Πολύ υψηλός κίνδυνος φωτιάς προβλέπεται αύριο, Τρίτη 26 Αυγούστου, σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης της Πολιτικής Προστασίας.
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται σε:
Ηράκλειο
Λασίθι
Χίο
Σάμο
Ικαρία
Καρπαθός
