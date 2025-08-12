Αντιμέτωπες με πολλά πύρινα μέτωπα βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις από τα ξημερώματα σε Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία και Φωκίδα, ενώ εστάλησαν μηνύματα από το 112 για ετοιμότητα ή εκκένωση οικισμών.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική, καλύτερη είναι η εικόνα στην Κεφαλονιά, ωστόσο αρκετά σοβαρά είναι τα μέτωπα σε Ζάκυνθο, Χίο, Αχαΐα και Στάμνα Αιτωλοακαρνανίας.

Advertisement

Advertisement

Εκτός ελέγχου η πυρκαγιά στη Ζάκυνθο – Μέσα στον Αγαλά οι φλόγες

Ανεξέλεγκτη καίει η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε αγροτοδασική έκταση μεταξύ των χωριών Λιθακιάς, Αγαλά και Κοιλιωμένου στην Ζάκυνθο.

Η φωτιά στο νησί εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Κοιλιωμένο, στις 06:00, και κατευθύνθηκε γρήγορα προς Αγαλά. Για αυτόν τον λόγο εκδόθηκαν τρία μηνύματα 112, αρχικά για απομάκρυνση των κατοίκων από Αγαλά προς Κερί και στη συνέχεια άλλα δύο μηνύματα για απομάκρυνση των πολιτών από Κερί προς Ζάκυνθο και από Αγαλά προς Κοιλιωμένο και Μαχαιράδο.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Ζακύνθου, Γιώργο Στασινόπουλο, η κατάσταση με τη φωτιά είναι εξαιρετικά δύσκολη, έχει μπει μέσα στο χωριό του Αγαλά, απειλεί σπίτια και δίνεται τεράστιος αγώνας για να περιοριστούν οι ζημιές.

Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 44 πυροσβέστες και ένα πεζοπόρο τμήμα με 16 οχήματα, τρία αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα με τη συνδρομή υδροφόρων ΟΤΑ.

Στη Ζάκυνθο αναμένεται ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων με προσωπικό από την Πάτρα και την Κυλλήνη, οι οποίοι θα ριχτούν τις επόμενες ώρες στη μάχη για τον περιορισμό της μεγάλης πυρκαγιάς που καίει από το πρωί στα νοτιοδυτικά του νησιού.

Advertisement

Νέο μεγάλο μέτωπο στην Αχαΐα – Μπαράζ μηνυμάτων του 112

Την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη να περιορίσουν τις πυρκαγιές σε Ζάκυνθο, Βόνιτσα και Πρέβεζα, ένα νέο μεγάλο μέτωπο ξέσπασε το μεσημέρι στην Αχαΐα και πιο συγκεκριμένα στα Μοιραίικα.

Η φωτιά που εκδηλώθηκε στο δήμο Ερυμάνθου, δυτικά της Πάτρας, καίει σε χαμηλή βλάστηση και για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 10 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο της Πυροσβεστικής.

Advertisement

Η πυρκαγιά στην Αχαΐα πήρε γρήγορα τεράστιες διαστάσεις, απειλώντας κοντινούς οικισμούς και για αυτό το λόγο στάλθηκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους των περιοχών Μοιραίικα, Παλαιά Περιστέρα, Χαϊκάλι, Άγιο Στέφανο και Θεριανό να απομακρυνθούν προς τη Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρας.

Με νέα 112, η Πολιτική Προστασία κάλεσε αρχικά τους κατοίκους σε Καμενίτσα, Αχαΐκό, Διδαχέικα, Αλισσό, Λούσικα και Σπαλιαρέικα να απομακρυνθούν προς την Κάτω Αχαΐα. Στη συνέχεια, κλήθηκαν οι κάτοικοι σε Άγιο Νικόλαο Κράλης, Άγιο Στέφανο, Κατσαϊτάικα, Κάτω Μαζαράκι, Θωμαίικα και Κάπελη να εκκενώσουν επίσης προς Κάτω Αχαΐα.

Advertisement

Περίπου στις 17:30 το απόγευμα, οι κάτοικοι σε Άνω Αχαΐα, Πίσω Συκιά, Τογέικα, Καρυά, Στεναίτικα και Λευκός έλαβαν στα κινητά τους τηλέφωνα μήνυμα από το 112, όπου κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς Κάτω Αχαΐα.

Με τα νέα μηνύματα της Πολιτικής Προστασίας, εκκενώθηκαν συνολικά 22 οικισμοί στη μεγάλη πυρκαγιά της Πάτρας.

Νέο μέτωπο στη Βόρεια Χίο

Νέα πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι στη Χίο και πιο συγκεκριμένα στη περιοχή Χάλανδρα. Στο νησί πνέουν ισχυροί άνεμοι, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα η φωτιά να πάρει γρήγορα διαστάσεις.

Advertisement

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση και για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα και 1 ομάδα πεζοπόρου της 13ης ΕΜΟΔΕ, ενώ επιχειρούν επίσης 2 ελικόπτερα της Πυροσβεστικής.

Advertisement

Λόγω της πυρκαγιάς, οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 στα κινητά τους τηλέφωνα, το οποίο τους κάλεσε να απομακρυνθούν προς Βολισσό, εφόσον βρίσκονται στις περιοχές Πισπιλούντα και Νέα Ποταμιά.

Με νέο 112, η Πολιτική Προστασία κάλεσε τους κατοίκους στο χωριό Σπαρτούντα να απομακρυνθούν προς τα Καρδάμυλα.

Ενίσχυση των δυνάμεων στη Βόνιτσα – Νέα πυρκαγιά στην Αιτωλοακαρνανία

Η πυρκαγιά στα Παλιάμπελα Βόνιτσας εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στις 03:45. Εκδόθηκαν δύο μηνύματα 112, ένα για ετοιμότητα και ένα για απομάκρυνση από Βαρκό προς Παλιάμπελα.

Advertisement

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 85 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 27 οχήματα, εννέα αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Παλιάμπελα της Περιφερειακής Ενότητας #Αιτωλοακαρνανίας



‼️ Αν είστε στην περιοχή της #Βόνιτσας παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025

Περίπου 70 χιλιόμετρα νοτιότερα, νέα πυρκαγιά ξέσπασε στο νομό Αιτωλοακαρνανίας και πιο συγκεκριμένα στη περιοχή Σταμνά. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με τη φωτιά όμως να βρίσκει αρκετή καύσιμη ύλη, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να φουντώσει γρήγορα.

Οι κάτοικοι του χωριού ειδοποιήθηκαν περίπου στις 15:30 να εκκενώσουν τα σπίτια τους και να απομακρυνθούν προς το Μεσολόγγι.

Όπως ανακοινώθηκε από την Πυροσβεστική, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά, καθώς στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα και από αέρος συντρέχουν τρία αεροσκάφη. Στην περιοχή, σύμφωνα με την Πυροσβεστική πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Πρέβεζα: Μήνυμα από την Πολιτική Προστασία για εκκένωση σε Αμμότοπο και Γυμνότοπο

Φωτιά ξέσπασε σήμερα σε δασική έκταση στην Πρέβεζα, αρκετά κοντά στο χωριό Αμμότοπος.

Στο σημείο υπήρξε ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων και πλέον επιχειρούν 50 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ και 17 πυροσβεστικών οχημάτων.

Η κινητοποίηση των δυνάμεων ήταν άμεση, ενώ σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, οι προσπάθειες επικεντρώνονται στον περιορισμό της φωτιάς ώστε να μην επεκταθεί σε κατοικημένες ή δυσπρόσιτες περιοχές.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για απειλή σε οικισμούς, ωστόσο ήχησε το 112, προτρέποντας τους κατοίκους στην περιοχή Αμμότοπος να απομακρυνθούν προς Καμπή. Με δεύτερο μήνυμα από το 112, ζητήθηκε από τους κατοίκους στον Γυμνότοπο να εκκενώσουν προς Κερασώνα.

Σε πορτοκαλί συναγερμό 10 Περιφέρειες

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Κύθηρα, Βοιωτία. Εύβοια, Σκύρο, Αργολίδα, Κορινθία, Ηλεία, Λακωνία, Μεσσηνία, Φωκίδα, Αιτωλοακαρνανία, Πρέβεζα, Άρτα, Έβρο, Σαμοθράκη, Λήμνο, Λέσβο, Σποράδες, Χίο και Ψαρά.

Με τις καιρικές συνθήκες να παραμένουν ευνοϊκές για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών, ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), ορίζει δέκα Περιφέρειες της χώρας σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) και αύριο, Τετάρτη 13/8, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης της Πολιτικής Προστασίας

Δύσκολη από πλευράς κινδύνου πυρκαγιών θα είναι και η αυριανή μέρα, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Ειδικότερα για αύριο Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρέβεζας, ΠΕ ‘Αρτας)

Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Λευκάδας, ΠΕ Κεφαλληνίας, ΠΕ Ιθάκης, ΠΕ Ζακύνθου)

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Λήμνου)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Όπως επισημαίνεται από το Πυροσβεστικό Σώμα, το οποίο παραμένει σε επιφυλακή, για τις ανωτέρω περιοχές, τίθεται σε εφαρμογή το σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται, η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές.

Παράλληλα, για μια ακόμα φορά, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων κ.ά. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

Εμπρησμό βλέπουν οι αρχές σε Αιτωλοακαρνανία και Ήπειρο

Σοβαρές ενδείξεις για εμπρηστικές ενέργειες στις τελευταίες πυρκαγιές της Αιτωλοακαρνανίας και της Ηπείρου, έχουν τα στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.



Με εντολή του αρχηγού της Πυροσβεστικής, αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, έχουν μεταβεί ήδη στην Αιτωλοακαρνανία και στην Ήπειρο, κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), όπου σε συνεργασία με αστυνομικούς των τοπικών Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων διερευνούν τα αίτια των πυρκαγιών.

Από χθες μέχρι και σήμερα, στην Αιτωλοακαρνανία έχουν εκδηλωθεί τέσσερις πυρκαγιές. Στην Πρέβεζα, κατά τις τελευταίες μέρες έχουν εκδηλωθεί αρκετά μέτωπα σε διαφορετικά σημεία, όπως και στο νομό Ηγουμενίτσας.