Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται μια 70χρονη γυναίκα έπειτα από την άγρια επίθεση που δέχτηκε στη Γλυφάδα από έναν 38χρονο άνδρα. Το πρωί της Παρασκευής, ο δράστης επιτέθηκε στην ηλικιωμένη με πέτρα, χτυπώντας τη στο κεφάλι και προκαλώντας της σοβαρά τραύματα.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου δίνει μάχη για τη ζωή της. Οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν και συνέλαβαν τον 38χρονο λίγες ώρες μετά την επίθεση.

Ο συλληφθείς έχει ήδη προφυλακιστεί και κρατείται στις φυλακές Κορυδαλλού, ενώ αναμένεται να υποβληθεί σε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας έχει βεβαρημένο ιστορικό ψυχιατρικών προβλημάτων και στο παρελθόν έχει αποδράσει συνολικά 18 φορές από ψυχιατρική κλινική, γεγονός που προκαλεί έντονες αντιδράσεις για τα κενά στο σύστημα παρακολούθησης ψυχικά ασθενών ατόμων με επικίνδυνη συμπεριφορά.