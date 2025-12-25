Την οικογενειακή αυτή στιγμή μοιράστηκε με τους φίλους του στο Facebook ο Χάρης Βαρθακούρης, ενώ την selfie τράβηξε η σύζυγός του Αντελίνα. «Για όσους ζήτησαν πλήρη απαρτία! Ένας παππούς. Οι τέσσερις γιοι του. Τα τέσσερα εγγόνια του. Οι τρεις νύφες του. Και δύο σκυλιά (στη φωτό μόνο το ένα) Έτσι το γιορτάσαμε. Καλά Χριστούγεννα. ΥΓ. Σχεδόν ντε ζαβού φωτό με αυτή του καλοκαιριού», έγραψε ο γιος του Γιάννη Πάριου στη συνοδευτική λεζάντα.

Ο Γιάννης Πάριος εμφανίζεται περιτριγυρισμένος από τα παιδιά, τα εγγόνια του και τις νύφες του, κατά την διάρκεια του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού της οικογένειας.

Γιάννης Πάριος: Χριστουγεννιάτικο τραπέζι με τα παιδιά, τις νύφες και τα τέσσερα εγγόνια – Οικογενειακή φωτογραφία στο Facebook από τον Χάρη Βαρθακούρη

