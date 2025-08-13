Τα μελτέμια δεν θα κοπάσουν τις επόμενες μέρες. Κυρίως στην ανατολική νησιωτική και ηπειρωτική χώρα. Με δυνατό αέρα θα γιορτάσουμε το Δεκαπενταύγουστο της Παναγίας, που σημαίνει ότι για να μη τρέχουμε με τις φωτιές, επιβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή σε πανηγύρια, εκδηλώσεις και «πικ νικ» σε υπαίθριους χώρους.

Στην Ελλάδα, η Κοίμηση της Θεοτόκου εορτάζεται με ιδιαίτερη λαμπρότητα, ονομάζεται μάλιστα και «Πάσχα του Καλοκαιριού». Η Κοίμηση της Θεοτόκου δεν είναι ένα πένθιμο γεγονός για το ελληνικό λαό, επειδή η Παναγία «μετέστη προς την ζωήν».

Υπενθυμίζεται επίσης ότι τέτοιες μέρες με ισχυρούς ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες, απαγορεύεται κάθε γεωργική εργασία, γιατί ένας σπινθήρας ή ένα μελίσσι, μπορεί να κάνει την εφιαλτική ζημιά.

Ο μετεωρολόγος Στρατής Βουγιούκας, σε βίντεο σύνδεση με την HuffPost, περιγράφει την πρόγνωση για τα Μετεό δεδομένα από σήμερα Τετάρτη (13.08.25), την ημέρα εορτής της Παναγίας, μέχρι και αυτό το Σαββατοκύριακο. Επίσης, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, μιλάει και για τις ριπές των ανέμων, που τελευταία έχουν γίνει στοιχεία αναφοράς στις μετεωρολογικές προγνώσεις. Οι εξηγήσεις του κ.Βουγιούκα παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Σημειώνεται επίσης ότι στο πρώτο λεπτό της Teams σύνδεσης, η εικόνα του συνομιλητή μας έχει μιά προσωρινή «αστάθεια», λόγω διαδικτύου