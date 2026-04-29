Ποινική δίωξη για κακουργηματικές και πλημμεληματικές πράξεις ασκήθηκε κατά του 89χρονου που άνοιξε πυρ στο υποκατάστημα του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στο Πρωτοδικείο Αθηνών στη Λουκάρεως.

Ειδικότερα, ο 89χρονος κατηγορείται για:

Απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή

Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος

Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πυροβόλο όπλο

Οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση

Παραμονή οπλοφορία όπλου για θύρα κατ εξακολούθηση

Παράνομη κατοχή πυρομαχικών και φυσιγγίων

Παράνομη κατοχή όπλων μαχαίρια και ρεπλικα

Διατάραξη της λειτουργίας της υπηρεσίας κατά εξακολούθηση και

Απειλή διάπραξης εγκλημάτων

Αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή.

«Αν ήθελα θα τους σκότωνα αλλά το έκανα για τον ντόρο γιατί δεν βρίσκω το δίκιο μου» είπε στους αστυνομικούς

Ο 89χρονος αφού συνελήφθη μετά από 5 ώρες είπε στους αστυνομικούς πως δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει και η επίθεση ήταν μία πράξη απελπισίας και διαμαρτυρίας καθώς το ΙΚΑ του έχει αλλοιώσει τα ένσημα.

Ισχυρίστηκε μάλιστα πως είχε προειδοποιήσει από το 2019 για τα όσα ήθελε να κάνει, με τις αρχές να τον κλείνουν στο Δαφνί. Συνέχισε λέγοντας πως προτιμά να μπει φυλακή παρά στο γηροκομείο και κατήγγειλε τον ελλιπή έλεγχο ασφαλείας στα γραφεία του ΕΦΚΑ, κάτι που απέδειξε και η χθεσινή του επίθεση.

«Δεν ήθελα να σκοτώσω κανέναν υπάλληλο, αν ήθελα να σκοτώσω θα τους πυροβολούσα, δεν θα πυροβολούσα στο πάτωμα γι’ αυτό ακριβώς και πυροβολούσα στο πάτωμα και όχι εναντίον τους. Ήθελα απλά να κάνω ντόρο γιατί δεν λύνεται το θέμα μου. Πήρα ταξί από τον ΕΦΚΑ γιατί είχε φύγει το ταξί που με πήγε εκεί και πήγα στην Λουκάρεως και μόλις βγήκα από το Πρωτοδικείο πήρα απευθείας ταξί και κινήθηκα προς την Πάτρα. Στην αρχή σκέφτηκα να πάω στα ΚΤΕΛ Κηφισού, αλλά τελικά πήγα στην Πάτρα. Σκέφτηκα να βγάλω εισιτήριο να πάω Ιταλία. Δεν μπορούσα να βγάλω λεφτά από το ATM και τελικά θα ταξίδευα σήμερα. Σκέφτηκα κάποια στιγμή μήπως πάω και στη Γαλλία επειδή είχα κάνει προσφυγή και δεν με δικαίωσε το δικαστήριο, να πυροβολήσω και εκεί στον αέρα μέσα στο ελληνικό τμήμα για να κάνω σαματά. Τελικά ήρθαν οι αστυνομικοί στο ξενοδοχείο και με βρήκαν. Κάποια στιγμή σκέφτηκα να πάω και στο χωριό μου στην Καλαμάτα στην κεντρική πλατεία και εκεί να πάρουν τους αστυνομικούς τηλέφωνο και να έρθουν να με συλλάβουν», είπε.

«40 χρόνια εργασίας στο Σικάγο λαμβάνω σύνταξη 2.614 δολάρια. Το ΙΚΑ αλλοίωσε τα ένσημά μου. Από 472 έγιναν 37. 21 χρόνια αδικίας και ταλαιπωρίας από τις ελληνικές αρχές. Με προσέβαλαν: “Ήρθες από την Αμερική να πάρεις σύνταξη;”. Πυροβόλησα στο έδαφος, δεν στόχευσα άνθρωπο. Άφησα το όπλο και το σημείωμα ως πράξη απελπισίας και διαμαρτυρίας. Είμαι 90 ετών. Προτιμώ τη φυλακή από το γηροκομείο. Είχα προειδοποιήσει από το 2019, με είχαν κλείσει στο Δαφνί. Καταγγέλλω ελλιπή έλεγχο ασφαλείας στον ΕΦΚΑ», φέρεται να ήταν τα πρώτα λόγια του σύμφωνα με τον δικηγόρο του που μίλησε στον ΑΝΤ1.

Η εκπρόσωπος Τύπου του ΕΦΚΑ, Φωτεινή Βρύνα μίλησε στην Κοινωνία Ώρα «MEGA» και έδωσε εξηγήσεις για το περιστατικό με τον 89χρονο:

«Η περίπτωσή του ήταν μια προβληματική περίπτωση. Ο συγκεκριμένος ασφαλισμένος είχε πάρει απορριπτική απόφαση στο αίτημα που είχε κάνει. Είχε οδηγηθεί στην Τοπική Διοικητική Επιτροπή, στην οποία είχε πάρει επίσημη απάντηση αρνητική. Στη συνέχεια κατέφυγε στα διοικητικά δικαστήρια, όπου και από εκεί υπήρξε αρνητική απάντηση και στη συνέχεια προσέφυγε στο Εφετείο, όπου όταν εκδικάστηκε η υπόθεση στο Εφετείο δεν προσήλθε. Τα ένσημά του ήταν πάρα πολύ λίγα. Πρέπει να σας πω ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος λάμβανε σύνταξη ΟΓΑ μία μικρή, χωρίς να έχει πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές. Είναι μια διάταξη που ξεκινά από το ‘61. Πάλι το ‘87 ξανά είχε ενεργοποιηθεί επί Ανδρέα Παπανδρέου. Την περίοδο εκείνη δινόταν σύνταξη στους αγρότες, τους ανασφάλιστους, χωρίς να έχουν πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές ένα μικρό ποσό», είπε αρχικά.

«Είχε πολύ λίγα ένσημα στο ΙΚΑ, όπου σύμφωνα με το καταστατικό του ΟΓΑ, δεν μπορούσε να γίνει η ενοποίηση που ζητούσε του ΙΚΑ και του ΟΓΑ. Ο ίδιος ταυτόχρονα λάμβανε άλλες δύο συντάξεις. Μία σύνταξη η οποία ήταν από τη Γερμανία και μία σύνταξη η οποία ήταν από την Αμερική. Κατά τη δική του ομολογία, με αυτό το σημείωμα που άφησε, που αναφέρει ότι έπαιρνε 2.600 από την Αμερική συν ένα μικρό ποσό περίπου στα 100 ευρώ από τη Γερμανία και ένα αντίστοιχο ποσό που έπαιρνε από τον ΟΓΑ», συνέχισε η κ. Βρύνα.