Την θλίψη του για το τραγικό δυστύχημα στη Χίο που κόστισε τη ζωή σε 15 μετανάστες οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο που εμβόλισε πλωτό περιπολικό του ΛΣ, εξέφρασε ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην υιπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρει: «Θλίψη για το χθεσινό τραγικό περιστατικό στη Χίο και την απώλεια ανθρώπινων ζωών. Πρέπει επιτέλους να τελειώνουμε με τους λαθροδιακινητές και την παράνομη μετανάστευση, που βάζουν ανθρώπους σε κίνδυνο για οικονομικά οφέλη.

Συγχαρητήρια στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή που καθημερινά προστατεύει τα σύνορα μας και διασώζει ανθρώπους.

Συγχαρητήρια σε όλο το σύστημα υγείας (νοσοκομείο, ιατροί, νοσηλευτές, ΕΚΑΒ) και όλους όσοι συνέβαλαν για την διάσωση και περίθαλψη των επιβαινόντων».