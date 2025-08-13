Οι πιο ενδιαφέρουσες ειδήσεις και απόψεις καθημερινά στο e-mail σας.

Οι κάτοικοι στα χωριά Γοργόμυλος, Γυμνότοπος και Τσαγκαρόπουλο, Ρωμιά, καλούνται να απομακρυνθούν άμεσα με κατεύθυνση προς τα Πέντε Πηγάδια. και από την Παλιά Φιλιππιάδα να μετακινηθούν στην Νέα Φιλιππιάδα.

Οι κάτοικοι του Γυμνότοπου, όπου ξεκίνησε χθες Τρίτη το πρωί η πυρκαγιά, δέχτηκαν και πάλι μήνυμα από το 112 να φύγουν από τον οικισμό.

Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στην Ιόνια Οδό από το Αβγό μέχρι την έξοδο προς Φιλιππιάδα, όπως και στην παλιά εθνική οδό Ιωαννίνων-Άρτας. Η κίνηση των οχημάτων γίνεται από παρακαμπτήριες οδούς.

Πρόσφυγες σε δομή φιλοξενίας στο παλιό στρατόπεδο Πετροπουλάκη, στη Φιλιππιάδα, χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα με λεωφορεία.

Κτηνοτρόφοι μιλούν για καμένες μονάδες και νεκρά ζώα, που δεν κατάφεραν να μεταφέρουν σε ασφαλείς τοποθεσίες.

Στην περιοχή ακούγονται εξάλλου εκρήξεις, πιθανόν σε εγκαταστάσεις υγραερίου ποιμνιοστασίων. Λόγω προβλημάτων στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, η περιοχή δεν έχει ηλεκτρικό ρεύμα.

Καταστροφές αναφέρονται στα χωριά Άγιος Γεώργιος και Παντάνασσα, ωστόσο το μέγεθος της καταστροφής θα φανεί αφού ξημερώσει.

Τα μέτωπα της φωτιάς είναι μεγάλα , διάσπαρτα κι εκτείνονται σε περίπου 30 χιλιόμετρα. Μηνύματα στέλνονται ακατάπαυστα από το 112 στα χωριά του Δήμου Ζηρού, όπου οι κάτοικοι βρίσκονται σε απόγνωση, αγωνιούν για τις περιουσίες και τα σπίτια τους.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με 70 οχήματα, καθώς και 180 άνδρες, αστυνομικοί, εθελοντές και κάτοικοι, δίνουν άνιση μάχη με τις φλόγες, που δυσχεραίνουν οι άνεμοι και η απουσία αντιπυρικών ζωνών.

Η κατάσταση συνέχισε να χειροτερεύει κατά τη διάρκεια της νύχτας σε χωριά του Δήμου Ζηρού , καθώς πυρκαγιά συνεχίζει να μαίνεται ανεξέλεγκτη.

Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αθέρας, #Κεφαλονιά . Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης #ΕΜΟΔΕ , εθελοντές, 8 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Οι δυνάμεις ενισχύονται και παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς οι καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών.

Στο έργο της πυρόσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αθέρας της Κεφαλονιάς. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 16ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, καθώς και 8 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη για την ενίσχυση των προσπαθειών κατάσβεσης.

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων), Περιφέρεια Πελοποννήσου, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρέβεζας, ΠΕ Άρτας), Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων), Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου), Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Λευκάδας, ΠΕ Κεφαλληνίας, ΠΕ Ιθάκης, ΠΕ Ζακύνθου), Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης), Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους), Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Λήμνου).

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για σήμερα Τετάρτη 13 Αυγούστου, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, στη Χίο βρίσκεται κλιμάκιο του Κέντρου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΚΑΕΕ) για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

Κρίσιμη ήταν η συμβολή του Λιμενικού Σώματος, που με επτά σκάφη – πέντε περιπολικά, ένα ναυαγοσωστικό και ένα περιπολικό πλοίο -, σε συνεργασία με ιδιωτικά σκάφη, απεγκλώβισε ανθρώπους από την περιοχή των Λιμνιών.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 88 πυροσβέστες με 7 πεζοπόρα τμήματα και 17 οχήματα, ανάμεσά τους 31 πυροσβέστες της 1ης ΕΜΟΔΕ που έφτασαν αεροπορικώς, καθώς και υδροφόρες ΟΤΑ. Επιπλέον, από τη Λέσβο μεταφέρθηκαν ακτοπλοϊκώς 18 πυροσβέστες με δύο οχήματα, ενώ από τον Πειραιά έφτασαν τα χαράματα 40 πυροσβέστες με δέκα οχήματα.

Με το πρώτο φως της ημέρας σήμερα θα φανεί το μέγεθος της καταστροφής, που εκτός του δασικού και γεωργικού πλούτου περιλαμβάνει αγροικίες που κάηκαν, κτηνοτροφικές μονάδες, αποθήκες, αυτοκίνητα και εξωκλήσια.

Οι οικισμοί της Αμανής και του κεφαλοχωριού της Βολισσού έχουν εγκαταλειφθεί από τους κατοίκους τους, εκατοντάδες άνθρωποι, ντόπιοι και επισκέπτες, διανυκτέρευσαν σε συγγενικά σπίτια ή όπου αλλού βρήκαν.

Μάχη με τις φλόγες που μαίνονται έδωσαν όλη τη νύχτα πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι της Αμανής στη βορειοδυτική Χίο όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά χθες το μεσημέρι.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κουμιντρί στα Μέγαρα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 95 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 30 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Η αστυνομία λόγω της πυρκαγιάς προχώρησε στην διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στα εξής σημεία: Οδός Κανδηλίων από το ύψος της συμβολής της με τον βόρειο παράδρομο ΝΕΟ Αθηνών Κορίνθου, και από το ύψος της ΕΟ Μεγάρων-Αλεποχωρίου έως το ύψος της Κανδυλίων.

Τα ξημερώματα σημειώθηκε διακοπή της ηλεκτροδότησης στην περιοχή, ενώ η φωτιά πλησιάζει προς τον οικισμό του Αγίου Κωνσταντίνου.

Οι πυροσβέστες καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο αλλά το έργο τους δυσκολεύουν οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.

Αμέσως στο σημείο έσπευσαν 95 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) και 30 οχήματα. Στο έργο της πυρόσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες του ΟΤΑ.

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στα Μέγαρα Αττικής. Η φωτιά εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στην περιοχή Κουμιντρί και καίει χαμηλή βλάστηση, ενώ ήχησε και το 112. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν οι εναέριες ρίψεις.

-Στην Πρέβεζα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα -Στην Ζάκυνθο, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο -Στην Αχαΐα στα τέσσερα μέτωπα, 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα -Στη Χίο, 5 ελικόπτερα -Στα Ιωάννινα στην περιοχή Πρωτόπαππας, 1 ελικόπτερο -Στα Μέγαρα 1, ελικόπτερο -Στην Κεφαλονιά, 2 αεροσκάφη

07:35 Άρχισαν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα

Δείτε εδώ live την εικόνα όπως καταγράφεται και ανανεώνεται διαρκώς απο τη NASA

07:45 Χάρτης της ΝΑSA δείχνει που μαίνονται φωτιές ανά την επικράτεια

Νέο πύρινο μέτωπο προστέθηκε στα δεκάδες που έχουν ξεσπάσει σε όλη τη χώρα αφού ξέσπασε φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αθέρας, της Κεφαλονιάς.

🔥 Η ΝΕΑ Εθνική #Πατρών – #Πύργου ΚΑΙΓΕΤΑΙ ⚠️ Οι φλόγες δίπλα στο νέο αυτοκινητόδρομο Απίστευτες εικόνες από την εθνική οδό Πατρών – Πύργου. Οδηγοί περνούν ανάμεσα σε τοίχους φωτιάς, με τις φλόγες να πλησιάζουν επικίνδυνα το οδόστρωμα και τον καπνό να καλύπτει τα πάντα.… pic.twitter.com/RdQn99asId

Βίντεο στο Forcast Weather Greece δείχνει τη φωτιά δίπλα στο νέο αυτοκινητόδρομο που εγκαινιάστηκε πρόσφατα στην Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου.

08:02 Η φωτιά δίπλα στην Εθνική Πατρών – Πύργου

Επίσης, τρεις πυροσβέστες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία με θερμοπληξία, εγκαύματα και κάταγμα ενώ σε άλλους 10 παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

-Σε εξέλιξη και η φωτιά στη Ζάκυνθο

-Στη Χίο η φωτιά είναι επίσης σε εξέλιξη, υπάρχουν δύο ενεργά μέτωπα ενώ πνέουν ισχυροί άνεμοι. Επιχειρούν 5 ελικοπτερα

-Στην Πρέβεζα υπάρχουν δύο μέτωπα και πνέουν ισχυροί άνεμοι 8 μποφόρο, επιχειρούν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα

-Στην Κάτω Αχαϊα και στην ΒΙΠΕ Πατρών η φωτιά είναι σε πλήρη εξέλιξη επιχειρούν 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα

-Στα Σιχαινά Αχαϊας η εικόνα είναι βελτιωμένη αλλά πλέον ισχυροί άνεμοι

-Οριοθετημένη είναι η φωτιά στα Μέγαρα, που ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες, όπως και αυτή στην Στάμνα Μεσολογγίου

Σε ό,τι αφορά τις φωτιές ανά την επικράτεια:

Όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της Πυροσβετικής Υπηρεσίας από τις πρώτες πρωινές ώρες επιχειρούν συνολικά 33 αναέρια μέσα.

08:20: Ενημέρωση από την Πυροσβεστική για όλα τα πύρινα μέτωπα

Σχετικά με το πύρινο μέτωπο στην περιοχή των Συχαινών της Πάτρας, κάτοικοι αναφέρουν ότι έχουν προκληθεί ζημιές σε σπίτια, ενώ εξακολουθούν να παραμένουν κλειστά, σύμφωνα με την «Ολυμπία Οδό», και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, μεταξύ των κόμβων Κ1 και Εγλυκάδας στην περιμετρική οδό της Πάτρας.

Στο μεταξύ, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη νέα εθνική οδό Πατρών-Πύργου από τον κόμβο της Κάτω Αχαΐας μέχρι τον κόμβο της Εγλυκάδας, στην περιμετρική της Πάτρας και η κυκλοφορία στην παλαιά εθνική οδό Πατρών-Πύργου από τον κόμβο της Κάτω Αχαΐας μέχρι την περιοχή Οβρυά, της Πάτρας.

Σχετικά με τις ζημιές που έχουν προκληθεί από την φωτιά, ο Γρηγόρης Αλεξόπουλος είπε ότι «οι καταστροφές είναι πολύ μεγάλες».

Όμως, όπως σημείωσε, «μας προκαλεί ανησυχία η πιθανότητα να αυξηθεί η ένταση των ανέμων μέσα στην ημέρα, διότι μπορεί να προκληθούν αναζωπυρώσεις και η φωτιά να κατευθυνθεί σε περιοχές, όπου δεν έχουν πάει μέχρι τώρα οι φλόγες».

«Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς στην Δυτική Αχαΐα», ανέφερε, στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο δήμαρχος, Γρηγόρης Αλεξόπουλος, προσθέτοντας ότι «κατά την διάρκεια της νύχτας δεν έπνεαν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που συνέβαλε στο να περιοριστούν τα πύρινα μέτωπα».

08:33 «Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στην Δυτική Αχαΐα», λέει ο δήμαρχος Γρηγόρης Αλεξόπουλος

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει οργανώσει προσωρινά κέντρα φιλοξενίας για τους εκτοπισμένους κατοίκους, ενώ οι επιχειρήσεις κατάσβεσης συνεχίζονται υπό δύσκολες συνθήκες.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για τουλάχιστον πέντε αγροικίες με σοβαρές ζημιές και πάνω από 15.000 στρέμματα δάσους και καλλιεργειών που έχουν καεί. Δυστυχώς, πολλά οικόσιτα ζώα δεν πρόλαβαν να διασωθούν.

Με το πρώτο φως, τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Καναντέρ ξεκίνησαν ρίψεις νερού, επικεντρώνοντας τις προσπάθειες σε περιοχές κοντά σε κατοικημένα σημεία. Η μορφολογία του εδάφους και οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν την πρόσβαση των εναέριων μέσων.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, πυροσβεστικές δυνάμεις και κάτοικοι έδιναν μάχη για να αποτρέψουν τη φωτιά από το να φτάσει στα χωριά Λιθακιά, Παντοκράτορας και Μουζάκι. Η φωτιά «πολιορκούσε» τη Λιθακιά, με το πρωινό τοπίο να είναι αποπνικτικό από τους καπνούς.

Στη Ζάκυνθο, τρία ξεχωριστά πύρινα μέτωπα, συνολικού μήκους άνω των 15 χιλιομέτρων, παραμένουν εκτός ελέγχου, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Οι περιοχές Αγάλας και Κερί εκκενώθηκαν προληπτικά, ενώ καταγράφονται ζημιές σε σπίτια, τουριστικές μονάδες και γεωργικές εκτάσεις.

08:56 Μάχη με τις φλόγες στη Βούντενη Αχαΐας-Η φωτιά έχει μπει στο χωριό

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Μπάλας της Περιφερειακής Ενότητας #Αχαΐας απομακρυνθείτε προς #Πάτρα ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV @pyrosvestiki @hellenicpolice

09:15 Μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής Μπάλας, του Δήμου Πατρέων, προκειμένου να απομακρυνθούν προς την Πάτρα, λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή των Συχαινών.

Στην περιοχή Βούντενη έδωσαν σκληρή μάχη με τις φλόγες οι εθελοντές Σαμαρείτες Διασώστες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού όλη τη νύχτα, ενισχύοντας το δύσκολο έργο της κατάσβεσης και προσφέροντας Πρώτες Βοήθειες σε πυροσβέστες και πολίτες.

Συγκεκριμένα, στην περιοχή Βραχναίικα μετέβη η διασωστική λέμβος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού από την Πάτρα με έμπειρους Ναυαγοσώστες και Σαμαρείτες – Διασώστες, κατόπιν αιτήματος του Λιμενικού Σώματος, για την απομάκρυνση κατοίκων και κατοικίδιων διά θαλάσσης από τις πυρόπληκτες περιοχές, όπου η πύρινη λαίλαπα έφτασε δίπλα στην θάλασσα.

Συγκλονιστική είναι η προσφορά των εθελοντών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στα πύρινα μέτωπα της Αχαΐας, ενισχύοντας το δύσκολο έργο της κατάσβεσης και συμμετέχοντας ενεργά στις εκκενώσεις των πυρόπληκτων περιοχών τόσο από ξηράς όσο και διά θαλασσής με τη διασωστική λέμβο του Ε.Ε.Σ.

09:24 Η μάχη των εθελοντών του Ερυθρού Σταυρού στην Αχαϊα-Απομάκρυνση κατοίκων με διασωστική λέμβο (βίντεο)

Ως εκ τούτου, οι αμαξοστοιχίες του Προαστιακού Πάτρας που εκτελούν δρομολόγια στο τμήμα Άγιος Ανδρέας-Καμίνια θα τερματίζουν προσωρινά στον σταθμό Βραχνέικα, μέχρι την αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Επίσης, αναστέλλονται και τα δρομολόγια των λεωφορείων στο τμήμα Κάτω Αχαΐα-Καμίνια, μέχρι νεοτέρας».

«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό, ότι εξαιτίας της πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας και σε κοντινή απόσταση σε τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής, δόθηκε εντολή από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τον Ο.Σ.Ε να διακοπεί η κυκλοφορία στο τμήμα Βραχνέικα-Καμίνια, μέχρι νεοτέρας.

09:57 Μαίνεται η μάχη στην Αχαϊα για δεύτερη ημέρα

Χωρίς ενεργό μέτωπο βρίσκεται πλέον η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στον δήμο Βόλβης, στη Θεσσαλονίκη. Στην περιοχή παραμένουν επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, με στόχο την πλήρη κατάσβεση και την αποτροπή τυχόν αναζωπυρώσεων. Η φωτιά, η οποία είχε αναζωπυρωθεί χθες εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, είχε οδηγήσει στην αποστολή προειδοποιητικού μηνύματος από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων του Βαϊοχωρίου προς τη Νυμφόπετρα.

10:04 Υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά στη Βόλβη Θεσαλονίκης

Στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας θα βρεθεί σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστών με αρκετά πύρινα μέτωπα ανά την επικράτεια.

10:12 Το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας θα επισκεφθεί σήμερα ο πρωθυπουργός

Με βάση την χωρική κατανομή των θερμών σημείων, σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ εκτιμάται ότι οι εκτάσεις που έχουν επηρεαστεί στα 6 μεγάλα περιστατικά πυρκαγιών της χώρας είναι ως εξής:

Περίπου 100.000 στρέμματα έχουν επηρεστεί από τις μεγάλες φωτιές που ξέσπασαν χθες και μαίνονται και σήμερα όπως προκύπτει απο τα θερμά σημεία που ανίχνευσε το όργανο VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) των δορυφόρων πολικής τροχιάς SUOMI , NOAA-20 και NOAA-21 στις 03:00 τοπική ώρα Ελλάδας της 13ης Αυγούστου 2025.

10:26 Τα μεγάλα πύρινα μέτωπα έχουν επηρεάσει έκταση ίση με 100.000 στρέμματα

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Αθέρας #Κεφαλονιάς απομακρυνθείτε προς #Λιβάδι ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt @pyrosvestiki @hellenicpolice

Σε δασική έκταση μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στην Κεφαλονιά και συγκεκριμένα στην περιοχή Αθέρας.Μάλιστα, εστάλη μήνυμα του 112 για απομάκρυνση των κατοίκων που βρίσκονται στην περιοχή.

10:33 Εντολή εκκένωσης για τους κατοίκους στον Αθέρα Κεφαλλονιάς

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Παλαιά_Φιλιππιάδα #Πρεβέζης απομακρυνθείτε προς #Νέα_Φιλιππιάδα ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt @pyrosvestiki @hellenicpolice

Σημείωσε πάντως ότι «οι φλόγες πέρασαν μέσα από προαύλιους χώρους εργοστασίων, χωρίς ωστόσο να σημειωθεί κάτι σοβαρότερο. Η φωτιά πάντως που εξαπλώθηκε γρήγορα και ήταν πολύ έντονη, φαίνεται ότι έχει προκαλέσει αρκετές καταστροφές σε καταστήματα εκτός της βιομηχανικής περιοχής».

Ο κ. Λειβαδάρος ανέφερε ότι «από την πυρκαγιά που εισήλθε στους χώρους της ΒΙ.ΠΕ. έχει καταστραφεί ένα εγκαταλειμμένο εργοστάσιο καθώς και ένας αποθηκευτικός χώρος με λιπάσματα».

Περιορισμένες φαίνεται να είναι οι ζημιές που προκλήθηκαν σε εγκαταστάσεις της ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων, κ. Δημήτρη Λειβαδάρο που μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

11:11 ΒΙ.ΠΕ. Πατρών: Κάηκαν ένα εγκαταλειμμένο εργοστάσιο και μια αποθήκη με λιπάσματα

Ο ΟΣΕ τόνισε ότι η αντίδραση υπήρξε άμεση, με γνώμονα τη μηδενική ανοχή σε ζητήματα ασφάλειας.

Η κυκλοφορία διεξάγεται μεταξύ ΣΣ Κιάτου και ΣΣ Ακράτας, ενώ τα συστήματα στις σήραγγες Τράπεζας και Πλατάνου παραμένουν εκτός λειτουργίας. Συνεργεία βρίσκονται ήδη στο σημείο για την αποκατάσταση, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της ημέρας.

Στην Αχαΐα μεταβαίνει ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ, Παναγιώτης Γ. Τερεζάκης, για επιτόπιο έλεγχο και επίλυση των προβλημάτων στο δίκτυο. Λόγω της φωτιάς, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο τμήμα Βραχνέικα–Καμίνια, με τα δρομολόγια του Προαστιακού να τερματίζουν προσωρινά στα Βραχνέικα.

11:36 Ανυπολόγιστη οικονομική καταστροφή από τα πύρινα μέτωπα. Οι φλόγες «τρώνε» ανάπτυξη και κρατικό πλούτο

Πλωτά μέσα παραμένουν σε επιφυλακή για τυχόν νέες ανάγκες συνδρομής.

Στην Κάτω Αχαΐα, οι πυρκαγιές επηρέασαν τις περιοχές Πλατάνι, Καμίνια, Τσουκαλαίικα και Βραχνέικα. Τρία περιπολικά, ένα αντιρρυπαντικό και ιδιωτικά σκάφη διέσωσαν 20 πολίτες και ένα τετράποδο από τις ακτές Κάτω Αλισσός, Αλυκές και Καμίνια, μεταφέροντάς τους στον νότιο λιμένα Πάτρας.

Υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Αρχηγείου, σε συνεργασία με το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.), κινητοποιήθηκαν συνολικά 12 πλωτά μέσα και δεκάδες στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.Στη Χίο, η φωτιά ξέσπασε στη δασική περιοχή της Βολισσού, με τις φλόγες να απειλούν τις παραλιακές ζώνες Αγία Μαρκέλλα, Μανάγρος, Λημνιά και Λάμψα. Στην επιχείρηση συμμετείχαν έξι περιπολικά σκάφη, ένα ναυαγοσωστικό, ένα περιπολικό πλοίο και πέντε ιδιωτικά σκάφη, μεταφέροντας με ασφάλεια 56 άτομα και ένα ζώο στα αλιευτικά καταφύγια Λιθί και Λαγκάδα.

Συντονισμένη επιχείρηση απεγκλωβισμού 76 πολιτών και δύο τετράποδων πραγματοποίησε χθες, Τρίτη 12 Αυγούστου, το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, σε παραλιακές περιοχές της Χίου και της Κάτω Αχαΐας που επλήγησαν από δασικές πυρκαγιές.

11:46 Συνολικά 76 πολίτες απεγκλώβισε το Λιμενικό σε συντονισμένη επιχείρηση σε Χίο και Κάτω Αχαϊα την Τρίτη

Ο κ. Αλεξόπουλος υπογράμμισε ότι τα εναέρια μέσα το πρωί κατάφεραν να αντιμετωπίσουν τις εστίες της φωτιάς, ενώ οι αρχές παραμένουν σε εγρήγορση. Παράλληλα, δήλωσε ότι ξεκινά η καταγραφή και αποκατάσταση των ζημιών, επισημαίνοντας πως υπάρχουν οικισμοί χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και νερό.

Όπως ανέφερε, η φωτιά δεν έφτασε στην Κάτω Αχαγιά. Εκεί ζουν πάνω από 8.000 άνθρωποι και θα ήταν αδύνατη η μαζική εκκένωση. «Μεταφέραμε ανθρώπους που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες. Πάνω απ’ όλα να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή», τόνισε.

Σημανικό κομμάτι του Δήμου Δυτικής Αχαΐας έχει καταστραφεί από τις πυρκαγιές, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύσει κάποια ανθρώπινη ζωή, σύμφωνα με τον δήμαρχο Γρηγόρη Αλεξόπουλο, ο οποίος μίλησε στην ΕΡΤ.

Η φωτιά καίει αγροτοδασική έκταση και για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 30 πυροσβέστες με 14 οχήματα. Στο σημείο ενδέχεται, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, να συνδράμει και ένα ελικόπτερο.

Νέο μέτωπο πυρκαγιάς ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης, αυτή τη φορά στην Πέλλα κοντά στον οικισμό Νέα Ζωή.

12:39 Στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ο Μητσοτάκης-Προήδρευσε σε σύσκεψη για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, έχει ήδη δώσει εντολή, ώστε, μόλις υποχωρήσει η θερμοκρασία σε λειτουργικά επίπεδα – είναι πολύ υψηλή τώρα, λόγω της θερμότητας, που εκλύουν οι λαμαρίνες από την πυρκαγιά -, να γίνει πλήρης καταγραφή των ζημιών.

Με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις, 550 αυτοκίνητα κάηκαν ολοσχερώς, αριθμός, που αφορά τη συντριπτική πλειονότητα των οχημάτων στον υπαίθριο χώρο. Από αυτά, τα περισσότερα από τα μισά είχαν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους, δηλαδή, δεν μπορούσαν να εκπλειστηριαστούν ως κανονικά οχήματα. Επισημαίνεται ότι ο υπαίθριος χώρος είχε αποψιλωθεί τον Ιούνιο, με βάση τα όσα προβλέπει η σχετική νομοθεσία.

Από την καταστροφική πυρκαγιά στην Αχαΐα δεν γλίτωσαν ούτε τα οχήματα, που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις τoυ Τελωνείου Πατρών, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως ανακοινώθηκε.

12:54 ΑΑΔΕ: Ολοσχερής καταστροφή στα οχήματα, που φυλάσσονται στο Τελωνείο Πάτρας

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Καμπιά #Χίου απομακρυνθείτε προς #Καρδάμυλα ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt @pyrosvestiki @hellenicpolice

12:57 Νέο 112 για Χίο: Αν βρίσκεστε στην Καμπιά απομακρυνθείτε προς Καρδάμυλα

Στην Πάτρα μεταβαίνει ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης. Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς μαζί με τη βουλεύτρια του νομού, Σία Αναγνωστοπούλου θα επισκεφτούν το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ώστε να ενημερωθούν για την εξέλιξη στα μέτωπα της φωτιάς. Στη συνέχεια θα επισκεφθούν τη Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ).

13:05 Συγκλονιτικές εικόνες από τη φωτιά κοντά στην Πάτρα

13:09 Φωτιά στη Χίο: Συγκινητική εικόνα με τους κατάκοπους ηρωικούς πυροσβέστες ξαπλωμένους στη μέση του δρόμου -Εξαντλημένοι οι πυροσβέστες μας από την αδιάκοπη μάχη με τα πύρινα μέτωπα σε όλη τη χώρα.

13:15 Πάτρα: Ελικοπτερο της πυροσβεστικής έριξε νερό σε δρόμο όπου κινούνταν αυτοκίνητα

13:23 Συγκλονίστηκες εικόνες έρχονται από την χθεσινή διάσωση στην Αχαΐα. Κυριολεκτικά το μέτωπο της πυρκαγιάς να καταλήγει στη θάλασσα

13:36 Μέθοδος «αντιπύρ»: Πώς ανακόπηκε η μεγάλη φωτιά στη Ζάκυνθο

13:47 Δήμος Πατρέων:Χώροι υποδοχής – διαμονής και συγκέντρωση νερών και τροφίμων για τους πυρόπληκτους

Επίσης, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην Ήπειρο δημιουργήθηκαν τις δυο τελευταίες ημέρες προβλήματα στις προσγειώσεις αεροπλάνων στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων, με αποτέλεσμα οι πτήσεις να επιστρέφουν στην Αθήνα.

Η πυρκαγιά άφησε πίσω της εικόνες καταστροφής. Σπίτια καμένα, ελαιώνες και καλλιέργειες στάχτη, νεκρά ζώα και εκτεταμένες ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το ένα μέτωπο κινείται με κατεύθυνση από Ριζοβούνι και το 2ο προς Παντάνασσα.

Πριν από λίγο ήχησε το 112 στον Γυμνότοπο και καλούνται οι κάτοικοι να απομακρυνθούν προς Φιλιππιάδα. Είναι η 3η φορά, από χθες, που η πυρκαγιά απειλεί το χωριό.

Στο μεταξύ, δύσκολη παραμένει η κατάσταση στην περιοχή της Φιλιππιάδας καθώς υπάρχουν ακόμη δυο μέτωπα και διάσπαρτες εστίες.

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, σε οποιονδήποτε δήμο ζητηθεί να κηρυχτεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με εντολή του θα κηρύσσεται αυτόματα.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχτηκε ο δήμος Ζηρού στην Πρέβεζα με εντολή του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Παπαευσταθίου, μετά από αίτημα που υπέβαλε ο δήμαρχος Ζηρού, Γιώργος Γιολδάσης.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Σπαρτούντα #Χίου απομακρυνθείτε προς #Καρδάμυλα ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt @pyrosvestiki @hellenicpolice

14:17 Εικόνες από την Αχαϊα καθώς τα πύρινα μέτωπα μαίνονται για δεύτερη ημέρα

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας ‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Κλεισούρα , #Δρυμώνας , #Άνω_Δρυμώνας , #Βαθύ #Πρέβεζας απομακρυνθείτε προς #Ιωάννινα ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt @pyrosvestiki @hellenicpolice

Για την ασφάλεια και φιλοξενία των κατοίκων που χρειάζονται στήριξη, οι παρακάτω χώροι θα παραμείνουν ανοιχτοί σε 24ωρη βάση:

14:52 Ακόμη μια εντολή εκκένωσης στην Πρέβεζα για Παλιά και Νέα Φιλιππιάδα

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, για αύριο Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές: – Περιφέρεια Αττικής, – Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας), – Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου), – Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης), – Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λήμνου).

Σύμφωνα με πληροφορίες του epirusgate.gr , η εντολή αφορά την άμεση συλλογή στοιχείων και την αναζήτηση πιθανών δραστών, καθώς τα πρόσφατα περιστατικά έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στις τοπικές κοινωνίες. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ οι έρευνες θα πραγματοποιηθούν με κατεπείγουσα διαδικασία λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης και των κινδύνων για το φυσικό περιβάλλον και την ασφάλεια των πολιτών.

Ο Εισαγγελέας Εφετών Ιωαννίνων έδωσε παραγγελία στους εισαγγελείς Πρωτοδικών Ιωαννίνων, Άρτας και Πρέβεζας για τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής έρευνας, σχετικά με περιστατικά εκ προθέσεως εμπρησμών σε δασικές αλλά και μη εκτάσεις.

15:01 Κατεπείγουσα έρευνα για εμπρησμούς σε Ήπειρο – Παρέμβαση του Εισαγγελέα Εφετών Ιωαννίνων

Περίπου μία ώρα μετά το 112 που εκδόθηκε για τους κατοίκους σε Παλαιά και Νέα Φιλιππιάδα, οι φλόγες βρίσκονται μια ανάσα από τον οικισμό της Παλαιάς Φιλιππιάδας. Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ τα πτητικά μέσα κάνουν ρίψεις προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο.

15:30 Μια ανάσα από την Παλαιά Φιλιππιάδα οι φλόγες

15:47 Περισσότεροι από 50 πολίτες στο νοσοκομείο

Μεγάλη είναι η αναζωπύρωση σε Κοιλιωμένο και Έξω Χώρα στη Ζάκυνθο. Οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν στο νησί έχουν ως αποτέλεσμα να γίνονται συχνά αναζωπυρώσεις, με την τελευταία από αυτές να εντοπίζεται κοντά στους εν λόγω οικισμούς. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά οι φλόγες δεν απειλούν κατοικημένη περιοχή.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 8 οχήματα και 1 ομάδα πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ. Από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο της Πυροσβεστικής.

Νέα πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή Καπελέτο, του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης στην Ηλεία. Η φωτιά βρίσκεται αρκετά κοντά στον οικισμό, επεκτάθηκε γρήγορα και καίει θερμοκήπια.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Καπελέτο της Περιφερειακής Ενότητας #Ηλείας ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt @pyrosvestiki @hellenicpolice

Η Πολιτική Προστασία έστειλε μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους της περιοχής Καπελέτο Ηλείας, όπου τους καλεί να βρίσκονται σε ετοιμότητα, λόγω της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε στην περιοχή το μεσημέρι.

16:14 Εικόνες από το μεγάλο μέτωπο στη Φιλιππιάδα

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας ‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Κερασώνας & #Αγία_Παρασκευή #Πρεβέζης απομακρυνθείτε προς #Ιωάννινα ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt @pyrosvestiki @hellenicpolice

Στη Πρέβεζα, δόθηκε εντολή στους κατοίκους των περιοχών Κερασώνας και Αγία Παρασκευή να απομακρυνθούν προς την πόλη των Ιωαννίνων.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας ‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Μουζάκι #Λαγώποδο #Ρομίρι και #Παντοκράτορας #Ζακύνθου απομακρυνθείτε προς Χώρα #Ζακύνθου ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt @pyrosvestiki @hellenicpolice

Η μεγάλη αναζωπύρωση που έλαβε χώρα στη Ζάκυνθο οδήγησε σε νέο 112 από την Πολιτική Προστασία, στο οποίο καλούνται οι κάτοικοι στις περιοχές Μουζάκι, Λαγώποδο, Ρομίρι και Παντοκράτορα να απομακρυνθούν προς τη Χώρα της Ζακύνθου.

Στην Άρτα, η Πολιτική Προστασία έστειλε μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής Αμμότοπος, ζητώντας τους να απομακρυνθούν προς Κιάφα. Στην Πάτρα, η φωτιά εξακολουθεί να μαίνεται στα προάστια της πόλης και για αυτόν τον λόγο ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής Ρωμανός να εκκενώσουν προς την πόλη της Πάτρας.

17:27 Ζημιές στον αρχαιολογικό χώρο της Βούντενης στην Αχαΐα

Καλύτερη είναι η εικόνα όσον αφορά τη φωτιά που εκδηλώθηκε τη Δευτέρα (11/8) στο Βαγιοχώρι στη Θεσσαλονίκη. Το ίδιο ισχύει και για την πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε χορτολιβαδική έκταση στο Μαυροβούνι της Σκύδρας, στο νομό Πέλλας. Στις δύο περιοχές παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

17:30 Καλύτερη εικόνα σε Βόλβη και Σκύδρα

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας ‼️ Αν βρίσκεστε στη περιοχή #Παρπαριά #Χίου απομακρυνθείτε προς #Βολισσό ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt @pyrosvestiki @hellenicpolice

Λίγο πριν τις 18:00 το απόγευμα, η Πολιτική Προστασία έστειλε νέο 112 στους κατοίκους της περιοχής Παρπαριά, ζητώντας τους να απομακρυνθούν προς Βολισσό.

Συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (12/8) στη Χίο. Η φωτιά έχει κάψει ήδη τεράστιες εκτάσεις, ενώ στο επίκεντρο εξακολουθούν να βρίσκονται οι περιοχές Παρπαριά, Χάλανδρα, Φυτά και Σπαρτούντα.

17:50 Συνεχίζεται η μάχη στη Χίο – Μήνυμα από το 112

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας ‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Αρόη #Διάκου #Γηροκομείο και #Λυκόχορο #Πατρών απομακρυνθείτε προς το κέντρο της #Πάτρας ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt @pyrosvestiki @hellenicpolice

Σε τέσσερις συλλήψεις για φωτιές στην ύπαιθρο, για καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών και για κάπνισμα μελισσών, προχώρησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Πυροσβεστικής την Τρίτη (12/8) σε Εύβοια, Φάρσαλα, Ιωάννινα και Χαλκιδική.

Για καθαρά προληπτικούς λόγους και ενώ δεν υφίσταται άμεσος κίνδυνος, ακολουθώντας τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας αποφάσισα να εκκενώσουμε τον «Καραμανδάνειο» Νοσοκομείο Παίδων της Αχαΐας. Ήδη τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έχουν σχεδόν φθάσει και θα παραλάβουν 8 ασθενείς, ενώ και…

Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, επιπλέον 4 ασθενείς θα φιλοξενηθούν προσωρινά στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο στο Ρίο, ενώ σχετικά με την εκκένωση ο κ. Γεωργιάδης σχολιάζει ότι «δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας».

Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, λόγω της πυρκαγιάς στην Πάτρα, εκκενώνεται για προληπτικούς λόγους το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Αχαΐας. Το Καραμανδάνειο βρίσκεται αρκετά κοντά κέντρο της Πάτρας, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ τα οποία θα παραλάβουν 8 ασθενείς.

Οι φιλοξενούμενοι στο ευγηρείο αναμένεται να μεταφερθούν στο κέντρο εκπαίδευσης Τεχνικού, του στρατού, στην περιοχή των Συνόρων της Πάτρας, όπου έχει διαμορφωθεί χώρος για την υποδοχή των πολιτών.

Μετά το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, οι αρχές στην Πάτρα προχώρησαν και στην προληπτική εκκένωση του «Κωνσταντοπούλειου» ευγηρείου, που βρίσκεται στην περιοχή του Γηροκομειού.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας ‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Βουλιστά #Παναγιά και #Γωνιά #Πρεβέζης απομακρυνθείτε προς #Ιωάννινα ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt @pyrosvestiki @hellenicpolice

Για τον λόγο αυτό, από στιγμή σε στιγμή, ο Μητροπολίτης Πατρών, κ.κ. Χρυσόστομος θα τελέσει παράκληση στην εκκλησία του Αγίου Ανδρέα για να σταματήσει η φωτιά.

Στα προάστια της πόλης βρίσκεται πλέον η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης (12/8) στην Πάτρα. Η πυρκαγιά έχει κάψει τεράστιες εκτάσεις γης, απειλεί κατοικημένες περιοχές και βρίσκεται αρκετά κοντά στο κέντρο της πόλης, οδηγώντας στις εκκενώσεις του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου Παίδων, καθώς και του Κωνσταντοπούλειου ευγηρείου.

Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος, έχουν έχουν ανοίξει αίθουσες του σταδίου, οι οποίες διαθέτουν τον απαραίτητο κλιματισμό, ώστε να φιλοξενηθούν οι πολίτες.

Με πρωτοβουλία του Δήμου Πατρέων άνοιξαν αίθουσες του Παμπελοποννησιακού σταδίου της Πάτρας, με σκοπό να φιλοξενηθούν κάτοικοι από τις συνοικίες, της Αρόης, του Διάκου και του Ρωμανού, οι οποίοι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους, λόγω της πυρκαγιάς, που βρίσκεται σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή των Συχαινών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας ‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Σούλι #Ριγανόκαμπος και #Εγλυκάδα #Πατρών απομακρυνθείτε προς το κέντρο της πόλης της #Πάτρας ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV @pyrosvestiki …

Με νέο μήνυμα από το 112, η Πολιτική Προστασία καλεί τους κατοίκους σε Σούλι, Ριγανόκαμπο, Εγκυλάδα να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους και να κατευθυνθούν προς το κέντρο της πόλης.

Νωρίτερα, οι φλόγες έφτασαν στο γυναικείο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου στη Μπάλα Πατρών. Η πυρκαγιά τύλιξε τη σκέπη του μοναστηριού και στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβέστες, οι οποίοι προσπάθησαν να περιορίσουν την εστία.

20:00 Τριετής απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τους πληγέντες

Η μεγάλη πυρκαγιά που μαίνεται από χθες (12/8) στην Πάτρα πλησίασε νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης την Αρόη. Η Αρόη, όπως και αρκετές ακόμα περιοχές στα προάστια της πόλης εκκενώθηκαν, με εντολή της Πολιτικής Προστασίας.

Λίγο μετά ξέσπασε μικρότερη εστία φωτιάς στο εν λόγω σημείο, η οποία αντιμετωπίστηκε, ενώ ο άνδρας φαίνεται ότι επιχείρησε να διαφύγει με μοτοσικλέτα. Ο 25χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για εμπρησμό.

Την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδιναν μάχη για τον περιορισμό του πύρινου μετώπου στην Πάτρα, οι αρχές συνέλαβαν έναν 25χρονο ο οποίος εντοπίστηκε από φωτογράφο να κάθεται σκυμμένος σε χωράφι κοντά στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο.

21:20 Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Ηλεία – Ενημέρωση από την Πυροσβεστική για τις φωτιές

Όπως τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, Φωκίων Ζαΐμης, «γίνεται αγώνας να μην περάσει η φωτιά στην περιοχή του Ρωμανού. Είναι δύσβατη περιοχή, περιαστική, με μικρές επιχειρήσεις. Το παρήγορο είναι ότι έχει πέσει η ένταση των ανέμων. Η Πυροσβεστική κάνει τα πάντα για να μην περάσει η φωτιά στο Ρωμανό. Μετά υπάρχουν και άλλοι οικισμοί πλησίον της Πάτρας. Αυτό θα ήταν καταστροφικό».

21:33 Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας: «Καταστροφή αν φτάσει η φωτιά στο Ρωμανό »

Στο άλλο μέτωπο, μετά το χωριό Βολισσός υπάρχει αισιοδοξία ότι η φωτιά θα στραφεί στα καμένα και θα σβήσει.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, στο μέτωπο της Σπαρτούντας, οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να κρατήσουν μακριά τις φλόγες για να μην περάσουν τον δρόμο στο χωριό Φυτά. Παρόλα αυτά, το συγκεκριμένο μέτωπο έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις και η φωτιά έχει μπει μέσα στο χωριό Κηπουριές.

21:55 Μέσα στο χωριό Κηπουριές η μεγάλη φωτιά στη Χίο

Ο Κώστας Πελετίδης, δήμαρχος Πατρέων, δήλωσε σχετικά με τις μεγάλες φωτιές που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Πάτρα: «Το Καραμανδάνειο εκκενώνεται, το ίδιο και το Κωνσταντοπούλειο και οι περιοχές μας όλες εκκενώνονται. Το θέμα είναι πώς φθάσαμε σε αυτό το σημείο, όλη η πόλη να καίγεται, να τους παρακαλάμε για να έχουμε τα πυροσβεστικά μέσα που χρειάζονται για να αντιμετωπιστί η πυρκαγιά και να μην τα έχουμε. Δυστυχώς εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται ότι από την ανεπάρκειά τους καίγεται η πόλη μας».

22:00 Δήμαρχος Πατρέων: «Από την ανεπάρκειά τους καίγεται η πόλη μας»

Η εισαγγελία Ιωαννίνων διέταξε διερεύνηση της υπόθεσης των πυρκαγιών για ενδεχόμενο σχέδιο εμπρησμού καθώς οι πυρκαγιές ξέσπασαν ταυτόχρονα χθες το πρωί σε διαφορετικά σημεία.

Σε επιφυλακή βρισκονται Πολιτική Προστασία και οι Δήμοι, καθώς και εκατοντάδες εθελοντές, οι οποίοι έδωσαν μάχη με τις φλόγες συνδράμοντας στο έργο των πυροσβεστών .

Οι πληγείσες περιοχές δεν έχουν ηλεκτρικό και νερό. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση αποκατάστασης όλων των ζημιών που προκάλεσαν τις διακοπές ηλεκτροδότησης.

Η καταστροφική πυρκαγιά που ξεκίνησε χθες το πρωί έχει κάνει στάχτη δασικές εκτάσεις, καλλιέργειες, ελαιώνες, ποιμνιοστάσια, αποθήκες, ενώ έκαψε σπίτια και ζώα.

Σήμερα ήχησε το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από χωριά που κινδύνευαν και πάλι λόγω των μεγάλων αναζωπυρώσεων. Οι κάτοικοι που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους φιλοξενούνται σε αίθουσες των Δήμων Άρτας, Ζηρού και Πρέβεζας .

Σε ύφεση βρίσκονται τα 3 μέτωπα της φωτιάς στην παλιά Φιλιππιάδα, την Παναγία και στην περιοχή του Γοργόμυλου δίπλα στην Ιόνια Οδό. Η ένταση των ανέμων μειώθηκε και αύριο από πρωί θα ξεκινήσουν οι ρίψεις από τα εναέρια μέσα, αεροπλάνα και ελικόπτερα, στην περιοχή του Δήμου Ζηρού.

23:15 Σε ύφεση η φωτιά σε Πρέβεζα και Άρτα

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας ‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Αρόη #Διάκου #Γηροκομείο και #Λυκόχορο #Πατρών απομακρυνθείτε προς το κέντρο της #Πάτρας ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt @pyrosvestiki @hellenicpolice

Στην Πάτρα, οι πύρινες γλώσσες δεν είναι πλέον στα περίχωρα αλλά βρίσκονται ήδη μέσα στον αστικό ιστό της πόλης, η οποία κατακαίγεται τις τελευταίαες 48 ώρες με τους καπνούς να έχουν σκεπάσει ολόκληρη της Αχαϊα . Οι κάτοικοι προσπαθούν να συγκεντρώσουν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για τους πυρόπληκτους και τους κατοίκους των περιοχών που έχουν εκκενωθεί και θα διανυκτερεύσουν απόψε στο Παμπελοποννησιακό στάδιο της πόλης.

Οι καιρικές συνθήκες για μια ακόμη νύχτα δεν θα είναι σύμμαχος στην κατάσβεση των πυρκαγιών καθώς σε αρκετά μέτωπα οι άνεμοι που πνέουν είναι εντάσεως 8 μποφόρ.

Σχεδόν 5.000 πυροσβέστες έχουν ριχτεί στην άνιση μάχη με τις φλόγες, στα πύρινα μέτωπα σε όλη της χώρα, με το 112 να ηχεί κατά τη διάρκεια της ημέρας για εκκένωση χωριών και περιοχών. Από το πρωί επιχειρούν συνολικά 33 εναέρια μέσα σε συνεργασία με τις επίγειες δυνάμεις, την τοπική αυτοδιοίκηση και εκατοντάδες εθελοντές.

Οι πυρκαγιές δοκιμάζουν τις αντοχές των κατοίκων που βλέπουν τη ζωή τους να απειλείται και τις περιουσίες τους να χάνονται, αλλά και του κρατικού μηχανισμού που αδυνατεί να θέσει υπό έλεγχο τη φωτιά στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας.

Για δεύτερη νύχτα ο πύρινος εφιάλτης εξαπλώνεται σε Αχαϊα και Χίο, ενώ καλύτερη είναι η εικόνα σε Κεφαλονιά, Πρέβεζα, Άρτα και Ζάκυνθο.

