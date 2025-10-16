Αίτημα για αναπαράσταση του διπλού φονικού στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα με θύματα τον 68χρονο ιδιοκτήτη και τον επιστάτη του κατέθεσε μέσω του δικηγόρου της η αδερφή του πρώτου θύματος.

Μέσα από την αναπαράσταση, η αδελφή του εκλιπόντος επιθυμεί να ξεκαθαριστεί ποιος από τους δύο 22χρονους είναι τελικά αυτός που τράβηξε την σκανδάλη μιας και οι δύο κατηγορούμενοι συνεχίζουν να αλληλοκατηγορούνται.

Advertisement

Advertisement

Αυτό ουσιαστικά σημαίνει πως οι δύο νεαροί που έχουν συλληφθεί θα βρεθούν και πάλι στο κάμπινγκ μαζί με τον ανιψιό του 68χρονου και μοναδικό αυτόπτη μάρτυρα ώστε να αναπαραστήσουν ακριβώς το τι συνέβη το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου.

Την ίδια ώρα στο κάδρο της έρευνας έχει μπει και τρίτο πρόσωπο το οποίο ελάχιστα λεπτά πριν από το έγκλημα φέρεται να είχε τηλεφωνική επικοινωνία με έναν από τους δύο 22χρονους και κατόπιν με ένα κινητό το οποίο βρισκόταν μέσα στο κάμπινγκ.