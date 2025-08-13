Υπεράνθρωπες προσπάθειες καταβάλλουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε όλη τη χώρα, που από χθες (12/8) δίνουν μάχη με πολλαπλά επικίνδυνα πύρινα μέτωπα.

Μια από τις μεγάλες φωτιές που πλήττουν την Ελλάδα το τελευταίο 24ωρο είναι αυτή στη Χίο, όπου μεγάλη πυροσβεστική δύναμη παλεύει για να θέσει την πυρκαγιά υπό έλεγχο.

Advertisement

Advertisement

Ενδεικτική της ηρωικής μάχης για την κατάσβεση -στη Χίο εν προκειμένω, αλλά η εικόνα είναι αντιπροσωπευτική για το τι επικρατεί σε όλη την επικράτεια- είναι η παρακάτω φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στα social media από την ομάδα «Fire Fighting Greece».

Σε αυτή διακρίνεται μια ομάδα κατάκοπων πυροσβεστών να έχουν ξαπλώσει στο οδόστρωμα, στη μέση του δρόμου, αναζητώντας μερικά λεπτά ύπνου ή έστω ξεκούρασης μετά από ατελείωτες ώρες επιχειρήσεων κατάσβεσης και λίγο πριν κληθούν ξανά να επιστρέψουν στο καθήκον τους.

ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΙΑ……… Χίο pic.twitter.com/FbHPwWdIXP — Fire Fighting Greece (@FightingGreece) August 13, 2025