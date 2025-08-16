Επικοινωνία μέσω βίντεοκλήσης είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Βολισσού Χίου Γιάννη Μαυριάνο μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν το βόρειο κομμάτι του νησιού. Στην βίντεόκλήση ήταν παρών και ο πρώην υπουργός και βουλευτής Χίου Νότης Μηταράκης.

Η συζήτηση είχε μεγάλη διάρκεια γιατί ο πρωθυπουργός ήθελε πλήρη και λεπτομερή ενημέρωση για τις καταστροφές στην περιοχή γύρω από τη Βολισσό και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στην τοπική οικονομία. Όπως αμέσως μετά ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Νότης Μηταράκης:

«Είναι μεγάλη η καταστροφή στη Βολισσό και ο πόνος των κατοίκων αβάσταχτος. Ο Πρωθυπουργός @kmitsotakis επικοινώνησε μέσω βίντεοκλήσης με τον Πρόεδρο της Βολισσού και ενημερώθηκε για τις άμεσες ανάγκες. Συναντήθηκα προσωπικά με τους κατοίκους, άκουσα τις ανησυχίες τους. Η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα τους με πράξεις, στηρίζοντας την αποκατάσταση και την οικονομική ανάταξη της περιοχής. Από σήμερα ξεκινά η καταγραφή των ζημιών, ώστε να προχωρήσουμε άμεσα στην ενίσχυση των πληγέντων».

Η HuffPost επικοινώνησε με τον κ.Μηταράκη ο οποίος εστίασε την περιγραφή του στις οικολογικές/περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τις πρωτοφανείς πυρκαγιές, επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι βασικές επιπτώσεις αφορούν τον τοπικό τουρισμό και την οικονομία. Όπως είπε: «Πρέπει πάση θυσία να κρατήσουμε ανοιχτά τα μικρότερα και μεγαλύτερα μαγαζιά». Και πρόσθεσε ότι θα γίνουν εργώδεις προσπάθειες ώστε να στηριχθούν οικονομικά όσοι επλήγησαν, ώστε η Βολισσός, το συντομότερο δυνατόν, να ξαναβρεί τα πατήματά της και να είναι πανέτοιμη να υποδεχτεί τους Έλληνες και ξένους επισκέπτες πριν κλείσει η φετινή σεζόν και πόσο μάλλον, την επόμενη τουριστική περιόδο.

