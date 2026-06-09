«Οι καλύτερες διαδρομές προς τον στόχο δεν περνούν πάντα από το έδαφος» είναι η λεζάντα που συνοδεύει εντυπωσιακό βίντεο με αλεξιπτωτιστές της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) που αναρτήθηκε στους λογαριασμούς του ΓΕΕΘΑ στα social media.
Στο βίντεο εμφανίζονται δραστηριότητες αλεξιπτωτιστών με ελικόπτερα ΝΗ-90, Chinook και UH-1, καθώς και μεταγωγικά αεροσκάφη C-27 και C-130, υπό συνθήκες ημέρας και νύχτας.
Μεταξύ των σχηματισμών που περιλαμβάνει η ΔΕΠ και ειδικεύονται σε επιχειρήσεις από αέρος είναι η 1η Ταξιαρχία Καταδρομών- Αλεξιπτωτιστών, το Ειδικό Τμήμα Αλεξιπτωτιστών, η Μονάδα Αεροπορικών Ειδικών Επιχειρήσεων, η Μονάδα Υποστήριξης Ειδικών Επιχειρήσεων, το Τάγμα Εναέριου Ανεφοδιασμού και η Μοίρα Επιχειρήσεων Έρευνας Διάσωσης.
👉Οι καλύτερες διαδρομές προς τον στόχο δεν περνούν πάντα από το έδαφος…✈️— ΓΕΕΘΑ-HNDGS (@hndgspio) June 9, 2026
👉Οι αλεξιπτωτιστές της #ΔΕΠ εκπαιδεύονται διαρκώς, διατηρώντας υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας 🪂 #ΓΕΕΘΑ #HNDGS #ΕΔ@Hellenic_MOD @HAspokesman @NavyGR @HAFspokesperson pic.twitter.com/MqGSdoVxlR