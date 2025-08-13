Τουλάχιστον 57 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και πυροσβέστες, έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία με αναπνευστικά προβλήματα, εγκαύματα ή τραύματα σε όλη την Ελλάδα, λόγω των επικίνδυνων πυρκαγιών τα τελευταία 24ωρα.

Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ έχουν καταγραφεί τα εξής:

Advertisement

Advertisement

Αχαΐα – 14 περιστατικά

9 περιστατικά (1 με ελαφρά εγκαύματα, 1 Πυροσβέστης με συμπτώματα αδυναμίας – καταβολής, 1 κατακεκλιμένος και 6 με αναπνευστικά προβλήματα) στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών (Ρίο).

3 περιστατικά σε όμορα Κέντρα Υγείας και στο υπνωτήριο του Δήμου για προσωρινή φιλοξενία.

2 περιστατικά διακομίσθηκαν στο ΚΥ Βάρδας (κατόπιν της προληπτικής εκκένωσης του ΚΥ Κάτω Αχαΐας).

Αιτωλοακαρνανία – 3 περιστατικά

2 περιστατικά (1 πυροσβέστης με κάκωση άνω άκρου και 1 ηλικιωμένος με αναπνευστικά προβλήματα) διακομίστηκαν στο ΓΝ Μεσολογγίου.

1 περιστατικό (κατακεκλιμένος) διακομίστηκε στο ΚΥ Αιτωλικού.

Πρέβεζα – 31 περιστατικά

7 περιστατικά με αναπνευστικά προβλήματα στο Κέντρο Υγείας Θεσπρωτικού (λόγω εκκένωσης οικισμού).

8 περιστατικά (κατόπιν της προληπτικής εκκένωσης του ΚΥ Θεσπρωτικού και ΚΥ Φιλιππιάδας, διακομίσθηκαν στο ΓΝ Άρτας (4 από κάθε ΚΥ).

10 περιστατικά (9 κατακεκλιμένα με αναπνευστικά προβλήματα – και 1 Πυροσβέστης με εγκαύματα) από την πόλη της Φιλιππιάδας προς το ΓΝ Άρτας.

5 περιστατικά (κυρίως με ελαφρά αναπνευστικά προβλήματα) από όμορα χωριά και οικισμούς της Φιλιππιάδας διεκομίσθηκαν στο ΓΝ Άρτας.

1 περιστατικό κατόπιν της εκκένωσης της περιοχής του Γοργομύλου (άτομο με κινητικά προβλήματα) μεταφέρθηκε για φιλοξενία στο ΚΑΠΗ Φιλιππιάδας.

Χίο – 9 περιστατικά:

8 περιστατικά (αναπνευστικά προβλήματα) έχουν διακομισθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο».

1 περιστατικό (αναπνευστικά προβλήματα) έχει διακομισθεί στο ΚΥ Βολισσού

Σε 12 άτομα (10 Πυροσβέστες και 2 εθελοντές) πραγματοποιήθηκε η Παροχή Πρώτων Βοηθειών στο πεδίο (αναπνευστικά και ελαφρά εγκαύματα).