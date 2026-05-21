Ενάμιση χρόνο μετά τον τραγικό θάνατο του Τζορτ Μπάλντοκ (9/10/2024)το ΕΣΡ επέβαλε πρόστιμα σε δύο σταθμούς, τον ΑΝΤ1 και το Star, για τον προσβλητικό τρόπο κάλυψης του θανάτου του παίκτη του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Ελλάδος.

Συγκεκριμένα, επέβαλε πρόστιμο 20.000 ευρώ στον ΑΝΤ1 για την εκπομπή «Το Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα και ακόμη 20.000 ευρώ στο Star για την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» της Ζήνας Κουτσελίνη. Η απόφαση κάνει λόγο για «μετάδοση γεγονότων χωρίς προσοχή και αίσθημα ευθύνης», για προβολή στοιχείων που δεν χρειάζονταν για την ενημέρωση του κοινού και καταλήγει ότι όλα έγιναν για εντυπωσιασμό και αύξηση της τηλεθέασης.

Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι για την εκπομπή «Το Πρωινό» η ψηφοφορία ήταν 4 προς 4 ισοπαλία (!) αλλά πέρασε με την ψήφο της προέδρου, ενώ για τις «Αλήθειες με τη Ζήνα» η απόφαση πέρασε με 5 υπέρ και 3 κατά.

Στο σκεπτικό του το ΕΣΡ ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι η αναλυτική παρουσίαση από τις εκπομπές του ακινήτου στο οποίο βρέθηκε νεκρός ο Τζόρτζ Μπάλντοκ «δεν ήταν αναγκαία για τη μετάδοση της είδησης καθ’ εαυτής ούτε και συναρτάτο καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο με το δικαίωμα πληροφόρησης του κοινού επί δημοσίου ενδιαφέροντος ζητήματος, αλλά έγινε για εντυπωσιασμό και αύξηση της τηλεθέασης», όπως και η μετάδοση άλλων λεπτομερειών του συμβάντος μέσω φωτογραφιών, βίντεο και της μαρτυρίας ενός αστυνομικού.

Υπενθυμίζεται πως στην περίπτωση του Γιώργου Λιάγκα το Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ διέγραψε τον δημοσιογράφο για έναν χρόνο από την Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ) για παραβίαση κανόνων δεοντολογίας.