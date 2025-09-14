Ο Κώστας Αντετοκούνμπο έκανε μία ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου με την Εθνική Ελλάδας στο EuroBasket 2025. Μαζί με τα αδέρφια του, Θανάση και Γιάννη, μοιράστηκε δύο φωτογραφίες που αφηγούνται τη ζωή τους.

Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Τρία αδέρφια από τα Σεπόλια», συνοδεύοντας τη φράση με δύο συγκινητικές εικόνες.

Advertisement

Advertisement

Η πρώτη φωτογραφία τους δείχνει όταν ήταν πολύ μικροί, αγκαλιασμένοι σε μια καρέκλα, ενώ η δεύτερη τους εμφανίζει στα αποδυτήρια της Arena Riga, φορώντας τις φανέλες της Εθνικής και κρατώντας στο στήθος τους το χάλκινο μετάλλιο.