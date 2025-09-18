Ξεκινά σήμερα το πιλοτικό πρόγραμμα 10 ημερών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για να ανακόψει την εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, η οποία έχει ήδη οδηγήσει στη θανάτωση χιλιάδων ζώων σε όλη την Ελλάδα προκαλώντας απόγνωση στον κτηνοτροφικό κόσμο.

Το σχέδιο προβλέπει εντατικοποίηση των ελέγχων από κτηνιάτρους σε κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία και κάθε χώρο όπου κινούνται ζώα. Παράλληλα, οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι καλούνται να συνεχίσουν την αυστηρή εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας, όπως απολυμάνσεις και περιορισμούς μετακινήσεων.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη δημιουργία 16 απολυμαντικών σταθμών: επτά στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και από τρεις σε Μαγνησία, Τρίκαλα και Καρδίτσα. Οι σταθμοί αυτοί θεωρούνται κρίσιμο εργαλείο για την αναχαίτιση της περαιτέρω εξάπλωσης της νόσου.

Το υπουργείο έχει καταστήσει σαφές ότι αν το σχέδιο δεν αποδώσει μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες, θα εξεταστεί ακόμη και το ενδεχόμενο ενός «lockdown» στην κτηνοτροφία, μέτρο που οι κτηνοτρόφοι χαρακτηρίζουν καταστροφικό.

Την ίδια ώρα, οι παραγωγοί ζητούν να σταματήσει η μαζική θανάτωση ζώων, να επιτραπεί η λειτουργία των σφαγείων και να στηριχθούν οικονομικά οι πληττόμενοι, καθώς όπως καταγγέλλουν έχει σημάνει στάση πληρωμών και δεν μπορούν να εισπράξουν τα χρήματα που δικαιούνται.

Η αγωνία μετατρέπεται σε δυναμική κινητοποίηση σήμερα στη 1 το μεσημέρι προγραμματίζεται πανθεσσαλικό συλλαλητήριο έξω από την Καρδίτσα, με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να δηλώνουν ότι δεν θα πληρώσουν τα σπασμένα για μια κρίση που απειλεί να γονατίσει τον πρωτογενή τομέα.