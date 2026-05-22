Εξομαλύνεται η κατάσταση και λύνεται το πρόβλημα που προέκυψε στο Final Four της Euroleague, με τα εισιτήρια των φιλάθλων, λίγες ώρες πριν το Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε,

Όπως γίνεται γνωστό, ξεκίνησε η αποστολή των mail με τα εισιτήρια από την Euroleague, κάτι που θα ολοκληρωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στους φιλάθλους να βρεθούν στο “T-Center”, χωρίς προβλήματα.

Nωρίτερα, είχε γίνει γνωστό ότι οπαδοί και από τις τέσσερις ομάδες της διοργάνωσης, παρότι έχουν προμηθευτεί κανονικά τα εισιτήριά τους, δεν είχαν λάβει ακόμη τα απαραίτητα email από τη EuroLeague για την είσοδό τους στο γήπεδο.

Ανάμεσα στους φιλάθλους που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα βρίσκονται και αρκετοί υποστηρικτές του Ολυμπιακός, οι οποίοι μέχρι στιγμής δεν έχουν παραλάβει τα σχετικά στοιχεία πρόσβασης.

Το πρόγραμμα των ημιτελικών

18:00 Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε (Novasports Prime)

21:00 Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης (Novasports Prime)