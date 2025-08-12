Οι πιο ενδιαφέρουσες ειδήσεις και απόψεις καθημερινά στο e-mail σας.

Την ίδια στιγμή, ένας αγρότης διακρίνεται να «βουτάει» με κίνδυνο της ζωής του με το τρακτέρ στο μέτωπο, προκειμένου να σβήσει τις φλόγες, χωρίς όμως να τα καταφέρνει, κάτι που τον έκανε να αποχωρήσει.

Στο βίντεο φαίνονται οι κάτοικοι να παλεύουν μόνοι με τα λάστιχα ενάντια στις τεράστιες φλόγες που έφτασαν μια ανάσα από τα πρώτα σπίτια. Οι άνθρωποι αυτοί που προσπαθούν να σώσουν τις περιουσίες τους, διαμαρτύρονται για την απουσία της Πυροσβεστικής από το σημείο.

Πρόκειται για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (12/8) σε δασική περιοχή στο δήμο Ερυμάνθου, δυτικά της Πάτρας και πήρε γρήγορα τεράστιες διαστάσεις, απειλώντας τη Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρας, σπίτια και οικισμούς.

17:44 Συγκλονιστικό βίντεο με κατοίκους να παλεύουν μόνοι με τη φωτιά στο Αχαΐκό – Αγρότης μπήκε με το τρακτέρ μέσα στις φλόγες

Λίγη ώρα αργότερα, οι κάτοικοι σε Ριζοβούνι, Ζερβό, Ζηρόβολη και Γαλατά έλαβαν μήνυμα από το 112 στα κινητά τους τηλέφωνα, όπου τους ζητήθηκε να απομακρυνθούν προς το Θεσπρωτικό.

Περίπου στις 18:00 η Πολιτική Προστασία έστειλε μήνυμα στους κατοίκους των χωριών Παπαδάτες, Γαλατάς, Ριζοβούνι, Μελιανά και Ζερβός να βρίσκονται σε ετοιμότητα, λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς που απειλεί την περιοχή.

Τεράστιες διαστάσεις έχει πάρει η φωτιά στην Αχαΐα. Το απόγευμα ξέσπασε δεύτερο μεγάλο μέτωπο στο Πλατάνι και η Πολιτική Προστασία έστειλε μήνυμα μέσω του 112 για εκκένωση στις περιοχές Καμίνια, Ανεμόμυλος, Τσουκαλαίικα και Βραχναίικα. Οι κάτοικοι καλούνται να απομακρυνθούν προς Πάτρα.

Σε 3 διαφορετικές #πυρκαγιές στα Φλογεραίϊκα, στο Πλατάνι και στα Δεμένικα Αχαΐας επιχειρούν 140 #πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 41 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 17 Α/Φ και 4 Ε/Π, εκ των οποίων το 1 Ε/Π για τον συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες…

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική, στα Φλογεραίικα, στο Πλατάνι και στα Δεμένικα Αχαΐας επιχειρούν 140 πυροσβέστες, με 41 οχήματα, 5 ομάδες πεζοπόρων, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. Από αέρος επιχειρούν 17 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα της Πυροσβεστικής, το ένα εκ των οποίων για συντονισμό.

18:55: Στους 140 οι πυροσβέστες σε 3 διαφορετικές πυρκαγιές στην Αχαΐα

Σύμφωνα με το δήμαρχο Ζακύνθου, Γιώργο Στασινόπουλο, «δυστυχώς υπάρχει ακόμα πρόβλημα στο νησί. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρία ενεργά μέτωπα. Η φωτιά πέρασε μέσα από το χωριό του Αγαλά και έκανε τεράστια ζημιά. Τα μέτωπα μεγαλώνουν. Δεν βοηθάει ο καιρός. Έχει ισχυρούς ανέμους και σήμερα τα εναέρια που μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ήταν ελάχιστα, λόγω του ότι καίγεται όλη η Ελλάδα».

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, (ΔΑΕΕ), διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Συγκεκριμένα, για τις πυρκαγιές του 24ωρου, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική, από χτες, Δευτέρα 11-8-2025, ώρα 18.00, μέχρι σήμερα στις 18.00, εκδηλώθηκαν 82 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες οι 59 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμα τις 23.

Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι, σύμφωνα και με την απογευματινή έκτακτη ενημέρωση από τον εκπρόσωπο του Πυροσβεστικού Σώματος, Β. Βαρθακογιάννη οι πυρκαγιές που κλήθηκε να αντιμετωπίσουν σήμερα οι δυνάμεις πυρόσβεσης ήταν 106, καθώς παρέμεναν «ανοιχτές» αρκετές της προηγούμενης ημέρας.

Σε 82 ανέρχονται οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν μέσα στο τελευταίο 24ωρο στην επικράτεια, εκ των οποίων οι 23 παραμένουν σε εξέλιξη, απασχολώντας ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης, που δίνουν μάχη για να τις θέσουν υπό έλεγχο.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων από τις παραλίες των Λημνιών και της Αγίας Μαρκέλλας, καθώς η πυρκαγιά έχει μπει στην περιοχή του οικισμού. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 5 ΠΛΣ, 1 Ν/Γ, 1 ΠΠΛΣ και ιδιωτικά σκάφη. Αυτή τη στιγμή πνέουν άνεμοι 5 μποφόρ.

Εξαιρετικά δύσκολη είναι η κατάσταση και στο Μεσολόγγι, με το δήμαρχο Μεσολογγίου, Σπύρο Διαμαντόπουλο να αναφέρει: «Η κατάσταση είναι κρίσιμη. Όλη η τοπική αυτοδιοίκηση προσπαθεί να προστατεύσει το χωριό στα Στάμνα, είναι μια δύσκολη κατάσταση, ο Θεός να βάλει το χέρι του».

Με νέο 112, η Πολιτική Προστασία κάλεσε τους κατοίκους στο χωριό Σπαρτούντα να απομακρυνθούν προς τα Καρδάμυλα. Στις 16:30 η Πολιτική Προστασία ζήτησε από τους κατοίκους σε Βολισσό, Λιμνιά, Λήμνο και Χωρή να απομακρυνθούν προς την πόλη της Χίου.

Νέα πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι στη Χίο και πιο συγκεκριμένα στη περιοχή Χάλανδρα. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση και οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112, το οποίο τους κάλεσε να απομακρυνθούν προς Βολισσό, εφόσον βρίσκονται στις περιοχές Πισπιλούντα και Νέα Ποταμιά.

Λίγο πριν τις 20:00 το απόγευμα, οι κάτοικοι ενημερώθηκαν εκ νέου ότι πρέπει να απομακρυνθούν και να κατευθυνούν προς το Μεσολόγγι.

Οι κάτοικοι του χωριού ειδοποιήθηκαν περίπου στις 15:30 να εκκενώσουν τα σπίτια τους και να απομακρυνθούν προς το Μεσολόγγι.

Περίπου 70 χιλιόμετρα νοτιότερα από το πρωινό μέτωπο της Βόνιτσας, νέα πυρκαγιά ξέσπασε στο νομό Αιτωλοακαρνανίας και πιο συγκεκριμένα στη περιοχή Σταμνά.

Η τρίτη είναι στην περιοχή Πλατάνι και είναι σε εξέλιξη πλησίον κατοικημένης περιοχής. Εκτός από τα επίγεια μέσα για την κατάσβεση της επιχειρούν και δύο αεροσκάφη «καναντέρ».

Η δεύτερη πυρκαγιά είναι στην περιοχή Γλαύκος, η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έχει ελεγχθεί.

Η πρώτη και κύρια πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Ίσωμα, κοντά στη Βιομηχανική Περιοχή. Είναι σε πλήρη εξέλιξη και για την κατάσβεση της επιχειρούν συνολικά 20 ενέρια μέσα που εναλάσσονται, εκ των οποίων ένα ελικόπτερο είναι για τον συντονισμό τους.

Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, είχαμε συνολικά μέχρι τώρα τρεις πυρκαγιές.

Ισχυροί άνεμοι με ριπές 9 μποφόρ πνέουν στην Αχαΐα, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν τιτάνια μάχη για να προστατεύσουν περιουσίες και να θέσουν υπό έλεγχο τις πυρκαγιές.

20:17 Άνεμοι με ριπές 9 μποφόρ πνέουν στην Αχαϊα, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία-Τρεις πυρκαγιές σε εξέλιξη

Κατά τις ίδιες πηγές, σε ετοιμότητα βρίσκονται τρία πλωτά του Λιμενικού Σώματος και ιδιωτικά σκάφη στη θαλάσσια περιοχή από τα Καμίνια έως τα Βραχναίικα Πάτρας, για να συνδράμουν σε περίπτωση που χρειαστεί, λόγω της φωτιάς στο Πλατάνι Αχαΐας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Ναυτιλίας, μέχρι στιγμής έχουν απεγκλωβιστεί 40 άτομα από ιδιωτικά σκάφη και 23 άτομα από πλωτό του Λιμενικού Σώματος, από τις παραλίες “Λιμνιά” και “Αγία Μαρκέλλα” Χίου.

20:24 Οι φλόγες μπήκαν στο νεκροταφείο στην Κάτω Αλισσό Το πύρινο μέτωπο στην Αχαΐα μαίνεται ανεξέλεγκτο και τα τελευταία λεπτά οι φλόγες μπήκαν μέσα στο νεκροταφείο στην Κάτω Αλισσό.

«Η φωτιά έχει κατέβει προς την περιοχή των Βραχναίικων, είναι δυνατός ο άνεμος και το χειρότερο από όλα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μεγάλο μέτωπο στο Πλατάνι της Αχαΐας πάνω από την Πάτρα. Και γίνεται και εδώ εκκένωση. Είναι πιο αραιοκατοικημένη περιοχή αλλά πιο κοντά στην ανατολική πλευρά της Πάτρας και δεν υπάρχουν αρκετές δυνάμεις δυστυχώς, σημείωσε και σε άλλο σημείο ανέφερε πως «η φωτιά έχει ανοίξει σε τρία μέτωπα».

«Ξεκίνησε από το Χαϊκάλι αλλά κατευθύνθηκε προς τη ΒΙΠΕ, μπήκε μέσα. Αυτή τη στιγμή καίει την ΒΙΠΕ και γίνεται μεγάλη προσπάθεια να μην καούν τα εργοστάσια και ιδιαίτερα αυτά που έχουν εύφλεκτα υλικά. Κάποια εγκαταλελειμμένα εργοστάσια καίγονται. Αναγκαστήκαμε να αποχωρήσουμε από τη ΒΙΠΕ εμείς γιατί η ατμόσφαιρα ήταν δύσκολη», είπε στο One.

Ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης, κάλεσε τους κατοίκους που έλαβαν μήνυμα από το 112 να εκκενώσουν άμεσα και χαρακτήρισε «δύσκολη» την φωτιά».

Στις 6 το απόγευμα με το πλοίο της γραμμής αναχώρησαν από το λιμάνι της Μυτιλήνης με προορισμό τη Χίο τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής και 18 Πυροσβέστες. Επιπλέον, τις προσπάθειες πυρόσβεσης θα ενισχύσουν μία ομάδα δασοκομάντος και το ελικόπτερο που σταθμεύει στη Μυτιλήνη. Στη Χίο, το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένονται ενισχύσεις και από άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Μέχρι στιγμής έχουν απεγκλωβιστεί συνολικά 54 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο Λιθί, τόσο από πλωτά του Λιμενικού όσο και από ιδιωτικά σκάφη που συμμετείχαν στην επιχείρηση. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης και των διασώσεων.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), στη θαλάσσια επιχείρηση συμμετέχουν επτά πλωτά του Λιμενικού Σώματος — πέντε περιπολικά σκάφη, ένα ναυαγοσωστικό και ένα περιπολικό πλοίο — καθώς και ιδιωτικά σκάφη.

Δύσκολη θα είναι η νύχτα για τη Χίο με τη πυρκαγιά να κατακαίει το βόρειο τμήμα του νησιού. Έως τις 20:00 φωτιά «πολιορκούσε» τη Βολισσό, ενώ σε εξέλιξη είναι επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από τις παραλίες Λημνιά και Αγία Μαρκέλλα.

20:53 Χίος: Η φωτιά “πολιορκεί” τη Βολισσό-Απεγκλωβισμοί πολιτών από το Λιμενικό και ιδιωτικά σκάφη

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ενώ μέχρι τη δύση του ηλίου είχαν διατεθεί και 5 εναέρια μέσα, που πραγματοποίησαν ρίψεις νερού.

«Ηδη έχουν απομακρυνθεί, με μέριμνα του Δήμου, ηλικιωμένοι και λεωφορείο παραμένει σε επιφυλακή για την απομάκρυνση και άλλων ατόμων. Υπάρχουν συνεχείς αναζωπυρώσεις και η διεύθυνση του ανέμου αλλάζει συνεχώς καθιστώντας την κατάσβεση πολύ δύσκολη» τόνισε

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Πολιτικής προστασίας του Δήμου Μεσολογγίου Νίκος Παπανικολάου χαρακτήρισε την κατάσταση κρίσιμη, σημειώνοντας ότι η φωτιά προσεγγίζει το χωριό.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά στα Σταμνά Μεσολογγίου και με μήνυμα το 112 οι κάτοικοι κλήθηκαν να απομακρυνθούν από το χωριό.

20:55 Μεσολόγγι: Νέο μήνυμα από το 112-Απομακρύνθηκαν με λεωφορείο του Δήμου ηλικιωμένα άτομα

-Συγκεκριμένα η κυκλοφορία έχει διακοπεί στα εξής σημεία:

Στη διακοπή της κυκλοφορίας σε σημεία του οδικού δικτύου προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία, λόγω της πυρκαγιάς που μαίνεται στην Αχαΐα.

Το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους στις περιοχές Φυτά, Κηπουριές, Διευχά, Σιδηρούντας και Κατάβαση να εκκενώσουν προς την πόλη της Χίου.

Οι κάτοικοι της έδρας του δήμου Δύμης, καλούνται να απομακρυνθούν προς την περιοχή του Πύργου, εξαιτίας της πυρκαγιάς που είναι σε πλήρη εξέλιξη. Παράλληλα ζητείται από τους κατοίκους να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Μήνυμα για προληπτική εκκένωση του δήμου Κάτω Αχαΐας εστάλη από το 112.

21:21 Μήνυμα του 112 για απομάκρυνση των κατοίκων της Κάτω Αχαΐας προς Πύργο

Το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής διερευνά τις σοβαρές καταγγελίες κατοίκων ότι η φωτιά προκλήθηκε από πυλώνα του ΔΕΔΔΗΕ, για τον οποίο – όπως λένε – είχαν ενημερώσει την εταιρεία εδώ και τρεις ημέρες ότι πετούσε σπινθήρες. Μάλιστα, αρκετοί δηλώνουν αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε μήνυση.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας παρέμειναν ισχυρές δυνάμεις στο σημείο για να ελέγχουν τα ενεργά μέτωπα, ενώ και σήμερα η επιφυλακή συνεχίζεται για τυχόν αναζωπυρώσεις.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε παρθένο δάσος που είχε να καεί από το 1992 και αποτέλεσε μια από τις πιο δύσκολες επιχειρήσεις για την Πυροσβεστική. Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες με τη βοήθεια εθελοντών και υδροφόρων των κατοίκων έδωσαν μάχη στα πιο δύσβατα σημεία, ενώ 10 εναέρια μέσα πραγματοποιούσαν συνεχείς ρίψεις μέχρι και το τελευταίο φως της ημέρας.

Περίπου 1.500 στρέμματα έγιναν στάχτη από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στα Πετράλωνα του Δήμου Μεσσήνης, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις. Η συντριπτική πλειοψηφία αφορά δασική έκταση, ωστόσο ζημιές υπέστησαν και περίπου 150 στρέμματα ελαιοκαλλιέργειας.

21:29 Μεσσηνία: 1.500 στρέμματα στάχτη στα Πετράλωνα – Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

-Με εντολή Επιθεωρητή Βορείου Ελλάδος ΠΣ Αντιστρατήγου Θ. Κοσμίδη, εκκένωση του Κέντρου Υγείας Θεσπρωτικού. -Νοσοκομείο Χίου σε επιφυλακή. Ήδη έφτασαν στα επείγοντα 2 ατομα με αναπνευστικά προβληματα κ 1 πυροσβεστης με πόνο στη μεση απο πτώση. Το Κ.Υ. Χίου άνοιξε στις 20:30'…

Το ΕΣΥ δίνει την μάχη μαζί με τις πυροσβεστικές δυνάμεις, σε μία πολύ δύσκολη νύχτα.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτησή του έκανε γνωστό πως εκκενώθηκε το κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας.

Η υποβολή της αίτησης μπορεί να γίνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://civilprotection.gov.gr/deltia-tupou/prosorini-diamoni-pyroplikton-logo-tis-pyrkagias-tis-12is-aygoystoy-2025-stin-pligeisa-periohis-tis

Οι ενδιαφερόμενοι μπαίνοντας στην πλατφόρμα συμπληρώνουν μια φόρμα με τα στοιχεία τους, προκειμένου να βρεθεί άμεσα προσωρινή διαμονή.

Την πλατφόρμα δημιούργησε το Υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, με σκοπό να εξασφαλιστεί διαμονή για όσους έχουν απομακρυνθεί από τις κατοικίες τους, επικουρικά των παροχών από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια και Δήμοι).

Ειδική πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή των ανθρώπων που έχουν βρεθεί μακριά από τις κατοικίες τους, εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς στην Αχαΐα, λειτουργεί εδώ και λίγη ώρα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

22.18 Ειδική πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή πυρόπληκτων της Αχαϊας λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασία

Ανεξέλεγκτη η φωτιά που καίει από το μεσημέρι τη βόρεια Χίο. Με μηνύματα μέσω του 112 εκκενώνονται το ένα μετά το άλλο τα χωριά της περιοχής. Ήδη δόθηκε εντολή εκκένωσης της Κατάβασης, των Διευχών, της Σιδηρούντας, των Φυτών και των Κηπουριών, ενώ στις 21.45 δόθηκε εντολή εκκένωσης της Παρπαριάς προς Καμπιά και Καρδάμυλα.

22.19 Χίος: Ανεξέλεγκτη η φωτιά στο βόρειο τμήμα του νησιού-112 για Παρπαριά

Κατά τη διάρκεια της ημέρας συνέδραμαν από αέρος στην κατάσβεση δύο ελικόπτερα.

Νωρίτερα, υπήρξε προειδοποίηση από το 112 για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι του Βαϊοχωρίου με κατεύθυνση προς τη Νυμφόπετρα. Σύμφωνα με την αστυνομία, εκκενώθηκε το χωριό, αλλά δεν κρίθηκε αναγκαίο να απομακρυνθούν όσοι μένουν στη δομή προσωρινής φιλοξενίας αιτούντων ασύλου.

Μάχη συνεχίζουν να δίνουν οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που αναζωπυρώθηκε σήμερα, λόγω των ισχυρών ανέμων, σε αγροτοδασική έκταση στο δήμο Βόλβης στη Θεσσαλονίκη.

Στις πυρκαγιές σε Αμμότοπο Άρτας και Γυμνότοπο Πρεβέζης επιχειρούν, 130 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 47 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Το καταστροφικό έργο της πύρινης λαίλαπας ευνοούν οι άνεμοι που πνέουν με ένταση 5 μποφόρ, ενώ συνεχείς είναι και οι ισχυρές ριπές που φουντώνουν τις φλόγες.

Αν ηχήσει 112 για εκκένωση Φιλιππιάδας, τα σημεία συγκέντρωσης είναι τα εξής: 1) ΕΠΑΛ Φιλιππιάδας 2) 2ο Δημοτικό Σχολείο 3) 1ο και 2ο Γυμνάσιο 4) Κέντρο Υγείας Φιλιππιάδας.

Στις 9.30 το βράδυ νέο “112” ήχησε καλώντας όσους βρίσκονται σε Θεσπρωτικό και Φιλιππιάδα να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Η φωτιά κινείται προς Φιλιππιάδα. Στον Άγιο Γεώργιο, στην παλιά εθνική οδό που απαραμένει κλειστή για τα οχήματα, στο φράγμα της ΔΕΗ, τα βουνά καίγονται από άκρη σε άκρη. Ο ουρανός είναι κόκκινος από το θερμικό φορτίο.

Προς Θεσπρωτικό και Φιλιππιάδα κινείται το μεγάλο μέτωπο της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα, Τρίτη, σε δασική έκταση στην περιοχή Γυμνότοπος Πρέβεζας.

Αναχώρησαν για την Χίο 47 πυροσβέστες και 16 οχήματα από τον Πειραιά και 19 πυροσβέστες με 4 επιπλέον οχήματα από τη Μυτιλήνη, σύμφωνα με την εφημερίδα Πολίτης.

Την ίδια ώρα οι καπνοί “πνίγουν” τους κατοίκους των περιοχών που βρίσκονται αντιμέτωποι με τον πύρινο εφιάλτη, ενώ 7 άτομα έχουν διακομισθεί στο Νοσοκομείο του Ρίου και 3 σε Κέντρα Υγείας με αναπνευστικά προβλήματα.

Η πυρκαγιά έχει πλέον φτάσει στην Κάτω Αχαΐα στο ύψος της Νέας Εθνικής Πατρών – Πύργου, όπου δίνεται μάχη να μην περάσει τον δρόμο.

«Είναι μεγάλο το πρόβλημα, δεν περίμενα ποτέ ότι θα αναγκαστούμε να εκκενώσουμε την πόλη. Η φωτιά είναι στις παρυφές της πόλης. Η φωτιά μαίνεται. Είναι μεγάλο το μέτωπο και δεν ξέρω πού θα το οδηγήσει η κατεύθυνση του ανέμου. Το πρώτο μας μέλημα είναι η εκκένωση. Τα επίγεια μέσα δεν ξέρω τι μπορούν να προσφέρουν, χρειαζόμαστε ενίσχυση. Το πρωί χρειαζόμαστε τα εναέρια. Αυτή η φωτιά δεν ξέρω, ίσως υποτιμήθηκε στην αρχή. Δεν ήρθαν όσα εναέρια έπρεπε στην αρχή. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μία ανεξέλεγκτη κατάσταση. Η παραλιακή ζώνη έχει πληγεί ανεπανόρθωτα», είπε στην ΕΡΤ ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος.

Ο δήμος Ζηρού ανακοίνωσε πως όσοι κάτοικοι απομακρύνονται από Μελιανά, Παπαδάτες, Ζερβό, Γαλατά, Ριζοβούνι, μπορούν να φιλοξενηθούν στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Γυμνασίου-Λυκείου Θεσπρωτικού, όπως και στο Παλαιό Δημαρχείο Θεσπρωτικού.

Η κατάσταση χαρακτηρίζεται κρίσιμη, με τους κατοίκους να ζουν ώρες αγωνίας για τα σπίτια τους και τις περιουσίες τους.

Πριν λίγο ήχησε μήνυμα από το 112 στην Φιλιππιάδα, έδρα του δήμου Ζηρού, και το Θεσπρωτικό όπου καλούνται οι κάτοικοι να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Για προληπτικούς λόγους εκκενώθηκε το Κέντρο Υγείας του Θεσπρωτικού.

Οι πυρκαγιές που ξέσπασαν ταυτόχρονα το πρωί στο Αμμότοπο και την Δαφνωτή, τέθηκαν υπό έλεγχο, όμως εκείνη που ξέσπασε στον Γυμνότοπο πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των ανέμων και των υψηλών θερμοκρασιών – και γιναντώθηκε στα χωριά του δήμου Ζηρού. Αυτή την ώρα καίγεται το δάσος γύρω από την λίμνη Ζηρού

Στις 8 το βράδυ συνεδρίασε εκτάκτως το Συντονιστικό όργανο Ηπείρου στην Φιλιππιάδα και αμέσως μετά, ο περιφερειάρχης, Αλέξανδρος Καχριμάνης, σε δηλώσεις του έκανε λόγο για μία δύσκολη κατάσταση με πολλά προβλήματα, καθώς δεν συνέδραμαν στην επιχείρηση πυρόσβεσης επαρκή εναέρια μέσα γιατί καίγεται όλη η Ελλάδα όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Δύσκολη θα είναι η νύκτα για τα χωριά του δήμου Ζηρού στην Πρέβεζα, καθώς βρίσκονται σε πύρινο κλοιό και είναι αλλεπάλληλα τα μηνύματα που ηχούν από το 112, ενημερώνοντας τους κατοίκους, είτε να απομακρυνθούν από τους οικισμούς, είτε να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

23.04 Σε πύρινο κλοιό ο δήμος Ζηρού στην Πρέβεζα – Ήχησε το 112 ακόμη και στην Φιλιππιάδα

Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί συνολικά 56 άτομα. Από αυτά, τα 54 μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο Λιθί και δύο στην περιοχή Λαγαδά, με τις αρχές να παραμένουν σε επιφυλακή λόγω των δύσκολων καιρικών συνθηκών.

Την ίδια ώρα στη Χίο, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), διεξάγεται ευρείας κλίμακας επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών, από τις παραλίες «Λημνιά» και «Αγία Μαρκέλλα» της Βολισσού. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επτά πλωτά του Λιμενικού Σώματος — πέντε περιπολικά σκάφη, ένα ναυαγοσωστικό και ένα περιπολικό πλοίο — καθώς και ιδιωτικά σκάφη.

Στην Αχαΐα, υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων (ΚΕΠΙΧ), πλωτά του Λιμενικού Σώματος που επιχειρούν στη θαλάσσια ζώνη από τα Καμίνια έως τα Βραχναίικα Πάτρας, παρέλαβαν δύο άτομα από ξενοδοχειακή μονάδα και ακόμη επτά από την ευρύτερη περιοχή. Όλοι μεταφέρονται με ασφάλεια στο νότιο λιμάνι της Πάτρας.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι επιχειρήσεις απεγκλωβισμού από το Λιμενικό Σώμα, σε Πάτρα και Χίο, λόγω των μεγάλων πυρκαγιών που πλήττουν τις περιοχές. Συνολικά 65 άτομα έχουν απεγκλωβιστεί σε Χίο και Αχαϊα.

23.05 Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις απεγκλωβισμού πολιτών από το Λιμενικό, σε Πάτρα και Χίο λόγω των πυρκαγιών – Συνολικά 65 άτομα έχουν απεγκλωβιστεί σε Χίο και Αχαΐα

Είναι η πέμπτη κατά σειρά φωτιά που σημειώνεται μέσα σε μία μέρα στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά έχει μεγάλο μέτωπο ενώ έχει εκδηλωθεί κοντά σε σπίτια.

Στην περιοχή σπεύδουν πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το νέο πύρινο μέτωπο που βρίσκεται κοντά στο Πλατάνι, όπου νωρίτερα το απόγευμα είχε εκδηλωθεί φωτιά.

Μία ακόμη φωτιά εκδηλώθηκε απόψε κοντά στην Πάτρα και συγκεκριμένα στην περιοχή των Συχαινών, βόρεια της πόλης. Το νέο μέτωπο πυρκαγιάς ξέσπασε λίγο πριν τις 23:00 στα Συχαινά κοντά στην Περιμετρική Πατρών.

23.39 11 πούλμαν του ελληνικού στρατού και 16 σκάφη των ειδικών δυνάμεων τίθενται στη διάθεση των Αρχων για τη μεταφορά πολιτών από τις πυρόπληκτες περιοχές όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Αμυνης.

Αρχικά διακομίσθηκαν 7 περιστατικά με αναπνευστικά προβλήματα στο Κέντρο Υγείας Θεσπρωτικού (λόγω εκκένωσης οικισμού). Λόγω προληπτικής εκκένωσης του ΚΥ Θεσπρωτικού, 4 άτομα διακομίσθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας. Λόγω προληπτικής εκκένωσης του ΚΥ Φιλιππιάδας, 4 άτομα διακομίζονται επίσης στο ΓΝ Αρτας. Επιπλέον από την πόλη της Φιλιππιάδας διακομίζονται 3 περιστατικά παραπληγικών ατόμων (το 1 υπό χορήγησή Οξυγόνου) προς το ΓΝ Άρτας. Χίος Στην περιοχή επιχειρούν 5 ασθενοφόρα.

2 περιστατικά (1 πυροσβέστης με κάκωση άνω άκρου και 1 ηλικιωμένος με αναπνευστικό) διακομίζονται στο ΚΥ Αιτωλικού. Πρέβεζα

7 περιστατικά (1 με ελαφρά εγκαύματα και 6 με αναπνευστικά προβλήματα) στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών (Ρίο). 3 περιστατικά σε όμορα Κέντρα Υγείας και στο υπνωτήριο του Δήμου για προσωρινή φιλοξενία. Κατόπιν της προληπτικής εκκένωσης του ΚΥ Κάτω Αχαΐας, 2 περιστατικά διακομίσθηκαν στο ΚΥ Βάρδας. Αιτωλοακαρνανία

Αχαΐα Στην περιοχή επιχειρούν 10 ασθενοφόρα, εκ των οποίων μία Κινητή Ιατρική Μονάδα, με σχεδιασμό περαιτέρω ενίσχυσης δυνάμεων. Από την έναρξη της πυρκαγιάς έχουν διακομισθεί:

Το ΕΚΑΒ παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την κάλυψη αναγκών επείγουσας φροντίδας και διακομιδών στις περιοχές που πλήττονται από τις πυρκαγιές.

Σε βίντεο της ΕΡΤ απεικονίζεται ένα κτίσμα που παραδόθηκε στις φλόγες.

Σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν οι κάτοικοι πρέπει να κατευθυνθούν προς την Λιγοψά.

Στο χωριό βρίσκονται ήδη οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και πεζοπόρα τμήματα ενώ σπεύδουν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας προκειμένου να συμβάλλουν για την εκκένωση και την ασφαλή μετακίνηση των κατοίκων.

Εκκενώνεται το χωριό Πρωτόπαπας του Δήμου Ζίτσας στα Ιωάννινα καθώς απειλείται από την φωτιά που ξέσπασε απόψε σε δασική περιοχή του Πετσαλίου και κινήθηκε με ταχύτατα προς τον οικισμό.

Στις 11.35 το βράδυ ήχησε ξανά το “112” για εκκένωση της περιοχής Ρωμιά προς Φιλιππιάδα. Αν ηχήσει 112 για εκκένωση Φιλιππιάδας, τα σημεία συγκέντρωσης είναι τα εξής: 1) ΕΠΑΛ Φιλιππιάδας 2) 2ο Δημοτικό Σχολείο 3) 1ο και 2ο Γυμνάσιο 4) Κέντρο Υγείας Φιλιππιάδας.

Στις 9.30 το βράδυ νέο “112” ήχησε καλώντας όσους βρίσκονται σε Θεσπρωτικό και Φιλιππιάδα να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Η φωτιά κινείται προς Φιλιππιάδα. Στον Άγιο Γεώργιο, στην παλιά εθνική οδό που απαραμένει κλειστή για τα οχήματα, στο φράγμα της ΔΕΗ, τα βουνά καίγονται από άκρη σε άκρη. Ο ουρανός είναι κόκκινος από το θερμικό φορτίο.

Κλειστά είναι, σύμφωνα με την «Ολυμπία Οδό», και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, μεταξύ των κόμβων Κ1 και Εγλυκάδας στην περιμετρική οδό της Πάτρας, εξαιτίας της φωτιάς που έχει εκδηλωθεί στην περιοχή των Συχαινών.

Μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους των περιοχών Βούντενης (Σκιόεσα) και Μπάλας να απομακρυνθούν προς Πάτρα, λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα και βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή. Παράλληλα καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Μια νέα εστία πυρκαγιάς εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα την ευρύτερη περιοχή της Πάτρας στην περιοχή των Συχαινών, που βρίσκεται βόρεια της πόλης δημιουργώντας έναν πύρινο κλοιό γύρω από την πόλη της Πάτρας. Επιτόπου επιχειρούν τρία οχήματα με 9 πυροσβέστες.

00:10 Νέο μέτωπο στα Συχαινά Αχαϊας- Κλειστή η εθνική και στα δύο ρεύματα

Για το ενδεχόμενο εμπρησμού στην Αχαϊα έκανε λόγω ο δήμαρχος της περιοχής μιλώντας στο Open υποστηρίζοντας, ότι «εμφανίζονται συνεχώς νέα μέτωπα την ώρα που παραμένει ανεξέλεγκτο το βασικό μέτωπο, κάτι που δεν είναι τυχαίο».

«Μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει το νέο μέτωπο στα Σιχαινά το οποίο ξέσπασε μετά τις 12:00 τη νύχτα, καθώς είναι πολύ κοντά στην πόλη της Πάτρας και προκαλεί μεγάλη ανησυχία εξαιτίας και των πολύ ισχυρών ανέμων» τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης μιλώντας στο Open, υποστηρίζοντας ότι η εθνική θα παραμείνει κλειστή στη διάρκεια της νύχτας για λόγους ασφαλείας.

01:01 Φωκίων Ζαϊμης Αντιπεριφερειάρχης Αχαϊας: Το μέτωπο στα Σιχαινά είναι πολύ κοντά στην Πάτρα

Ο κρατικός μηχανισμός παραμένει σε επιφυλακή, καθώς οι καιρικές συνθήκες με τους ισχυρούς ανέμους δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Οι αρχές απευθύνουν συνεχείς εκκλήσεις στους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις σε περιοχές που πλήττονται από τη φωτιά.

Επιχειρήσεις απεγκλωβισμού βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος (ΚΕΠΙΧ)., ενώ μέχρι στιγμής, 18 άτομα έχουν μεταφερθεί από παραλίες όπου είχαν παγιδευτεί λόγω της εξάπλωσης της φωτιάς. Στην περιοχή επιχειρούν τρία πλωτά του Λιμενικού Σώματος, ένα αντιρρυπαντικό σκάφος, ένα σκάφος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και τέσσερα παραπλέοντα πλοία που συνδράμουν στις επιχειρήσεις.

01:46 Συνεχίζονται οι απεγκλωβισμοί – 18 άτομα έχουν μεταφερθεί από την παραλία

Η πυροσβεστική ζητά από τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς την Άρτα/

Ανεξέλεγκτο είναι το μέτωπο στα Συχαινά Αχαϊας με το 112 να ηχεί και πάλι καλώντας τους κατοίκους να φύγουν από την περιοχή με προορισμό την Πάτρα. Η φωτιά κατευθύνεται προς τα σπίτια καθώς ο άνεμος την σπρώχνει προς τα εκεί. Παράλληλα, σε ετοιμότητα βρίσκονται δυνάμεις για την περίπτωση που απαιτηθεί απομάκρυνση ανθρώπων από κατασκήνωση.

Η φωτιά έφτασε μέχρι την παλιά Φιλιππιάδα. Το θερμικό φορτίο είναι τόσο υψηλό που πυροσβέστες και οχήματα δεν μπορούν να πλησιάσουν. Στην περιοχή ξέσπασε μετά τις 02:00 τα ξημερώματα ανεμοστρόβιλος που δημκιιουργεί εικόνες κόλασης του Δάντη με τις φλόγες να πλησιάζουν σπίτια.

02:30 Πάνω από 4850 πυροσβέστες επιχειρούν σε όλα τα πύρινα μέτωπα με το βλέμμα στο ρολόι για το πρώτο φως της ημέρας που θα απογειώσει αεροπλάνα και ελικόπτερα.

Στην περιοχή των Συχαινών επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 12 οχήματα, ενώ συνδράμουν τις προσπάθειές τους υδροφόρες ΟΤΑ.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην ευρύτερη περιοχή επιχειρούν 140 πυροσβέστες, πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 41 οχήματα, καθώς και μηχανήματα έργου και υδροφόρες που έχουν διατεθεί από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

Στο νέο μήνυμα του 112 καλούνται οι κάτοικοι στις περιοχές Ξερόλακας και Αρόη να εκκενώσουν προς την Πάτρα.

Επιχειρούν 5 ασθενοφόρα, με σχέδια για επιπλέον ενίσχυση. Έχουν διακομιστεί 17 περιστατικά (αναπνευστικά προβλήματα) στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο». Επίσης, 10 πυροσβέστες έλαβαν πρώτες βοήθειες επιτόπου για αναπνευστικά προβλήματα και ελαφρά εγκαύματα.

Πρέβεζα Λειτουργούν 8 ασθενοφόρα, με προγραμματισμό περαιτέρω ενίσχυσης και έχουν διακομιστεί 30 πολίτες: • 7 με αναπνευστικά προβλήματα στο Κέντρο Υγείας Θεσπρωτικού λόγω εκκένωσης • 8 μετά την εκκένωση των ΚΥ Θεσπρωτικού και Φιλιππιάδας, διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Άρτας • 9 περιστατικά από τη Φιλιππιάδα (8 κατακεκλιμένοι με αναπνευστικά και 1 πυροσβέστης με εγκαύματα) επίσης προς Άρτα

Αιτωλοακαρνανία Στην περιοχή Σταμνά καλύπτονται από 4 ασθενοφόρα ενώ μέχρι τώρα έχουν μεταφερθεί 3 άνθρωποι • 1 πυροσβέστης με κάκωση άνω άκρου και 1 ηλικιωμένος με αναπνευστικό στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου • 1 κατακεκλιμένος στο Κέντρο Υγείας Αιτωλικού

Στην περιοχή επιχειρούν 11 ασθενοφόρα, μεταξύ των οποίων και μία Κινητή Ιατρική Μονάδα, με σχέδια για περαιτέρω ενίσχυση. Μέχρι στιγμής, έχουν μεταφερθεί σε νοσκομεία της περιοχής 12 άνθρωποι: • 7 (1 με ελαφρά εγκαύματα και 6 με αναπνευστικά προβλήματα) στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών (Ρίο) • 3 σε κοντινά Κέντρα Υγείας και προσωρινή φιλοξενία στον Δήμο • 2 στο Κέντρο Υγείας Βάρδας μετά την προληπτική εκκένωση του ΚΥ Κάτω Αχαΐας

Το ΕΚΑΒ ανακοίνωσε ότι παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα στις περιοχές που έχουν ξεσπάσει και βρίσκονται σε εξέλιξη πυρκαγιές.

Εκκενώθηκε η Δομή μας στη Φιλιππιάδα. Η νύχτα είναι δύσκολη. Ακούμε και πειθαρχούμε στις οδηγίες των Αρχών.

Όπως ανακοίνωσε στο X ο Θάνος Πλεύρης, Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, εκκενώθηκε η δομή φιλοξενίας μεταναστών στη Φιλιππιάδα.

Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις, έχει προκαλέσει ανησυχία στις αρχές και στο σημείο έσπευσαν άμεσα 95 πυροσβέστες με 30 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, κάτι που καθιστά δύσκολο το έργο των πυροσβεστών για να την περιορίσουν.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κουμιντρί στα Μέγαρα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 95 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 30 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Νέο μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στα Μέγαρα. Η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Κουμιντρί, ενώ σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική υπήρξε ειδοποίηση στις 03:00 τα ξημερώματα.

Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής υπό τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων.

Αρκετά καλύτερη είναι η εικόνα από το πύρινο μέτωπο στην Κάτω Αχαΐα. Πρόκειται για την πυρκαγιά που έκαιγε πάνω από την Ολυμπία Οδό και την Εθνική Οδό, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να καταφέρνουν τελικά να την οριοθετήσουν περίπου στις 03:00 τα ξημερώματα.

#Πυρκαγιά σε χώρο εμπορίου στο #Κορωπί Αττικής. Επιχειρούν 11 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε επαγγελματικό χώρο στο Κορωπί, κάτι που σήμανε συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 11 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ.

Η Πολιτική Προστασία στέλνει διαρκώς μηνύματα μέσω του 112 στους κατοίκους των συγκεκριμένων περιοχών ενώ συνεχίζονται οι εκκενώσεις και οι απεγκλωβισμοί πολιτών σε παραλιακές περιοχές.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες ώστε να κερδίσουν χρόνο μέχρι το πρώτο φως της ημέρας που θα ριχτούν στη μάχη τα εναέρια μέσα.

Μια εφιαλτική νύχτα ζουν οι κάτοικοι σε Αχαϊα Ζάκυνθο, Πρέβεζα και Χίο καθώς τα πύρινα μέτωπα, μαίνονται ανεξέλεγκτα, με χιλιάδες κατοίκους να έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους.

Μάχη με τις φλόγες σε όλη τη χώρα: Ηχησε 112 κοντά σε Άρτα και Φιλιππιάδα, νέα μεγάλη πυρκαγιά στα Μέγαρα – Ανακοίνωση ΕΚΑΒ για επείγοντα περιστατικά

Μια εφιαλτική νύχτα ζουν οι κάτοικοι σε Αχαϊα Ζάκυνθο, Πρέβεζα και Χίο καθώς τα πύρινα μέτωπα, μαίνονται ανεξέλεγκτα, με χιλιάδες κατοίκους να έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες ώστε να κερδίσουν χρόνο μέχρι το πρώτο φως της ημέρας που θα ριχτούν στη μάχη τα εναέρια μέσα.

Η Πολιτική Προστασία στέλνει διαρκώς μηνύματα μέσω του 112 στους κατοίκους των συγκεκριμένων περιοχών ενώ συνεχίζονται οι εκκενώσεις και οι απεγκλωβισμοί πολιτών σε παραλιακές περιοχές.

04:35 Φωτιά σε χώρο εμπορίου στο Κορωπί

Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε επαγγελματικό χώρο στο Κορωπί, κάτι που σήμανε συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 11 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ.

04:00 Καλύτερη εικόνα στην Κάτω Αχαΐα

Αρκετά καλύτερη είναι η εικόνα από το πύρινο μέτωπο στην Κάτω Αχαΐα. Πρόκειται για την πυρκαγιά που έκαιγε πάνω από την Ολυμπία Οδό και την Εθνική Οδό, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να καταφέρνουν τελικά να την οριοθετήσουν περίπου στις 03:00 τα ξημερώματα.

Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής υπό τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων.

03:41 Νέα μεγάλη πυρκαγιά στα Μέγαρα

Νέο μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στα Μέγαρα. Η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Κουμιντρί, ενώ σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική υπήρξε ειδοποίηση στις 03:00 τα ξημερώματα.

Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις, έχει προκαλέσει ανησυχία στις αρχές και στο σημείο έσπευσαν άμεσα 95 πυροσβέστες με 30 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, κάτι που καθιστά δύσκολο το έργο των πυροσβεστών για να την περιορίσουν.

03:35 Εκκενώθηκε δομή φιλοξενίας μεταναστών στη Φιλιππιάδα

Όπως ανακοίνωσε στο X ο Θάνος Πλεύρης, Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, εκκενώθηκε η δομή φιλοξενίας μεταναστών στη Φιλιππιάδα.

03:00 Σε πλήρη ετοιμότητα το ΕΚΑΒ - Δεκάδες στα νοσοκομεία

Το ΕΚΑΒ ανακοίνωσε ότι παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα στις περιοχές που έχουν ξεσπάσει και βρίσκονται σε εξέλιξη πυρκαγιές.

Αχαΐα

Στην περιοχή επιχειρούν 11 ασθενοφόρα, μεταξύ των οποίων και μία Κινητή Ιατρική Μονάδα, με σχέδια για περαιτέρω ενίσχυση. Μέχρι στιγμής, έχουν μεταφερθεί σε νοσκομεία της περιοχής 12 άνθρωποι:

• 7 (1 με ελαφρά εγκαύματα και 6 με αναπνευστικά προβλήματα) στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών (Ρίο)

• 3 σε κοντινά Κέντρα Υγείας και προσωρινή φιλοξενία στον Δήμο

• 2 στο Κέντρο Υγείας Βάρδας μετά την προληπτική εκκένωση του ΚΥ Κάτω Αχαΐας

Αιτωλοακαρνανία

Στην περιοχή Σταμνά καλύπτονται από 4 ασθενοφόρα ενώ μέχρι τώρα έχουν μεταφερθεί 3 άνθρωποι

• 1 πυροσβέστης με κάκωση άνω άκρου και 1 ηλικιωμένος με αναπνευστικό στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου

• 1 κατακεκλιμένος στο Κέντρο Υγείας Αιτωλικού

Πρέβεζα

Λειτουργούν 8 ασθενοφόρα, με προγραμματισμό περαιτέρω ενίσχυσης και έχουν διακομιστεί 30 πολίτες:

• 7 με αναπνευστικά προβλήματα στο Κέντρο Υγείας Θεσπρωτικού λόγω εκκένωσης

• 8 μετά την εκκένωση των ΚΥ Θεσπρωτικού και Φιλιππιάδας, διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Άρτας

• 9 περιστατικά από τη Φιλιππιάδα (8 κατακεκλιμένοι με αναπνευστικά και 1 πυροσβέστης με εγκαύματα) επίσης προς Άρτα

Χίος

Επιχειρούν 5 ασθενοφόρα, με σχέδια για επιπλέον ενίσχυση.

Έχουν διακομιστεί 17 περιστατικά (αναπνευστικά προβλήματα) στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο».

Επίσης, 10 πυροσβέστες έλαβαν πρώτες βοήθειες επιτόπου για αναπνευστικά προβλήματα και ελαφρά εγκαύματα.

02:56 Νέο 112 στην Πάτρα

Στο νέο μήνυμα του 112 καλούνται οι κάτοικοι στις περιοχές Ξερόλακας και Αρόη να εκκενώσουν προς την Πάτρα.

02:49 Εξαπλώνεται επικίνδυνα η φωτιά στα Συχαινά

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην ευρύτερη περιοχή επιχειρούν 140 πυροσβέστες, πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 41 οχήματα, καθώς και μηχανήματα έργου και υδροφόρες που έχουν διατεθεί από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

Στην περιοχή των Συχαινών επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 12 οχήματα, ενώ συνδράμουν τις προσπάθειές τους υδροφόρες ΟΤΑ.

02:30 Πάνω από 4850 πυροσβέστες επιχειρούν σε όλα τα πύρινα μέτωπα με το βλέμμα στο ρολόι για το πρώτο φως της ημέρας που θα απογειώσει αεροπλάνα και ελικόπτερα.

Η φωτιά έφτασε μέχρι την παλιά Φιλιππιάδα. Το θερμικό φορτίο είναι τόσο υψηλό που πυροσβέστες και οχήματα δεν μπορούν να πλησιάσουν. Στην περιοχή ξέσπασε μετά τις 02:00 τα ξημερώματα ανεμοστρόβιλος που δημκιιουργεί εικόνες κόλασης του Δάντη με τις φλόγες να πλησιάζουν σπίτια.

02:20 Νέο 112 στα Συχαινά Αχαϊας

Ανεξέλεγκτο είναι το μέτωπο στα Συχαινά Αχαϊας με το 112 να ηχεί και πάλι καλώντας τους κατοίκους να φύγουν από την περιοχή με προορισμό την Πάτρα. Η φωτιά κατευθύνεται προς τα σπίτια καθώς ο άνεμος την σπρώχνει προς τα εκεί. Παράλληλα, σε ετοιμότητα βρίσκονται δυνάμεις για την περίπτωση που απαιτηθεί απομάκρυνση ανθρώπων από κατασκήνωση.

01:20 112 στην περιοχή Κάμπη της Άρτας

Η πυροσβεστική ζητά από τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς την Άρτα/

01:46 Συνεχίζονται οι απεγκλωβισμοί - 18 άτομα έχουν μεταφερθεί από την παραλία

Επιχειρήσεις απεγκλωβισμού βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος (ΚΕΠΙΧ)., ενώ μέχρι στιγμής, 18 άτομα έχουν μεταφερθεί από παραλίες όπου είχαν παγιδευτεί λόγω της εξάπλωσης της φωτιάς. Στην περιοχή επιχειρούν τρία πλωτά του Λιμενικού Σώματος, ένα αντιρρυπαντικό σκάφος, ένα σκάφος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και τέσσερα παραπλέοντα πλοία που συνδράμουν στις επιχειρήσεις.

Οι αρχές απευθύνουν συνεχείς εκκλήσεις στους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις σε περιοχές που πλήττονται από τη φωτιά.

Ο κρατικός μηχανισμός παραμένει σε επιφυλακή, καθώς οι καιρικές συνθήκες με τους ισχυρούς ανέμους δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

01:01 Φωκίων Ζαϊμης Αντιπεριφερειάρχης Αχαϊας: Το μέτωπο στα Σιχαινά είναι πολύ κοντά στην Πάτρα

«Μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει το νέο μέτωπο στα Σιχαινά το οποίο ξέσπασε μετά τις 12:00 τη νύχτα, καθώς είναι πολύ κοντά στην πόλη της Πάτρας και προκαλεί μεγάλη ανησυχία εξαιτίας και των πολύ ισχυρών ανέμων» τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης μιλώντας στο Open, υποστηρίζοντας ότι η εθνική θα παραμείνει κλειστή στη διάρκεια της νύχτας για λόγους ασφαλείας.

00:40 Γρηγόρης Αλεξόπουλος Δήμαρχος Δήμου Δυτικής Αχαϊας: Πιθανός εμπρησμός

Για το ενδεχόμενο εμπρησμού στην Αχαϊα έκανε λόγω ο δήμαρχος της περιοχής μιλώντας στο Open υποστηρίζοντας, ότι «εμφανίζονται συνεχώς νέα μέτωπα την ώρα που παραμένει ανεξέλεγκτο το βασικό μέτωπο, κάτι που δεν είναι τυχαίο».

00:10 Νέο μέτωπο στα Συχαινά Αχαϊας- Κλειστή η εθνική και στα δύο ρεύματα

Μια νέα εστία πυρκαγιάς εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα την ευρύτερη περιοχή της Πάτρας στην περιοχή των Συχαινών, που βρίσκεται βόρεια της πόλης δημιουργώντας έναν πύρινο κλοιό γύρω από την πόλη της Πάτρας. Επιτόπου επιχειρούν τρία οχήματα με 9 πυροσβέστες.

Μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους των περιοχών Βούντενης (Σκιόεσα) και Μπάλας να απομακρυνθούν προς Πάτρα, λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα και βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή. Παράλληλα καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Κλειστά είναι, σύμφωνα με την «Ολυμπία Οδό», και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, μεταξύ των κόμβων Κ1 και Εγλυκάδας στην περιμετρική οδό της Πάτρας, εξαιτίας της φωτιάς που έχει εκδηλωθεί στην περιοχή των Συχαινών.

23.55 Πρέβεζα: “Πύρινη” νύχτα σε Θεσπρωτικό και Φιλιππιάδα – 112 για ετοιμότητα – Εκκενώνεται η Ρωμιά

Προς Θεσπρωτικό και Φιλιππιάδα κινείται το μεγάλο μέτωπο της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα, Τρίτη, σε δασική έκταση στην περιοχή Γυμνότοπος Πρέβεζας.

Στις 11.35 το βράδυ ήχησε ξανά το “112” για εκκένωση της περιοχής Ρωμιά προς Φιλιππιάδα.

Αν ηχήσει 112 για εκκένωση Φιλιππιάδας, τα σημεία συγκέντρωσης είναι τα εξής: 1) ΕΠΑΛ Φιλιππιάδας 2) 2ο Δημοτικό Σχολείο 3) 1ο και 2ο Γυμνάσιο 4) Κέντρο Υγείας Φιλιππιάδας.

23.53 Πυρκαγιά τώρα στο Πετσάλι Ζίτσας

Εκκενώνεται το χωριό Πρωτόπαπας του Δήμου Ζίτσας στα Ιωάννινα καθώς απειλείται από την φωτιά που ξέσπασε απόψε σε δασική περιοχή του Πετσαλίου και κινήθηκε με ταχύτατα προς τον οικισμό.

Στο χωριό βρίσκονται ήδη οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και πεζοπόρα τμήματα ενώ σπεύδουν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας προκειμένου να συμβάλλουν για την εκκένωση και την ασφαλή μετακίνηση των κατοίκων.

Σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν οι κάτοικοι πρέπει να κατευθυνθούν προς την Λιγοψά.

23.48 Στις φλόγες κτίσμα στην Αχαΐα



Σε βίντεο της ΕΡΤ απεικονίζεται ένα κτίσμα που παραδόθηκε στις φλόγες.

23:47 ΕΚΑΒ: 39 άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία



Το ΕΚΑΒ παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την κάλυψη αναγκών επείγουσας φροντίδας και διακομιδών στις περιοχές που πλήττονται από τις πυρκαγιές.

Αχαΐα

Στην περιοχή επιχειρούν 10 ασθενοφόρα, εκ των οποίων μία Κινητή Ιατρική Μονάδα, με σχεδιασμό περαιτέρω ενίσχυσης δυνάμεων. Από την έναρξη της πυρκαγιάς έχουν διακομισθεί:

7 περιστατικά (1 με ελαφρά εγκαύματα και 6 με αναπνευστικά προβλήματα) στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών (Ρίο).

3 περιστατικά σε όμορα Κέντρα Υγείας και στο υπνωτήριο του Δήμου για προσωρινή φιλοξενία.

Κατόπιν της προληπτικής εκκένωσης του ΚΥ Κάτω Αχαΐας, 2 περιστατικά διακομίσθηκαν στο ΚΥ Βάρδας.

Αιτωλοακαρνανία

Στην περιοχή Σταμνά:

Η περιοχή καλύπτεται από 4 ασθενοφόρα όμορων περιοχών.

2 περιστατικά (1 πυροσβέστης με κάκωση άνω άκρου και 1 ηλικιωμένος με αναπνευστικό) διακομίζονται στο ΚΥ Αιτωλικού.

Πρέβεζα

Στην περιοχή επιχειρούν 6 ασθενοφόρα.

Αρχικά διακομίσθηκαν 7 περιστατικά με αναπνευστικά προβλήματα στο Κέντρο Υγείας Θεσπρωτικού (λόγω εκκένωσης οικισμού).

Λόγω προληπτικής εκκένωσης του ΚΥ Θεσπρωτικού, 4 άτομα διακομίσθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας.

Λόγω προληπτικής εκκένωσης του ΚΥ Φιλιππιάδας, 4 άτομα διακομίζονται επίσης στο ΓΝ Αρτας.

Επιπλέον από την πόλη της Φιλιππιάδας διακομίζονται 3 περιστατικά παραπληγικών ατόμων (το 1 υπό χορήγησή Οξυγόνου) προς το ΓΝ Άρτας.

Χίος

Στην περιοχή επιχειρούν 5 ασθενοφόρα.

Εχουν διακομισθεί 7 περιστατικά με αναπνευστικά προβλήματα στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο».

23.39 11 πούλμαν του ελληνικού στρατού και 16 σκάφη των ειδικών δυνάμεων τίθενται στη διάθεση των Αρχων για τη μεταφορά πολιτών από τις πυρόπληκτες περιοχές όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Αμυνης.

23.20 Πάτρα: Νέα φωτιά στην περιοχή των Συχαινών



Μία ακόμη φωτιά εκδηλώθηκε απόψε κοντά στην Πάτρα και συγκεκριμένα στην περιοχή των Συχαινών, βόρεια της πόλης. Το νέο μέτωπο πυρκαγιάς ξέσπασε λίγο πριν τις 23:00 στα Συχαινά κοντά στην Περιμετρική Πατρών.

Στην περιοχή σπεύδουν πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το νέο πύρινο μέτωπο που βρίσκεται κοντά στο Πλατάνι, όπου νωρίτερα το απόγευμα είχε εκδηλωθεί φωτιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά έχει μεγάλο μέτωπο ενώ έχει εκδηλωθεί κοντά σε σπίτια.

Είναι η πέμπτη κατά σειρά φωτιά που σημειώνεται μέσα σε μία μέρα στην Πάτρα.

23.05 Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις απεγκλωβισμού πολιτών από το Λιμενικό, σε Πάτρα και Χίο λόγω των πυρκαγιών - Συνολικά 65 άτομα έχουν απεγκλωβιστεί σε Χίο και Αχαΐα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι επιχειρήσεις απεγκλωβισμού από το Λιμενικό Σώμα, σε Πάτρα και Χίο, λόγω των μεγάλων πυρκαγιών που πλήττουν τις περιοχές. Συνολικά 65 άτομα έχουν απεγκλωβιστεί σε Χίο και Αχαϊα.

Στην Αχαΐα, υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων (ΚΕΠΙΧ), πλωτά του Λιμενικού Σώματος που επιχειρούν στη θαλάσσια ζώνη από τα Καμίνια έως τα Βραχναίικα Πάτρας, παρέλαβαν δύο άτομα από ξενοδοχειακή μονάδα και ακόμη επτά από την ευρύτερη περιοχή. Όλοι μεταφέρονται με ασφάλεια στο νότιο λιμάνι της Πάτρας.

Την ίδια ώρα στη Χίο, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), διεξάγεται ευρείας κλίμακας επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών, από τις παραλίες «Λημνιά» και «Αγία Μαρκέλλα» της Βολισσού. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επτά πλωτά του Λιμενικού Σώματος -- πέντε περιπολικά σκάφη, ένα ναυαγοσωστικό και ένα περιπολικό πλοίο -- καθώς και ιδιωτικά σκάφη.

Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί συνολικά 56 άτομα. Από αυτά, τα 54 μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο Λιθί και δύο στην περιοχή Λαγαδά, με τις αρχές να παραμένουν σε επιφυλακή λόγω των δύσκολων καιρικών συνθηκών.

23.04 Σε πύρινο κλοιό ο δήμος Ζηρού στην Πρέβεζα - Ήχησε το 112 ακόμη και στην Φιλιππιάδα

Δύσκολη θα είναι η νύκτα για τα χωριά του δήμου Ζηρού στην Πρέβεζα, καθώς βρίσκονται σε πύρινο κλοιό και είναι αλλεπάλληλα τα μηνύματα που ηχούν από το 112, ενημερώνοντας τους κατοίκους, είτε να απομακρυνθούν από τους οικισμούς, είτε να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Στις 8 το βράδυ συνεδρίασε εκτάκτως το Συντονιστικό όργανο Ηπείρου στην Φιλιππιάδα και αμέσως μετά, ο περιφερειάρχης, Αλέξανδρος Καχριμάνης, σε δηλώσεις του έκανε λόγο για μία δύσκολη κατάσταση με πολλά προβλήματα, καθώς δεν συνέδραμαν στην επιχείρηση πυρόσβεσης επαρκή εναέρια μέσα γιατί καίγεται όλη η Ελλάδα όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Οι πυρκαγιές που ξέσπασαν ταυτόχρονα το πρωί στο Αμμότοπο και την Δαφνωτή, τέθηκαν υπό έλεγχο, όμως εκείνη που ξέσπασε στον Γυμνότοπο πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των ανέμων και των υψηλών θερμοκρασιών - και γιναντώθηκε στα χωριά του δήμου Ζηρού. Αυτή την ώρα καίγεται το δάσος γύρω από την λίμνη Ζηρού

Πριν λίγο ήχησε μήνυμα από το 112 στην Φιλιππιάδα, έδρα του δήμου Ζηρού, και το Θεσπρωτικό όπου καλούνται οι κάτοικοι να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Για προληπτικούς λόγους εκκενώθηκε το Κέντρο Υγείας του Θεσπρωτικού.

Η κατάσταση χαρακτηρίζεται κρίσιμη, με τους κατοίκους να ζουν ώρες αγωνίας για τα σπίτια τους και τις περιουσίες τους.

Ο δήμος Ζηρού ανακοίνωσε πως όσοι κάτοικοι απομακρύνονται από Μελιανά, Παπαδάτες, Ζερβό, Γαλατά, Ριζοβούνι, μπορούν να φιλοξενηθούν στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Γυμνασίου-Λυκείου Θεσπρωτικού, όπως και στο Παλαιό Δημαρχείο Θεσπρωτικού.

22.59 Οι φλόγες μπήκαν στην Άνω Αχαΐα



«Είναι μεγάλο το πρόβλημα, δεν περίμενα ποτέ ότι θα αναγκαστούμε να εκκενώσουμε την πόλη. Η φωτιά είναι στις παρυφές της πόλης. Η φωτιά μαίνεται. Είναι μεγάλο το μέτωπο και δεν ξέρω πού θα το οδηγήσει η κατεύθυνση του ανέμου. Το πρώτο μας μέλημα είναι η εκκένωση. Τα επίγεια μέσα δεν ξέρω τι μπορούν να προσφέρουν, χρειαζόμαστε ενίσχυση. Το πρωί χρειαζόμαστε τα εναέρια. Αυτή η φωτιά δεν ξέρω, ίσως υποτιμήθηκε στην αρχή. Δεν ήρθαν όσα εναέρια έπρεπε στην αρχή. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μία ανεξέλεγκτη κατάσταση. Η παραλιακή ζώνη έχει πληγεί ανεπανόρθωτα», είπε στην ΕΡΤ ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος.

22.40 Εκτός ελέγχου μαίνεται η φωτιά στην Αχαΐα

Η πυρκαγιά έχει πλέον φτάσει στην Κάτω Αχαΐα στο ύψος της Νέας Εθνικής Πατρών - Πύργου, όπου δίνεται μάχη να μην περάσει τον δρόμο.

Την ίδια ώρα οι καπνοί "πνίγουν" τους κατοίκους των περιοχών που βρίσκονται αντιμέτωποι με τον πύρινο εφιάλτη, ενώ 7 άτομα έχουν διακομισθεί στο Νοσοκομείο του Ρίου και 3 σε Κέντρα Υγείας με αναπνευστικά προβλήματα.

22.33 Ενισχύσεις στη Χίο



Αναχώρησαν για την Χίο 47 πυροσβέστες και 16 οχήματα από τον Πειραιά και 19 πυροσβέστες με 4 επιπλέον οχήματα από τη Μυτιλήνη, σύμφωνα με την εφημερίδα Πολίτης.

22.26 Πρέβεζα: “Πύρινη” νύχτα σε Θεσπρωτικό και Φιλιππιάδα



Αν ηχήσει 112 για εκκένωση Φιλιππιάδας, τα σημεία συγκέντρωσης είναι τα εξής: 1) ΕΠΑΛ Φιλιππιάδας 2) 2ο Δημοτικό Σχολείο 3) 1ο και 2ο Γυμνάσιο 4) Κέντρο Υγείας Φιλιππιάδας.

22.22 Θεσσαλονίκη: Αναζωπυρώθηκε η φωτιά στον δήμο Βόλβης

Μάχη συνεχίζουν να δίνουν οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που αναζωπυρώθηκε σήμερα, λόγω των ισχυρών ανέμων, σε αγροτοδασική έκταση στο δήμο Βόλβης στη Θεσσαλονίκη.

Νωρίτερα, υπήρξε προειδοποίηση από το 112 για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι του Βαϊοχωρίου με κατεύθυνση προς τη Νυμφόπετρα. Σύμφωνα με την αστυνομία, εκκενώθηκε το χωριό, αλλά δεν κρίθηκε αναγκαίο να απομακρυνθούν όσοι μένουν στη δομή προσωρινής φιλοξενίας αιτούντων ασύλου.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας συνέδραμαν από αέρος στην κατάσβεση δύο ελικόπτερα.

22.19 Χίος: Ανεξέλεγκτη η φωτιά στο βόρειο τμήμα του νησιού-112 για Παρπαριά

Ανεξέλεγκτη η φωτιά που καίει από το μεσημέρι τη βόρεια Χίο. Με μηνύματα μέσω του 112 εκκενώνονται το ένα μετά το άλλο τα χωριά της περιοχής. Ήδη δόθηκε εντολή εκκένωσης της Κατάβασης, των Διευχών, της Σιδηρούντας, των Φυτών και των Κηπουριών, ενώ στις 21.45 δόθηκε εντολή εκκένωσης της Παρπαριάς προς Καμπιά και Καρδάμυλα.

22.18 Ειδική πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή πυρόπληκτων της Αχαϊας λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασία

Ειδική πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή των ανθρώπων που έχουν βρεθεί μακριά από τις κατοικίες τους, εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς στην Αχαΐα, λειτουργεί εδώ και λίγη ώρα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Την πλατφόρμα δημιούργησε το Υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, με σκοπό να εξασφαλιστεί διαμονή για όσους έχουν απομακρυνθεί από τις κατοικίες τους, επικουρικά των παροχών από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια και Δήμοι).

Οι ενδιαφερόμενοι μπαίνοντας στην πλατφόρμα συμπληρώνουν μια φόρμα με τα στοιχεία τους, προκειμένου να βρεθεί άμεσα προσωρινή διαμονή.

Η υποβολή της αίτησης μπορεί να γίνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://civilprotection.gov.gr/deltia-tupou/prosorini-diamoni-pyroplikton-logo-tis-pyrkagias-tis-12is-aygoystoy-2025-stin-pligeisa-periohis-tis

22.15 Εκκενώθηκε το Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας

Ο Άδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτησή του έκανε γνωστό πως εκκενώθηκε το κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας.

21:29 Μεσσηνία: 1.500 στρέμματα στάχτη στα Πετράλωνα – Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Περίπου 1.500 στρέμματα έγιναν στάχτη από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στα Πετράλωνα του Δήμου Μεσσήνης, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις. Η συντριπτική πλειοψηφία αφορά δασική έκταση, ωστόσο ζημιές υπέστησαν και περίπου 150 στρέμματα ελαιοκαλλιέργειας.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε παρθένο δάσος που είχε να καεί από το 1992 και αποτέλεσε μια από τις πιο δύσκολες επιχειρήσεις για την Πυροσβεστική. Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες με τη βοήθεια εθελοντών και υδροφόρων των κατοίκων έδωσαν μάχη στα πιο δύσβατα σημεία, ενώ 10 εναέρια μέσα πραγματοποιούσαν συνεχείς ρίψεις μέχρι και το τελευταίο φως της ημέρας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας παρέμειναν ισχυρές δυνάμεις στο σημείο για να ελέγχουν τα ενεργά μέτωπα, ενώ και σήμερα η επιφυλακή συνεχίζεται για τυχόν αναζωπυρώσεις.

Το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής διερευνά τις σοβαρές καταγγελίες κατοίκων ότι η φωτιά προκλήθηκε από πυλώνα του ΔΕΔΔΗΕ, για τον οποίο – όπως λένε – είχαν ενημερώσει την εταιρεία εδώ και τρεις ημέρες ότι πετούσε σπινθήρες. Μάλιστα, αρκετοί δηλώνουν αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε μήνυση.

21:21 Μήνυμα του 112 για απομάκρυνση των κατοίκων της Κάτω Αχαΐας προς Πύργο

Μήνυμα για προληπτική εκκένωση του δήμου Κάτω Αχαΐας εστάλη από το 112.

Οι κάτοικοι της έδρας του δήμου Δύμης, καλούνται να απομακρυνθούν προς την περιοχή του Πύργου, εξαιτίας της πυρκαγιάς που είναι σε πλήρη εξέλιξη. Παράλληλα ζητείται από τους κατοίκους να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

21:14 112 για εκκενώσεις στη Χίο

Το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους στις περιοχές Φυτά, Κηπουριές, Διευχά, Σιδηρούντας και Κατάβαση να εκκενώσουν προς την πόλη της Χίου.

21:09 Αχαϊα: Διακοπές κυκλοφορίας λόγω της πυρκαγιάς

Στη διακοπή της κυκλοφορίας σε σημεία του οδικού δικτύου προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία, λόγω της πυρκαγιάς που μαίνεται στην Αχαΐα.

20:55 Μεσολόγγι: Νέο μήνυμα από το 112-Απομακρύνθηκαν με λεωφορείο του Δήμου ηλικιωμένα άτομα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά στα Σταμνά Μεσολογγίου και με μήνυμα το 112 οι κάτοικοι κλήθηκαν να απομακρυνθούν από το χωριό.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Πολιτικής προστασίας του Δήμου Μεσολογγίου Νίκος Παπανικολάου χαρακτήρισε την κατάσταση κρίσιμη, σημειώνοντας ότι η φωτιά προσεγγίζει το χωριό.

«Ηδη έχουν απομακρυνθεί, με μέριμνα του Δήμου, ηλικιωμένοι και λεωφορείο παραμένει σε επιφυλακή για την απομάκρυνση και άλλων ατόμων. Υπάρχουν συνεχείς αναζωπυρώσεις και η διεύθυνση του ανέμου αλλάζει συνεχώς καθιστώντας την κατάσβεση πολύ δύσκολη» τόνισε

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ενώ μέχρι τη δύση του ηλίου είχαν διατεθεί και 5 εναέρια μέσα, που πραγματοποίησαν ρίψεις νερού.

20:53 Χίος: Η φωτιά "πολιορκεί" τη Βολισσό-Απεγκλωβισμοί πολιτών από το Λιμενικό και ιδιωτικά σκάφη

Δύσκολη θα είναι η νύχτα για τη Χίο με τη πυρκαγιά να κατακαίει το βόρειο τμήμα του νησιού. Έως τις 20:00 φωτιά «πολιορκούσε» τη Βολισσό, ενώ σε εξέλιξη είναι επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από τις παραλίες Λημνιά και Αγία Μαρκέλλα.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), στη θαλάσσια επιχείρηση συμμετέχουν επτά πλωτά του Λιμενικού Σώματος — πέντε περιπολικά σκάφη, ένα ναυαγοσωστικό και ένα περιπολικό πλοίο — καθώς και ιδιωτικά σκάφη.

Μέχρι στιγμής έχουν απεγκλωβιστεί συνολικά 54 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο Λιθί, τόσο από πλωτά του Λιμενικού όσο και από ιδιωτικά σκάφη που συμμετείχαν στην επιχείρηση. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης και των διασώσεων.

Στις 6 το απόγευμα με το πλοίο της γραμμής αναχώρησαν από το λιμάνι της Μυτιλήνης με προορισμό τη Χίο τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής και 18 Πυροσβέστες. Επιπλέον, τις προσπάθειες πυρόσβεσης θα ενισχύσουν μία ομάδα δασοκομάντος και το ελικόπτερο που σταθμεύει στη Μυτιλήνη. Στη Χίο, το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένονται ενισχύσεις και από άλλες περιοχές της Ελλάδας.

20:48 Η φωτιά «καίει την ΒΙΠΕ» και κατέβηκε προς Βραχναίικα



Ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης, κάλεσε τους κατοίκους που έλαβαν μήνυμα από το 112 να εκκενώσουν άμεσα και χαρακτήρισε «δύσκολη» την φωτιά».

«Ξεκίνησε από το Χαϊκάλι αλλά κατευθύνθηκε προς τη ΒΙΠΕ, μπήκε μέσα. Αυτή τη στιγμή καίει την ΒΙΠΕ και γίνεται μεγάλη προσπάθεια να μην καούν τα εργοστάσια και ιδιαίτερα αυτά που έχουν εύφλεκτα υλικά. Κάποια εγκαταλελειμμένα εργοστάσια καίγονται. Αναγκαστήκαμε να αποχωρήσουμε από τη ΒΙΠΕ εμείς γιατί η ατμόσφαιρα ήταν δύσκολη», είπε στο One.

«Η φωτιά έχει κατέβει προς την περιοχή των Βραχναίικων, είναι δυνατός ο άνεμος και το χειρότερο από όλα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μεγάλο μέτωπο στο Πλατάνι της Αχαΐας πάνω από την Πάτρα. Και γίνεται και εδώ εκκένωση. Είναι πιο αραιοκατοικημένη περιοχή αλλά πιο κοντά στην ανατολική πλευρά της Πάτρας και δεν υπάρχουν αρκετές δυνάμεις δυστυχώς, σημείωσε και σε άλλο σημείο ανέφερε πως «η φωτιά έχει ανοίξει σε τρία μέτωπα».

20:24 Οι φλόγες μπήκαν στο νεκροταφείο στην Κάτω Αλισσό

Το πύρινο μέτωπο στην Αχαΐα μαίνεται ανεξέλεγκτο και τα τελευταία λεπτά οι φλόγες μπήκαν μέσα στο νεκροταφείο στην Κάτω Αλισσό.

20:21 63 απεγκλωβισμοί στη Χίο



Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Ναυτιλίας, μέχρι στιγμής έχουν απεγκλωβιστεί 40 άτομα από ιδιωτικά σκάφη και 23 άτομα από πλωτό του Λιμενικού Σώματος, από τις παραλίες "Λιμνιά" και "Αγία Μαρκέλλα" Χίου.

Κατά τις ίδιες πηγές, σε ετοιμότητα βρίσκονται τρία πλωτά του Λιμενικού Σώματος και ιδιωτικά σκάφη στη θαλάσσια περιοχή από τα Καμίνια έως τα Βραχναίικα Πάτρας, για να συνδράμουν σε περίπτωση που χρειαστεί, λόγω της φωτιάς στο Πλατάνι Αχαΐας.

20:17 Άνεμοι με ριπές 9 μποφόρ πνέουν στην Αχαϊα, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία-Τρεις πυρκαγιές σε εξέλιξη

Ισχυροί άνεμοι με ριπές 9 μποφόρ πνέουν στην Αχαΐα, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν τιτάνια μάχη για να προστατεύσουν περιουσίες και να θέσουν υπό έλεγχο τις πυρκαγιές.

Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, είχαμε συνολικά μέχρι τώρα τρεις πυρκαγιές.

Η πρώτη και κύρια πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Ίσωμα, κοντά στη Βιομηχανική Περιοχή. Είναι σε πλήρη εξέλιξη και για την κατάσβεση της επιχειρούν συνολικά 20 ενέρια μέσα που εναλάσσονται, εκ των οποίων ένα ελικόπτερο είναι για τον συντονισμό τους.

Η φωτιά κινείται προς Κάτω Αλισσό.

Η δεύτερη πυρκαγιά είναι στην περιοχή Γλαύκος, η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έχει ελεγχθεί.

Η τρίτη είναι στην περιοχή Πλατάνι και είναι σε εξέλιξη πλησίον κατοικημένης περιοχής. Εκτός από τα επίγεια μέσα για την κατάσβεση της επιχειρούν και δύο αεροσκάφη «καναντέρ».

19:51 Εκεννώνεται η Σταμνά Αιτωλοακαρνανίας

Περίπου 70 χιλιόμετρα νοτιότερα από το πρωινό μέτωπο της Βόνιτσας, νέα πυρκαγιά ξέσπασε στο νομό Αιτωλοακαρνανίας και πιο συγκεκριμένα στη περιοχή Σταμνά.

Οι κάτοικοι του χωριού ειδοποιήθηκαν περίπου στις 15:30 να εκκενώσουν τα σπίτια τους και να απομακρυνθούν προς το Μεσολόγγι.

Λίγο πριν τις 20:00 το απόγευμα, οι κάτοικοι ενημερώθηκαν εκ νέου ότι πρέπει να απομακρυνθούν και να κατευθυνούν προς το Μεσολόγγι.

19:27 Εικόνες από τη μεγάλη πυρκαγιά στη Χίο

Νέα πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι στη Χίο και πιο συγκεκριμένα στη περιοχή Χάλανδρα. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση και οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112, το οποίο τους κάλεσε να απομακρυνθούν προς Βολισσό, εφόσον βρίσκονται στις περιοχές Πισπιλούντα και Νέα Ποταμιά.

Με νέο 112, η Πολιτική Προστασία κάλεσε τους κατοίκους στο χωριό Σπαρτούντα να απομακρυνθούν προς τα Καρδάμυλα. Στις 16:30 η Πολιτική Προστασία ζήτησε από τους κατοίκους σε Βολισσό, Λιμνιά, Λήμνο και Χωρή να απομακρυνθούν προς την πόλη της Χίου.

19:09 Δήμαρχος Μεσολογγίου: «Ο Θεός να βάλει το χέρι του»

Εξαιρετικά δύσκολη είναι η κατάσταση και στο Μεσολόγγι, με το δήμαρχο Μεσολογγίου, Σπύρο Διαμαντόπουλο να αναφέρει: «Η κατάσταση είναι κρίσιμη. Όλη η τοπική αυτοδιοίκηση προσπαθεί να προστατεύσει το χωριό στα Στάμνα, είναι μια δύσκολη κατάσταση, ο Θεός να βάλει το χέρι του».

19:05 Απεγκλωβισμοί ατόμων από παραλίες στη Χίο

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων από τις παραλίες των Λημνιών και της Αγίας Μαρκέλλας, καθώς η πυρκαγιά έχει μπει στην περιοχή του οικισμού. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 5 ΠΛΣ, 1 Ν/Γ, 1 ΠΠΛΣ και ιδιωτικά σκάφη. Αυτή τη στιγμή πνέουν άνεμοι 5 μποφόρ.

19:00 Οι πυρκαγιές του τελευταίου 24ωρου

Σε 82 ανέρχονται οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν μέσα στο τελευταίο 24ωρο στην επικράτεια, εκ των οποίων οι 23 παραμένουν σε εξέλιξη, απασχολώντας ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης, που δίνουν μάχη για να τις θέσουν υπό έλεγχο.

Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι, σύμφωνα και με την απογευματινή έκτακτη ενημέρωση από τον εκπρόσωπο του Πυροσβεστικού Σώματος, Β. Βαρθακογιάννη οι πυρκαγιές που κλήθηκε να αντιμετωπίσουν σήμερα οι δυνάμεις πυρόσβεσης ήταν 106, καθώς παρέμεναν «ανοιχτές» αρκετές της προηγούμενης ημέρας.

Συγκεκριμένα, για τις πυρκαγιές του 24ωρου, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική, από χτες, Δευτέρα 11-8-2025, ώρα 18.00, μέχρι σήμερα στις 18.00, εκδηλώθηκαν 82 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες οι 59 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμα τις 23.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, (ΔΑΕΕ), διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

18:59 «Η φωτιά στη Ζάκυνθο πέρασε μέσα από σπίτια»

Σύμφωνα με το δήμαρχο Ζακύνθου, Γιώργο Στασινόπουλο, «δυστυχώς υπάρχει ακόμα πρόβλημα στο νησί. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρία ενεργά μέτωπα. Η φωτιά πέρασε μέσα από το χωριό του Αγαλά και έκανε τεράστια ζημιά. Τα μέτωπα μεγαλώνουν. Δεν βοηθάει ο καιρός. Έχει ισχυρούς ανέμους και σήμερα τα εναέρια που μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ήταν ελάχιστα, λόγω του ότι καίγεται όλη η Ελλάδα».

18:55: Στους 140 οι πυροσβέστες σε 3 διαφορετικές πυρκαγιές στην Αχαΐα

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική, στα Φλογεραίικα, στο Πλατάνι και στα Δεμένικα Αχαΐας επιχειρούν 140 πυροσβέστες, με 41 οχήματα, 5 ομάδες πεζοπόρων, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. Από αέρος επιχειρούν 17 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα της Πυροσβεστικής, το ένα εκ των οποίων για συντονισμό.

18:48 Μήνυμα του 112 στη Πάτρα

Τεράστιες διαστάσεις έχει πάρει η φωτιά στην Αχαΐα. Το απόγευμα ξέσπασε δεύτερο μεγάλο μέτωπο στο Πλατάνι και η Πολιτική Προστασία έστειλε μήνυμα μέσω του 112 για εκκένωση στις περιοχές Καμίνια, Ανεμόμυλος, Τσουκαλαίικα και Βραχναίικα. Οι κάτοικοι καλούνται να απομακρυνθούν προς Πάτρα.

18:32 Εκκενώνονται χωριά στη Πρέβεζα

Περίπου στις 18:00 η Πολιτική Προστασία έστειλε μήνυμα στους κατοίκους των χωριών Παπαδάτες, Γαλατάς, Ριζοβούνι, Μελιανά και Ζερβός να βρίσκονται σε ετοιμότητα, λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς που απειλεί την περιοχή.

Λίγη ώρα αργότερα, οι κάτοικοι σε Ριζοβούνι, Ζερβό, Ζηρόβολη και Γαλατά έλαβαν μήνυμα από το 112 στα κινητά τους τηλέφωνα, όπου τους ζητήθηκε να απομακρυνθούν προς το Θεσπρωτικό.

17:44 Συγκλονιστικό βίντεο με κατοίκους να παλεύουν μόνοι με τη φωτιά στο Αχαΐκό - Αγρότης μπήκε με το τρακτέρ μέσα στις φλόγες

Πρόκειται για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (12/8) σε δασική περιοχή στο δήμο Ερυμάνθου, δυτικά της Πάτρας και πήρε γρήγορα τεράστιες διαστάσεις, απειλώντας τη Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρας, σπίτια και οικισμούς.

Στο βίντεο φαίνονται οι κάτοικοι να παλεύουν μόνοι με τα λάστιχα ενάντια στις τεράστιες φλόγες που έφτασαν μια ανάσα από τα πρώτα σπίτια. Οι άνθρωποι αυτοί που προσπαθούν να σώσουν τις περιουσίες τους, διαμαρτύρονται για την απουσία της Πυροσβεστικής από το σημείο.

Την ίδια στιγμή, ένας αγρότης διακρίνεται να «βουτάει» με κίνδυνο της ζωής του με το τρακτέρ στο μέτωπο, προκειμένου να σβήσει τις φλόγες, χωρίς όμως να τα καταφέρνει, κάτι που τον έκανε να αποχωρήσει.