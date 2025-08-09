Στην σύλληψη δύο στελεχών του ΔΕΔΔΗΕ για τη φωτιά στην Κερατέα, προχώρησαν οι αρχές, όπως μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Alpha. Παράλληλα αναζητείται διευθυντικό στέλεχος του τοπικού παραρτήματος.



Υπενθυμίζεται ότι από το πρωΐ, κλιμάκιο της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού, πραγματοποιεί έρευνες στο σημείο από όπου φέρεται να ξεκίνησε χθες η πυρκαγιά στον οικισμό Μανούτσο .

Πρόκειται για μία κολόνα της ΔΕΗ, στην οποία, κατά πληροφορίες, προκλήθηκε βραχυκύκλωμα.

Από την χθεσινή πυρκαγιά, σπίτια καταστράφηκαν, και περιουσίες, αγροτικές και δασικές εκτάσεις παραδόθηκαν στις φλόγες στους δήμους, ενώ ένας μοναχικός 74χρονος βρήκε τον θάνατο μέσα στο σπίτι του.

Οι δύο άνδρες εργάζονται σε ιδιωτική εταιρεία που έχει αναλάβει εργολαβίες από τον ΔΕΔΔΗΕ για τη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο. Δεν ανήκουν οργανικά στο προσωπικό του Διαχειριστή, αλλά δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο εξωτερικού συνεργείου. Σύμφωνα με τις Αρχές, την ώρα του περιστατικού είχαν την ευθύνη αποκατάστασης βλαβών στην περιοχή.

Η κατηγορία που αντιμετωπίζουν



Οι δύο υπάλληλοι, 58 και 33 ετών- υπεύθυνοι αποκατάστασης βλαβών και συντήρησης του δικτύου – κατηγορούνται για παραλείψεις στη συντήρηση του δικτύου, που οδήγησαν στο ξέσπασμα της καταστροφικής πυρκαγιάς.

Οι δύο τεχνικοί κατηγορούνται ότι δεν προχώρησαν εγκαίρως στις απαραίτητες εργασίες συντήρησης, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν οι συνθήκες που οδήγησαν στο ξέσπασμα της φονικής πυρκαγιάς. Οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί εάν υπήρξαν και άλλες παραλείψεις ή υπεύθυνοι.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, καθώς η φωτιά κατέστρεψε μεγάλες εκτάσεις, ενώ οι κάτοικοι ζητούν πλέον ξεκάθαρες απαντήσεις για τα αίτια της καταστροφής.