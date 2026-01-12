υνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρας, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν στην Πάτρα, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία αλλά και ευρύτερα. Η ανήλικη, κόρη Γερμανών που ζουν μόνιμα στην περιοχή, φαίνεται πως αντιμετώπιζε σοβαρές δυσκολίες προσαρμογής στην Ελλάδα, στοιχείο που πλέον εξετάζεται προσεκτικά από την αστυνομία ως πιθανός παράγοντας που συνδέεται με την εξαφάνισή της.

Φίλη της 16χρονης, η Βασιλική, μίλησε στο MEGA περιγράφοντας μια έφηβη που πάλευε να προσαρμοστεί στη νέα της ζωή. Όπως ανέφερε, η Λόρα δυσκολευόταν ιδιαίτερα με την αλλαγή από τη Γερμανία στην Ελλάδα, τόσο σε κοινωνικό όσο και σε εκπαιδευτικό επίπεδο.

Η γλώσσα, το σχολείο και η προσπάθεια να δημιουργήσει νέο κύκλο φίλων αποτέλεσαν, σύμφωνα με τη μαρτυρία, σημαντικά εμπόδια. «Μας είχε πει πολλές φορές ότι όλο αυτό την πίεζε πολύ», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η ίδια αποκάλυψε πως οι γονείς της, ανησυχώντας για τις σχολικές της επιδόσεις, είχαν περιορίσει την πρόσβασή της στο διαδίκτυο και στις ηλεκτρονικές συσκευές. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η επικοινωνία της με φίλους να γίνεται σποραδικά.

Παράλληλα, η Βασιλική ανέφερε ότι προσπαθεί καθημερινά να επικοινωνήσει μαζί της μέσω TikTok, ωστόσο έμαθε ότι η Λόρα άλλαξε κινητό, γεγονός που δυσχεραίνει κάθε προσπάθεια επαφής.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι η 16χρονη φέρεται να πουλούσε προσωπικά της αντικείμενα λίγο πριν εξαφανιστεί. Ρούχα, τσάντες και καλλυντικά άλλαζαν χέρια, με την ίδια να λέει πως «δεν την εξέφραζαν πια». Οι αρχές εξετάζουν αν οι πωλήσεις αυτές σχετίζονται με προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων για κάποιο σχέδιο που είχε στο μυαλό της.

Η εξαφάνιση δηλώθηκε επίσημα στις 8 Ιανουαρίου, όταν οι γονείς της απευθύνθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα. Από την έρευνα προέκυψε ότι η Λόρα είχε αγοράσει πρόσφατα ένα iPhone από συμμαθητή της και είχε αναφέρει σε άλλη μαθήτρια πως χρειαζόταν χρήματα γιατί «κάπου θέλει να πάει».

Παράλληλα, οι αστυνομικοί φέρονται να εντόπισαν υλικό από ενεχυροδανειστήριο στην Πάτρα, το οποίο εξετάζεται προσεκτικά.



Στις 9 Ιανουαρίου, νέα μαρτυρία από φούρνο της γειτονιάς ανέφερε ότι η ανήλικη συνομιλούσε με ενήλικο άνδρα μέσα σε αυτοκίνητο. Αν και δεν επιβιβάστηκε στο όχημα, ο οδηγός θεωρείται πρόσωπο-κλειδί και η ΕΛΑΣ αναζητά τις πινακίδες για την ταυτοποίησή του.

Επιπλέον, έχει επιβεβαιωθεί ότι η Λόρα έφτασε μόνη της στην Αθήνα με ταξί, με τον οδηγό να έχει ήδη καταθέσει.

Οι έρευνες συνεχίζονται σε Πάτρα και Αθήνα, με τις αρχές να συλλέγουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο, ελπίζοντας στον γρήγορο εντοπισμό της 16χρονης και στη διαλεύκανση της υπόθεσης που παραμένει γεμάτη ερωτήματα.

