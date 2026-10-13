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Η ανακριβής πληροφορία ξεκίνησε από ανάρτηση του ηθοποιού Γιώργου Γεωργίου, προκαλώντας αναστάτωση στον καλλιτέχνη κατά τη διάρκεια θεατρικής παράστασης.

Ζουγανέλης εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι ο συνάδελφός του δεν επικοινώνησε μαζί του για να διασταυρώσει το γεγονός.

Ο ηθοποιός τόνισε την ανάγκη νομικής προστασίας για παρόμοια περιστατικά, ώστε να θωρακιστούν οι άνθρωποι που έρχονται αντιμέτωποι με τέτοιου είδους αναληθείς ειδήσεις.

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Στη δικαιοσύνη αποφάσισε να προσφύγει ο Γιάννης Ζουγανέλης λόγω της ψευδής είδησης που μεταδόθηκε και ήθελε την σύζυγο του, Ισιδώρα Σιδέρη, να έχει φύγει από τη ζωή.

Όλα ξεκίνησαν από μία ανάρτηση του ηθοποιού Γιώργου Γεωργίου και έπειτα αμέτρητος κόσμος προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον Γιάννη Ζουγανέλη, ο οποίος την ώρα που κυκλοφόρησε η ψευδής είδηση ήταν στο θέατρο.

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Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό» την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, ο ηθοποιός περιέγραψε πώς βίωσε το περιστατικό ενώ βρισκόταν στη θεατρική σκηνή:

«Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Δεν ξέρω πώς να αντιδράσω. Εχθές παίζαμε στο θέατρο και μου ερχόντουσαν καταπέλτης διάφορα μηνύματα από όλη την Ελλάδα φίλων. Αισθάνθηκαν πάρα πολύ άσχημα για αυτή την είδηση ότι έφυγε η Ισιδώρα από τη ζωή. Δεν μπορώ να το ελέγξω.

Πώς μπορεί να συμβαίνει μέσα από μια ανάρτηση να πείθεται ο κόσμος και λογικά πείθεται ο κόσμος και δεν ξέρω αν πρέπει να χαρώ για την αγάπη που εισέπραξα ή πρέπει να στενοχωρηθώ για τους ανθρώπους που πόνεσαν και ήθελαν να μας συμπαρασταθούν».

Όπως αποκάλυψε ο Γιάννης Ζουγανέλης, η αγωνία του τερματίστηκε μόνο όταν κατάφερε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά μαζί της, τονίζοντας παράλληλα τη δυσαρέσκειά του για την έλλειψη επικοινωνίας από τον συνάδελφό του, Γιώργο Γεωργίου, που είχε αναπαράγει την είδηση:

«Ο Γιώργος Γεωργίου δεν επικοινώνησε μαζί μου. Μου έκανε εντύπωση. Είναι ευτέλεια αυτό που συμβαίνει. Είναι ντροπή και δεν μπορεί να αντιδράσει ο άνθρωπος που το έχει υποστεί. Εγώ δηλαδή τα έχασα. Καταρχήν επειδή έβλεπα, λέω “κάτι έγινε” και πήρα πρώτα από όλα την Ισιδώρα όταν έφυγα από το θέατρο, να δω τι συμβαίνει. Όταν το σήκωσε ηρέμησα», είπε στη συνέχεια.

«Προφανώς και σκοπεύω να κινηθώ νομικά για να προφυλάξω και τους ανθρώπους που θα βρεθούν σε τέτοια θέση», ξεκαθάρισε ακόμα ο Γιάννης Ζουγανέλης.

H αναφορά σε κόντρα Βίσση – Καρβέλα

«Ξέρω πολύ καλά τον Νίκο Καρβέλα εδώ και χρόνια. Τον θεωρώ ιδιαίτερη προσωπικότητα. Ο Νίκος Καρβέλας δε διεκδίκησε ποτέ τα οικονομικά πέρα από τις λογικές αυτές που ξέρω. Και βέβαια λέγονται και διάφορες αυθαιρεσίες περί των πνευματικών δικαιωμάτων.

Ελάχιστα παίρνουν οι δημιουργοί. Νομίζω ότι η ουσιαστική κόντρα δεν είναι συναισθηματική. Είναι κόντρα μάνατζμεντ τρόπον τινά. Η Βίσση ένας πολύ ωραίος άνθρωπος που συνεχώς δήλωνε την αγάπη που είχε στον Νίκο και όπως πιστεύω ότι υπήρχε και ένας έρωτας, εγκεφαλικός. Του έστειλα μήνυμα του Καρβέλα, του δήλωσα τη συμπαράστασή μου και θα ήθελα και το ίδιο να πω και στη Βίσση και να απεμπλακούν από αυτό που θα τους χωρίσει.