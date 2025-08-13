Η Ελλάδα καίγεται! Πάλι! Και μαζί της καίγεται η αγροτική παραγωγή, η κτηνοτροφία, το εμπόριο, ο τουρισμός αλλά και ο κρατικός προϋπολογισμός. Η οικονομική μας βάση δέχεται ένα ανεπανόρθωτο χτύπημα ενώ αμφίβολη είναι και η πορεία της ανάπτυξης στις πληγείσες περιοχές.

Οι πυρκαγιές καταστρέφουν καλλιέργειες, ζωικό κεφάλαιο και υποδομές. Κάθε καμένο εκτάριο κοστίζει κατά μέσο όρο 10.334 € (μελέτη του 2023, The cost of European wildfires 2023/Report). Η απώλεια παραγωγής διαλύει δεκαετίες επενδύσεων σε αγροτική γη. Η κτηνοτροφία πασχίζει με λιγότερα ζώα και υψηλότερα κόστη διαχείρισης. Το εισόδημα των παραγωγών συρρικνώνεται, ενώ ο ιστός των τοπικών αγορών αποδιαρθρώνεται.

Τα καμένα σπίτια, οι κατεστραμμένες οικοτεχνίες και βιοτεχνίες, οι εκκενώσεις, αφήνουν δρόμους χωρίς καταναλωτές, χωριά και πόλεις χωρίς οικονομικό ιστό. Το τοπικό εμπόριο συρρικνώνεται, οι αγοραστικές συνήθειες αλλάζουν και οι επιχειρήσεις εξουθενώνονται. Το χρήμα σπάει τον κύκλο της κυκλοφορίας του και “εξανεμίζεται”, καλύπτοντας ανάγκες επιβίωσης.

Ο τουριστικός κλάδος δοκιμάζεται σκληρά. Οι εικόνες καμένων τοπίων, οι εκκενώσεις, η κατάρρευση του αισθήματος ασφάλειας φέρνουν ακυρώσεις και πτώση κρατήσεων. Οι επισκέπτες περιορίζονται, οι επιχειρήσεις βλέπουν μια πτώση της τάξης του 30–40 % και πολλές εποχιακές θέσεις εργασίας χάνονται. Οι συνέπειες είναι αλυσιδωτές…

Οι ζημιές στην ΕΕ από φυσικές καταστροφές φτάνουν τα 738 δισεκατομμύρια ευρώ από το 1980 έως σήμερα, με τα τελευταία χρόνια στην κορυφή . Η πυρκαγιές στα νότια κράτη μέλη (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία κ.ά.) στερούν από την οικονομία τους συνολικά στη Μεσογειακή Ευρώπη, έως 0,18 % του ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης, ή περίπου €13–21 δις ετησίως (έρευνα του 2023, Economic damage of wildfires in Southern Europe).

Είναι απογοητευτικό να το σκέφτεται κανείς, αλλά μια χρονιά πυρκαγιών μπορεί να σβήσει 10 χρόνια ανάπτυξης! Η οικοδόμηση υποδομών, η πράσινη επένδυση, η αγροτική αναγέννηση, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, όλα παγώνουν! Η συρρίκνωση του ΑΕΠ όταν ξεσπούν τέτοια φαινόμενα; Έως και 5 %, σε τραγικές χρονιές.

Χωρίς να υπολογίζουμε το κόστος από τα αναγκαία και αυτονόητα μέτρα στήριξης που οι κυβερνήσεις υποχρεούνται να λάβουν για να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες όσων πλήτονται από τις πυρκαγιές, είτε πρόκειτια για κατοίκους, είτε για επιχειρηματίες και αγροτο-κτηνοτρόφους.

Φυσικά, αιτίες δεν είναι μόνο η κλιματική αλλαγή ή χρόνιες παθογένειες της κρατικής μηχανής και η έλλειψη σχεδιασμού και πρόβλεψης. Είναι και η ανικανοποίητη… “λαιμαργία” εκείνων που δεν διστάζουν να καίνε για να καταπατούν καθιστώντας την κρίση και ανθρωπογενή.

Η λύση δεν θα έρθει με το πάτημα ενός κουμπιού! Απαιτείται σχέδιο, εργαλειοθήκη, προϋπολογισμός, διακρατική συνεργασία, πολιτική συναίνεση στο εσωτερικό.

Ιεράρχηση δασοπροστασίας – Ορισμός ζωνών ελέγχου, άντληση πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ενδυνάμωση του δικτύου εθελοντών – Εκπαίδευση, φορολογικά κίνητρα, εξοπλισμός.

Πράσινη αποκατάσταση – Επενδύσεις σε αντιπλημμυρικά, αναδάσωση, προστασία αστικών ζωνών.

Διεύρυνση τουριστικής περιόδου – Με μικρούς επιτεύξιμους στόχους όπως η κατά 20% με 30 % αύξηση των κρατήσεων την περίοδο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου.

Νομοθετική αυστηρότητα – Έρευνες κατά των εμπρησμών, πρόστιμα, φυλάκιση χωρίς εξαγορά, προστασία δασικών εκτάσεων.

Το πιο σημαντικό είναι η ανθρώπινη ζωή, που άμεσα πρέπει να προστατεύεται! Ακολουθεί η ζωή την επόμενη μέρα…