές ώρες, σήμερα Κυριακή. Στη συνέχεια η κακοκαιρία θα κινηθεί ανατολικά και θα πλήξει τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, μέχρι και αύριο Δευτέρα.

Σημειώνεται ότι σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκονται οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας, μετά την σύγκληση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου χτες το μεσημέρι, από τον γγ Πολιτικής Προστασίας Νίκο Παπαευσταθίου, υπό την παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, ενώ για τις περιοχές που αναμένονται τα πιο ισχυρά φαινόμενα έχει εκδοθεί κόκκινη προειδοποίηση («Red Code»).

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού- κόκκινη προειδοποίηση είχε εκδοθεί από την ΕΜΥ το Σάββατο για τις επόμενες ημέρες. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την πρόγνωση για σήμερα Κυριακή:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στην Πελοπόννησο από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα.

β. Στην Θεσσαλία και στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα.

γ. Στο ανατολικό Αιγαίο από τις μεσημβρινές ώρες.

δ. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου) μέχρι αργά το απόγευμα.

ε. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια) από τις πρωινές ώρες.

στ. Στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά από τις πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι.

ζ. Στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα.

η. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα.

θ. Στα Δωδεκάνησα από τις μεσημβρινές ώρες.

Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια.

Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους εντάσεως μέχρι 8 με 9 μποφόρ και πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις.



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Κακοκαιρία προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες.



Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, στα βόρεια ημιορεινά και από νωρίς το απόγευμα και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.



Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί και στα νότια από νότιες διευθύνσεις, 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και βόρεια. Στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 11 βαθμούς, στη νησιωτική χώρα και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 16 με 17 βαθμούς και τοπικά στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις βραδινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

ΑΤΤΙΚΗ



Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα.



Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 5 με 6 μποφόρ και από μεσημέρι νοτιοδυτικοί με ίδια ένταση. Τη νύχτα θα στραφούν σε βόρειους 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τις πρωινές ώρες έως αργά το απόγευμα.



Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.



Ανεμοι: Ανατολικοί 5 με 7 μποφόρ και από το απόγευμα βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.



Θερμοκρασία: Από 05 έως 09 βαθμούς Κελσίου.















