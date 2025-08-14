Χωρίς ενεργά μέτωπα είναι σήμερα οι φωτιές σε Αχαϊα και Χίο. Μετά τη σκληρή ολονύκτια μάχη με τις φλόγες που έφτασαν μέσα στον αστικό ιστό της Πάτρας, έχοντας αφήσει πίσω τους στάχτες και καμένη γη, οι κάτοικοι επέστρεψαν στα σπίτια τους απ’ όπου είχαν απομακρυνθεί.

Η μείωση των ρυπών των ανέμων συνέβαλλε καθοριστικά στην ομαλοποίηση της εικόνας με την πυροσβεστική να αντιμετωπίζει μόνο διάσπαρτες εστίες προς το Παναχαϊκό όρος, το οποίο αντιμετωπίζεται και δεν απειλεί τα περίχωρα της πόλης. Τα εναέρια μέσα ωστόσο συνεχίζουν να επιχειρούν και θα παραμείνουν σε επιφυλακή για να αποκλείσουν το ενδεχόμενο μιας νέας αναζωπύρωσης.

Advertisement

Advertisement

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτησή του »θα ξεκινήσει και η σταδιακή επαναφορά των ασθενών στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο από την έναρξη της σημερινής εφημερίας».

Χίος: Στάχτη τα δάση του νησιού

Σε ύφεση είναι και η μεγάλη πυρκαγιά που κατέκαψε το νησί της Χίου με μόνο ενεργό μέτωπο αυτό στην περιοχή Κέραμος, βόρεια από τη Σπαρτούντα και στην Παναγία Παγούσαινα, δυτικά και βόρεια της Βολισσού.

Στην περιοχή της Παγούσαινας, σύμφωνα με πληροφορίες από τον προϊστάμενο του τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, επιχειρούν 3 ελικόπτερα. Αντίθετα στην Κέραμο μέχρι τις 12.30 δεν έχουν γίνει ρίψεις. Μέχρι τις 10.00 το πρωί, ήταν ιδιαίτερη πυκνή και χαμηλή η νέφωση.

Οι αναζοπυρώσεις ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν με τα εναέρια μέσα να κάνουν συνεχώς ρίψεις νερού στην περιοχή της Κεράμου, όπου υπάρχουν μεταλλεία αντιμονίου ενώ μεγάλος είναι ο κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς στο δάσος των Καμπιών.

Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS, έως τις 12:40 το μεσημέρι της Τετάρτης 13/08, είχαν καεί περίπου:

42.466 στρέμματα στη Χίο

22.941 στρέμματα στη Ζάκυνθο,

26.368 στρέμματα στην Πρέβεζα, και

9.220 στρέμματα στην Κάτω Αχαΐα.

