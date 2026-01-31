Σε μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της τηλεοπτικής της παρουσίας, η Evangelia άνοιξε την καρδιά της και μίλησε με τρυφερότητα για τη γιαγιά της, η οποία έφυγε από τη ζωή το 2017. Η νεαρή τραγουδίστρια βρέθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (31/01/2026) καλεσμένη στην εκπομπή Eurovision.gr της ΕΡΤ, με την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο, και δεν έκρυψε τη συναισθηματική της φόρτιση.

Αναφερόμενη στα παιδικά της χρόνια, η Evangelia περιέγραψε την Κρήτη ως τον τόπο των πιο γλυκών της αναμνήσεων, με κεντρικό πρόσωπο τη γιαγιά της. Όπως εξομολογήθηκε, τα καλοκαίρια στο χωριό, μακριά από την ένταση της πόλης, αποτέλεσαν ένα ανεκτίμητο δώρο ζωής. «Ήταν μια απλή καθημερινότητα, γεμάτη ουσία και πραγματική επαφή», ανέφερε, τονίζοντας τη σημασία της επιλογής των γονιών της να τη μεγαλώσουν με αυτές τις αξίες.

Η τραγουδίστρια στάθηκε ιδιαίτερα στις ατελείωτες ώρες που περνούσαν μαζί στο μπαλκόνι, ανταλλάσσοντας ιστορίες και σκέψεις. Ανακάλεσε με χαμόγελο στιγμές όπου, μαθαίνοντας γιουκαλίλι, η γιαγιά της την παρότρυνε να δοκιμάσει και την κρητική λύρα, μια προτροπή που συμβόλιζε τη σύνδεσή της με την παράδοση και τις ρίζες της. Οι αναμνήσεις αυτές, όπως είπε, εξακολουθούν να τη συνοδεύουν και να τη διαμορφώνουν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.

Παράλληλα, η συζήτηση στην εκπομπή κινήθηκε και γύρω από τη φετινή διαδικασία επιλογής τραγουδιού για τη Eurovision. Συνολικά 28 τραγούδια συμμετέχουν, με 14 να διαγωνίζονται στον Α’ Ημιτελικό την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου και τα υπόλοιπα 14 στον Β’ Ημιτελικό την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου. Από κάθε ημιτελικό, επτά συμμετοχές θα προκριθούν στον Τελικό, αποκλειστικά μέσω της ψήφου του κοινού, γεγονός που καθιστά την ανταπόκριση των τηλεθεατών καθοριστικής σημασίας.

Η Evangelia, εμφανώς συγκινημένη αλλά και γειωμένη, υπενθύμισε ότι πίσω από τη σκηνή και τα φώτα, οι πιο δυνατές ιστορίες είναι συχνά εκείνες της μνήμης, της οικογένειας και της αγάπης