Ήταν Σάββατο βράδυ και καθόμασταν στον καναπέ να χαζεύουμε το TikTok, όπως κάνουμε συνήθως όταν δεν έχουμε κάτι καλύτερο να κάνουμε, και ξαφνικά βλέπαμε videos back-to-back που δεν καταλαβαίναμε τι ακριβώς έδειχναν. Άνθρωποι στη Γλυφάδα με το κεφάλι ψηλά, να κοιτάνε τον ουρανό με μια έκφραση σαν να έβλεπαν κάτι για πρώτη φορά στη ζωή τους, κάποιοι με το στόμα ανοιχτό, άλλοι να τραβάνε βίντεο εκστασιασμένοι και τα σχόλια από κάτω να λένε πράγματα όπως “τι είναι αυτό που συμβαίνει” και “δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που βλέπω”.

Φυσικά σταματήσαμε το scroll, ξαναείδαμε το πρώτο βίντεο από την αρχή προσπαθώντας να καταλάβουμε τι γινόταν, και μετά είδαμε ένα ακόμα και όσο περισσότερα βλέπαμε τόσο περισσότερο συνειδητοποιούσαμε ότι κάτι είχε γίνει εκείνο το βράδυ στη Γλυφάδα που έπρεπε να μάθουμε τι ακριβώς ήταν.

Ο ουρανός της Γλυφάδας όπως δεν τον έχεις ξαναδεί — και όπως δεν περιμέναμε να τον δούμε ποτέ.

Όλα ξεκίνησαν με ένα countdown που κανείς δεν ήξερε πού θα οδηγήσει

Όσοι βρέθηκαν εκείνο το βράδυ στη Γλυφάδα, είδαν πρώτα κάτι που σίγουρα δεν περίμεναν να δουν όταν αποφάσισαν να βγουν έξω: εκατοντάδες μικρά φώτα να σηκώνονται στον ουρανό και να αρχίζουν σιγά-σιγά να σχηματίζουν τον αριθμό 10, και από δίπλα μια καρδιά και τη λέξη “Rene” γραμμένη με χειρόγραφους χαρακτήρες.

Και μετά ο αριθμός άλλαξε σε 9, και μετά σε 8, και ο κόσμος που περνούσε άρχισε να σταματάει και να κοιτάζει ψηλά προσπαθώντας να καταλάβει τι ακριβώς συνέβαινε, γιατί ένα countdown στον ουρανό δεν είναι κάτι που βλέπεις κάθε μέρα. Τα κινητά βγήκαν από τις τσέπες, οι κάμερες άνοιξαν, και όλοι περίμεναν να δουν τι θα γίνει όταν φτάσει στο μηδέν.

Επτά, έξι, πέντε, τέσσερα, τρία, δύο, ένα. Και τότε ο ουρανός άρχισε να αφηγείται μια ιστορία που κανείς δεν είχε φανταστεί.

Ένα “Θέλεις να ερωτευτούμε;” εμφανίστηκε ξαφνικά στον ουρανό

Αμέσως μετά το countdown, τα 300 drones που είχαν σχηματίσει τους αριθμούς άρχισαν να κινούνται προς διαφορετικές κατευθύνσεις, και για λίγα δευτερόλεπτα φαινόταν σαν να διαλύονται στο σκοτάδι, μέχρι που ξαφνικά άρχισαν να σχηματίζουν μια φράση που έκοψε την ανάσα σε όσους κοιτούσαν: “Θέλεις να ερωτευτούμε;” — γραμμένη με φως στον ουρανό της Γλυφάδας.

Από τον κόσμο που παρακολουθούσε ακούστηκαν αυθόρμητες αντιδράσεις, κάποιοι γύρισαν και κοίταξαν τον άνθρωπο που είχαν δίπλα τους σαν να ήθελαν να μοιραστούν τη στιγμή μαζί του, και κάποιοι άλλοι απλά έμειναν να κοιτάνε ακίνητοι, σαν να έβλεπαν κάτι που δεν έπρεπε να υπάρχει στον πραγματικό κόσμο, κάτι που ανήκει μόνο στις ταινίες και στα όνειρα — και όμως υπήρχε, εκεί, πάνω από τα κεφάλια τους.

Και αυτό ήταν μόνο η αρχή, γιατί το show είχε μόλις ξεκινήσει.

Ένα βιβλίο άνοιξε στα αστέρια & μια καρδιά αναδύθηκε από τις σελίδες του

Το λεκτικό άρχισε σιγά-σιγά να διαλύεται, τα φώτα σκόρπισαν για λίγο στο σκοτάδι, και στη θέση τους εμφανίστηκε κάτι εντελώς διαφορετικό: ένα βιβλίο ανοιχτό στον ουρανό, με τις σελίδες του να φαίνονται καθαρά σχηματισμένες από τα drones, και μια καρδιά να αναδύεται αργά από το κέντρο του, σαν να ήταν η ψυχή του βιβλίου που έπαιρνε μορφή.

Μετά το βιβλίο ήρθαν κι άλλες εικόνες που η μία διαδεχόταν την άλλη: μια τεράστια καρδιά που έμοιαζε με μπαλόνι και επέπλεε αργά στο σκοτάδι, ένας αστερισμός που θύμιζε τον Ωρίωνα, και ένας ολόκληρος γαλαξίας που στροβιλιζόταν πάνω από τη Γλυφάδα σαν να είχε κατέβει ο ουρανός λίγο πιο κοντά στη γη εκείνο το βράδυ.

Και τότε εμφανίστηκε στον ουρανό ένα “Call me” με έναν αριθμό τηλεφώνου

Αφού πέρασαν όλες αυτές οι εικόνες και τα λόγια της Ρενέ, το ένα καρέ πιο εντυπωσιακό από το άλλο, ήρθε η στιγμή που κανείς από όσους παρακολουθούσαν δεν περίμενε.

Τα drones άρχισαν να αναδιατάσσονται για άλλη μια φορά, και αυτή τη φορά σχημάτισαν κάτι πολύ συγκεκριμένο: τις λέξεις “Call me” γραμμένες με χειρόγραφους χαρακτήρες στον ουρανό, και από κάτω την εικόνα ενός τηλεφώνου σχηματισμένου από φώτα, και ακριβώς από κάτω έναν αριθμό τηλεφώνου που φαινόταν ολοκάθαρος: 210 3005157.

Για μερικά δευτερόλεπτα ο κόσμος που παρακολουθούσε έμεινε να κοιτάζει χωρίς να μιλάει, προσπαθώντας να καταλάβει αν αυτό που έβλεπε ήταν αληθινό, αν ο αριθμός ήταν πραγματικός, αν έπρεπε να πάρουν τηλέφωνο, και τι ακριβώς θα άκουγαν αν το έκαναν.

Και φυσικά, κάποιοι το έκαναν. Έβγαλαν το κινητό τους, πληκτρολόγησαν τον αριθμό που έβλεπαν να λάμπει στον ουρανό πάνω από τα κεφάλια τους, και πήραν.

Αυτό που άκουσαν όσοι πήραν τον αριθμό δεν το περίμενε κανείς

Όσοι τόλμησαν να πάρουν τηλέφωνο τον αριθμό που είδαν στον ουρανό, άκουσαν κάτι που σίγουρα δεν περίμεναν: μια γυναικεία φωνή που ακουγόταν ζεστή και οικεία, σαν να τους μιλούσε κάποιος που τους ήξερε από πάντα, σαν να τους μιλούσε ένας φίλος ή κάποιος αγαπημένος που ήθελε να τους πει κάτι σημαντικό.

Η φωνή διάβαζε λέξεις για την αγάπη, αλλά όχι την αγάπη των ταινιών που φαίνεται τέλεια και απρόσιτη, αλλά την αληθινή αγάπη, αυτή που νιώθεις βαθιά μέσα σου και δεν ξέρεις πώς να την εκφράσεις με λόγια χωρίς να ακουστείς υπερβολικός, αυτή που κρατάς μέσα σου επειδή φοβάσαι μην φανεί αδυναμία ή μην σε κοιτάξουν περίεργα αν την πεις δυνατά.

Στα videos που ανέβηκαν στα social μετά το show, βλέπεις ανθρώπους να βάζουν το τηλέφωνο σε ανοιχτή ακρόαση για να ακούσουν και οι διπλανοί τους τι λέει η φωνή, και η έκφραση στα πρόσωπά τους να αλλάζει καθώς ακούνε, κάποιοι να χαμογελάνε σιγά-σιγά, κάποιοι να συγκινούνται και να δακρύζουν, και κάποιοι να κλείνουν το τηλέφωνο και να ξαναπαίρνουν αμέσως γιατί ήθελαν να ακούσουν τη φωνή από την αρχή. Η φωνή άνηκε στη Ρενέ Στυλιαρά.

Ποια είναι η Ρενέ Στυλιαρά & γιατί εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ταυτιστεί με τις λέξεις της

Η Ρενέ Στυλιαρά ξεκίνησε να γράφει από τα 16 της, και ήταν η πρώτη στην Ελλάδα που αποφάσισε να μοιραστεί χειρόγραφους στίχους στα social media, δημιουργώντας κάτι εύθραυστο και τρυφερό και γεμάτο ειλικρίνεια μέσα σε ένα feed που ήταν γεμάτο φίλτρα, τέλειες πόζες και μια γενικότερη επιδειξιομανία που έκανε τους ανθρώπους να νιώθουν ότι πρέπει να φαίνονται τέλειοι αντί να είναι αληθινοί.

Με τα χρόνια, αυτοί οι στίχοι έγιναν βιβλία που ξεπούλησαν, παρουσιάσεις που έμοιαζαν με sold-out συναυλίες με κόσμο που περίμενε στην ουρά για να πάρει μια αφιέρωση, και τελικά ένα ολόκληρο brand — το Rene The Love Brand — που είναι κυριολεκτικά το μοναδικό Love Brand στον κόσμο, ένα brand που δεν πουλάει απλά προϊόντα αλλά βοηθάει τους ανθρώπους να πουν αυτά που δεν μπορούν να πουν μόνοι τους.

Το νέο βιβλίο της Ρενέ που αποκαλύφθηκε στον ουρανό

Και αντί να κάνει μια συνηθισμένη ανακοίνωση με ένα post στο Instagram ή ένα δελτίο τύπου όπως θα έκανε οποιοσδήποτε άλλος, η Ρενέ αποφάσισε να ανακοινώσει το νέο της βιβλίο, με τον δικό της, μοναδικό τρόπο: φωτίζοντας έναν ολόκληρο ουρανό με 300 drones για να το δει κάθε άνθρωπος που έτυχε να βρίσκεται εκείνη τη στιγμή στη Γλυφάδα.

“Τι σημασία έχει ο τίτλος” — το βιβλίο που χρειάστηκε 3 χρόνια για να γραφτεί και έναν ουρανό για να ανακοινωθεί.

Αν έχασες το show υπάρχει ακόμα τρόπος να ζήσεις κομμάτι αυτής της εμπειρίας

Το καλό είναι ότι ακόμα κι αν δεν ήσουν εκεί το βράδυ του Σαββάτου και δεν είδες τον ουρανό να φωτίζεται από κοντά, υπάρχει ακόμα τρόπος να ζήσεις κομμάτι αυτής της εμπειρίας και να γίνεις μέρος αυτής της ιστορίας.

Το βιβλίο “Τι σημασία έχει ο τίτλος” έρχεται σύντομα, και όσοι προλάβουν να γραφτούν τώρα θα έχουν πρόσβαση σε αποκλειστικά προνόμια που δεν θα υπάρχουν αργότερα: 10% έκπτωση, δωρεάν μεταφορικά, ειδικό περιτύλιγμα, και το πιο σημαντικό από όλα — μια χειρόγραφη αφιέρωση από την ίδια τη Ρενέ, γραμμένη με το χέρι της ειδικά για σένα.

Ναι, χειρόγραφη, ακριβώς σαν εκείνους τους στίχους που ξεκίνησαν όλο αυτό πριν από χρόνια και που έκαναν εκατομμύρια ανθρώπους να νιώσουν ότι κάποιος τους καταλαβαίνει.

Εμείς πάντως, μετά από όσα είδαμε στο feed μας εκείνο το βράδυ και μετά από όσα μάθαμε για το πώς έγινε αυτό το show, γραφτήκαμε ήδη. Γιατί κάποια πράγματα στη ζωή δεν τα αφήνεις να περάσουν έτσι απλά.

Δες περισσότερα στο TheLoveBrand.com