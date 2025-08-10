Ελεύθεροι αφέθηκαν με εντολή εισαγγελέα οι δύο υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ που συνελήφθησαν χτες, Σάββατο για την καταστροφική φωτιά στην Κερατέα. Παράλληλα, ο εισαγγελέας διέταξε να γίνει περαιτέρω έρευνα.

Σημειώνεται πως οι δύο υπάλληλοι – υπεύθυνοι αποκατάστασης βλαβών και συντήρησης του δικτύου στην περιοχή των Μεσογείων – κατηγορούνται για παραλείψεις στη συντήρηση του δικτύου, που οδήγησαν στην πρόκληση της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο συλληφθέντες είχαν πάει στο σημείο μετά τη φωτιά, προκειμένου να κάνουν έλεγχο και αυτοψία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού κατέληξε ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από κομμένο καλώδιο του ΔΕΔΔΗΕ, από το οποίο, λόγω σπινθήρα, «άρπαξαν φωτιά τα ξερά χόρτα στη βάση της κολώνας με αποτέλεσμα, λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, η πυρκαγιά να πάρει γρήγορα πολύ μεγάλες διαστάσεις».

Μετά και από μαρτυρίες κατοίκων ορίστηκε πραγματογνώμονας, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι η φωτιά προκλήθηκε από σπινθήρα του κομμένου καλωδίου στα ξερά χόρτα. Το πρόβλημα αποδίδεται σε κακή συντήρηση του δικτύου.

Οι ίδιοι αναφέρουν ότι δεν είναι υπεύθυνοι για τη συντήρηση του δικτύου, αλλά για την αποκατάσταση των βλαβών. Για το λόγο αυτό αναζητείται κι ένα ακόμη στέλεχος του ΔΕΔΔΗΕ που είναι υπεύθυνος για την εκμετάλλευση, συντήρηση και λειτουργία του δικτύου στην περιοχή των Μεσογείων.

Πηγές του ΔΕΔΔΗΕ χαρακτηρίζουν «άδικη» και «παράλογη» τη σύλληψη των δυο υπαλλήλων, από τη στιγμή μάλιστα που – όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά – δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής πόρισμα από την πυροσβεστική για τα αίτια της φωτιάς.