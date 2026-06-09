Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε μετά τα διόδια των Μαλγάρων, στη διασταύρωση Ευζώνων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με νταλίκα, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί.



Μια γυναίκα 70 ετών έχασε τη ζωή της από το τροχαίο, ενώ λίγη ώρα νωρίτερα είχε διασωληνωθεί στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Ενας ακόμα άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ελαφρά τραυματίας. Αμφότεροι επέβαιναν στο ΙΧ.

Σχετικά με τις συνθήκες του δυστυχήματος, σύμφωνα με τα ως τώρα στοιχεία φαίνεται το αυτοκίνητο να προσέκρουσε πίσω αριστερά στο φορτηγό.

Advertisement

Advertisement

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ισχυρές δυνάμεις της Τροχαίας προκειμένου να ρυθμίσουν την κυκλοφορία των οχημάτων, η οποία διεξάγεται με μεγάλες δυσκολίες, και να ξεκινήσουν την έρευνα για τα αίτια του συμβάντος.