Ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα, που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (3/2) στη Σίνδο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, Ι.Χ. φορτηγό που οδηγούσε 46χρονος συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε 17χρονος, συνοδευόμενος από τη μητέρα του.

Advertisement

Advertisement

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε ο συνομήλικος φίλος του νεαρού οδηγού, που καθόταν στα πίσω καθίσματα του αυτοκινήτου.

Ο 17χρονος διακομίστηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου κατέληξε λίγο αργότερα.

Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, ο 46χρονος οδηγός του φορτηγού συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργούν αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Χαλκηδόνος.