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Η Λίντα Κάντι είχε το κινητό της στο αθόρυβο το βράδυ που η πυρκαγιά Atlas σάρωσε την περιοχή της στη Νάπα της Καλιφόρνιας, αφήνοντας πίσω της τεράστιες καταστροφές. «Κοιμόμασταν όταν η φωτιά πέρασε με ορμή από τη γειτονιά μας», θυμάται η αεροδιαστημική μηχανικός και σύμβουλος από τη βόρεια Καλιφόρνια.

«Μέχρι να μας τηλεφωνήσει κάποιος στο σταθερό και να ξυπνήσουμε, ολόκληρο το φαράγγι είχε γεμίσει φλόγες. Κοιτάζοντας απέναντι μπορούσαμε να δούμε ότι κάθε σπίτι στην άλλη πλευρά καιγόταν ήδη». Η πυρκαγιά, που ξέσπασε τον Οκτώβριο του 2017, έκαψε περισσότερα από 51.000 στρέμματα γης, κατέστρεψε 783 κατοικίες και άλλες κατασκευές και κόστισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους.

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Ακόμη και σήμερα, συγκινείται όταν αναφέρεται σε εκείνες τις δραματικές στιγμές και στις απώλειες που προκάλεσε η καταστροφή. Ωστόσο, η Κάντι αποφάσισε να μετατρέψει το τραύμα και τη θλίψη της σε δράση.

Πέρα από τη συμμετοχή της σε τοπικά συμβούλια πυρασφάλειας, απευθύνθηκε σε μεταλλευτική εταιρεία με την οποία συνεργάζεται ως σύμβουλος. Η εταιρεία ειδικεύεται στην κατασκευή υπόγειων θαλάμων ασφαλείας για εργαζόμενους σε ορυχεία. Η Κάντι πρότεινε να αξιοποιηθεί η τεχνογνωσία αυτή για τη δημιουργία μιας κατασκευής που θα μπορούσε να σώσει ζωές σε περίπτωση δασικής πυρκαγιάς.

Ακριβές λύσεις τεχνογνωσίας

Το αποτέλεσμα ήταν το «Fort», ένα υπέργειο καταφύγιο που παρουσιάστηκε στην αγορά τον περασμένο μήνα. Πρόκειται για μια κατασκευή που θυμίζει μικρό αποθηκευτικό χώρο ή υπόστεγο, εξοπλισμένη με πυράντοχες πόρτες και ειδικά υλικά αντοχής στη φωτιά. Μπορεί να φιλοξενήσει έως και οκτώ άτομα, μαζί με πολύτιμα αντικείμενα, ενώ διαθέτει σύστημα παροχής οξυγόνου για τέσσερις ώρες.

Το Fort είναι απλώς μία από τις αρκετές νέες επιχειρήσεις –από υψηλής τεχνολογίας υδραυλικά σπίτια μέχρι κατσίκες που καθαρίζουν τη βλάστηση– που έχουν εμφανιστεί καθώς οι δασικές πυρκαγιές συνεχίζουν να επιδεινώνονται.

Βέβαια, καμία από τις διαθέσιμες λύσεις προστασίας δεν θεωρείται οικονομική. Στην πιο προσιτή κατηγορία, η ενοικίαση κοπαδιού από κατσίκες για τον καθαρισμό μιας έκτασης μπορεί να ξεπεράσει τα 3.000 δολάρια ημερησίως. Το καταφύγιο Fort ξεκινά από τα 60.000 δολάρια, ενώ άλλες εταιρείες προσφέρουν πυράντοχα καλύμματα κατοικιών και καινοτόμα συστήματα καταιονισμού νερού, με κόστος που επίσης ανέρχεται σε αρκετές χιλιάδες δολάρια.

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Το βράδυ πριν από την επίσημη παρουσίαση του Fort, δύο επιχειρηματίες εμφανίστηκαν στο αμερικανικό τηλεοπτικό πρόγραμμα «Shark Tank» παρουσιάζοντας μια ακόμη πιο φιλόδοξη πρόταση. Η εταιρεία τους, HiberTec Homes, αναπτύσσει κατοικίες εξοπλισμένες με υδραυλικά συστήματα που επιτρέπουν στο σπίτι να εξαφανίζεται κάτω από το έδαφος μέσα σε λίγα λεπτά. Σύμφωνα με την εταιρεία, μια κατοικία επιφάνειας 93 τετραγωνικών μέτρων θα κοστίζει περίπου 1,2 εκατομμύρια δολάρια.

Παρά την καινοτομία τους, ούτε το Fort ούτε τα υπόγεια σπίτια της HiberTec αναμένεται να διατεθούν μαζικά στο άμεσο μέλλον. Ο Φόρεστ, εκπρόσωπος της HiberTec, εκτιμά ότι το πρώτο λειτουργικό υδραυλικό σπίτι θα είναι διαθέσιμο έως το 2030. Από την άλλη πλευρά, ο Μπέλινγκ αναφέρει ότι σήμερα υπάρχουν μόνο δύο επιδεικτικές μονάδες του Fort, ενώ η εταιρεία υπολογίζει ότι αρχικά θα δέχεται περίπου 150 παραγγελίες ετησίως. Τα καταφύγια κατασκευάζονται σε εργοστάσιο στη Γιούτα και αποστέλλονται περίπου πέντε εβδομάδες μετά την παραγγελία.

Το «υπόστεγο που βρίσκεται στην πίσω αυλή» θα μπορέσει να σώσει ανθρώπινες ζωές

Οι δημιουργοί του Fort υπογραμμίζουν ότι η κατασκευή δεν προορίζεται να αντικαταστήσει την εκκένωση μιας περιοχής. Αντίθετα, αποτελεί την ύστατη λύση σε περίπτωση που οι κάτοικοι δεν προλάβουν να διαφύγουν από τις φλόγες. Η Κάντι και η ομάδα της ελπίζουν ότι αυτό το «υπόστεγο που βρίσκεται στην πίσω αυλή» θα μπορέσει να σώσει ανθρώπινες ζωές.

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Την ίδια στιγμή, αυξάνεται και η ζήτηση για μια πιο παραδοσιακή αλλά αποτελεσματική μέθοδο πρόληψης: τις κατσίκες που καθαρίζουν τη βλάστηση. Η εταιρεία Blue Tent Farms, επίσης με έδρα την Καλιφόρνια, έχει δει το ενδιαφέρον να εκτοξεύεται τα τελευταία χρόνια.

Ο διευθύνων εταίρος της, Τιμ Άροουσμιθ, αύξησε το κοπάδι του από μόλις 10 σε 5.000 κατσίκες στην Καλιφόρνια. Στους πελάτες του περιλαμβάνονται η Δασική Υπηρεσία των ΗΠΑ, ενώσεις ιδιοκτητών κατοικιών και η εταιρεία ηλεκτρισμού Pacific Gas & Electric.

Η επιχείρησή του, Western Grazers, δραστηριοποιείται κυρίως σε μεγάλες εκτάσεις, ωστόσο ο ίδιος παρατηρεί ότι οι πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές και η αυξανόμενη ενημέρωση του κοινού για τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι κατσίκες στην πρόληψη πυρκαγιών έχουν προσελκύσει ολοένα και περισσότερους ιδιώτες.

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«Μόλις αρχίσει να ξεραίνεται το γρασίδι, δέχομαι περίπου δέκα αιτήματα την εβδομάδα από ιδιοκτήτες κατοικιών», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πυροπροστασίας γνωρίζουν ότι δεν διαχειρίζονται απλώς μια επιχειρηματική ευκαιρία. Πίσω από κάθε προϊόν και υπηρεσία βρίσκονται περιουσίες που κινδυνεύουν, αλλά κυρίως ανθρώπινες ζωές που χρειάζονται προστασία απέναντι σε μια απειλή που γίνεται ολοένα και πιο έντονη.

Με πληροφορίες από BBC

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