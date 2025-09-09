Μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο X, ο υπουργός υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, τοποθετήθηκε σχετικά με τη σύλληψη του διευθυντή καρδιοχειρουργικής στο Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών.

Υπενθυμίζεται πως ο γιατρός φέρεται να ζητούσε «φακελάκια» ως και 5.000 ευρώ από ασθενείς. Η καταγγέλλουσα δήλωσε μάλιστα στους αστυνομικούς, πως ο διευθυντής ήταν ιδιαίτερα απαιτητικός και πιεστικός.

Ο υπουργός Υγείας ενημέρωσε πως το Ιπποκράτειο έβαλε ήδη σε αναστολή τον γιατρό. Παράλληλα, παρότρυνε τους ασθενείς να καταγγέλλουν τέτοιου είδους περιστατικά και να μην υποκύπτουν σε πιθανούς εκβιασμούς.

«Κανένα τέτοιο περιστατικό δεν θα γίνει ανεκτό από το ΕΣΥ! Να μην υποκρύπτετε σε τέτοιους εκβιασμούς […] Μην δίνετε χρήματα και αν σας ζητούν να μας το καταγγέλετε αμέσως. Μήν φοβάστε!», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο έβγαλε ήδη σε αναστολή τον επίορκο ιατρό που συνελήφθη με προσημειωμένα χαρτονομίσματα σήμερα. Κανένα τέτοιο περιστατικό δεν θα γίνει ανεκτό από το ΕΣΥ! Να μην υποκρύπτετε σε τέτοιους εκβιασμούς, οι λίστες αναμονής για χειρουργείο διαρκώς μειώνονται, το… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 9, 2025