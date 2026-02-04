Ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα, που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (3/2) στη Σίνδο Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, Ι.Χ. φορτηγό που οδηγούσε 46χρονος συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε 17χρονος, συνοδευόμενος από τη μητέρα του.
Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε ο συνομήλικος φίλος του νεαρού οδηγού, που καθόταν στα πίσω καθίσματα του αυτοκινήτου.
Ο 17χρονος διακομίστηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου κατέληξε λίγο αργότερα.
Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, ο 46χρονος οδηγός του φορτηγού συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα.
Προανάκριση για το συμβάν διενεργούν αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Χαλκηδόνος.