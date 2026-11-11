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Την ευχή του να ήταν παρών ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου στην παρουσίαση του βιβλίου του εξέφρασε ο Γιάννης Ζουγανέλης, εκτιμώντας παράλληλα πως η κατάσταση της υγείας του αγαπημένου φίλου και συναδέλφου του έχει βελτιωθεί.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», σε δηλώσεις που προβλήθηκαν την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, ο καλλιτέχνης αναφέρθηκε στην απουσία του τραγουδιστή από την εκδήλωση, αλλά και στη μεταξύ τους σχέση. «Ο Βασίλης νιώθω ότι είναι καλύτερα, θα ήθελα να είναι εδώ. Ο Βασίλης πρωτοστατούσε, ήταν τα δύο χρόνια στο “Αχ Μαρία” παρέα».

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Ο Γιάννης Ζουγανέλης κλήθηκε να σχολιάσει και την αντίδραση της Ελένης Ράντου για την εικόνα που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη και απεικόνιζε τον σύζυγό της στο νοσοκομείο. Συμφωνώντας με τη στάση της ηθοποιού, χαρακτήρισε την ενέργεια αυτή «απεχθή».

«Δίκιο είχε, είναι διακριτικός άνθρωπος η Ράντου, είναι πολύ καλή καλλιτέχνης. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει, απεχθές», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η περιπέτεια υγείας του Βασίλη Παπακωνσταντίνου

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου νοσηλεύτηκε από τις 22 Οκτωβρίου και για τέσσερις ημέρες σε ιδιωτικό νοσοκομείο της Αθήνας, λόγω της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) που αντιμετωπίζει.

Μετά το εξιτήριό του, στις 27 Οκτωβρίου, ο τραγουδιστής ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους για την κατάσταση της υγείας του, μέσα από ανάρτηση στα social media, ζητώντας παράλληλα να γίνει σεβαστή η ανάγκη του για ηρεμία και ιδιωτικότητα.

«Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για το ενδιαφέρον και τις ευχές σας. Είμαι καλά και αναρρώνω στο σπίτι, κοντά στην οικογένειά μου. Χρειάζομαι λίγη ηρεμία αυτή την περίοδο και σας παρακαλώ να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μου. Τα λέμε σύντομα από κοντά».

Η αντίδραση της Ελένης Ράντου για την AI φωτογραφία

Λίγες ημέρες μετά την επιστροφή του στο σπίτι, η Ελένη Ράντου εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της για φωτογραφία που δημιουργήθηκε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και παρουσίαζε τον σύζυγό της σε νοσοκομειακό περιβάλλον, με αφορμή την πρόσφατη περιπέτεια της υγείας του.

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Η ηθοποιός επέκρινε όσους εκμεταλλεύονται προσωπικές στιγμές και την αγωνία του κοινού για την υγεία ενός ανθρώπου, προκειμένου να προσελκύσουν επισκέψεις και να κερδίσουν ένα κλικ.

Σε ανάρτησή της στο Facebook, αναφέρθηκε στη διαφορά ανάμεσα στην ευγένεια και τη χυδαιότητα, τονίζοντας πως η δεύτερη δεν έχει όρια. Παράλληλα, άσκησε κριτική στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για τη δημιουργία τέτοιων εικόνων, γράφοντας:

«Και με όλα αυτά διδάσκομαι ακόμα για την ανθρώπινη και όχι μόνο φύση… Η ευγένεια και η καλογουστιά σε σχέση με τη χυδαιότητα και την κακογουστιά εκτός από την προφανή διαφορά έχουν και μία ακόμα. Η ευγένεια και το καλό γούστο έχουν ταβάνι. Η χυδαιότητα δεν έχει πάτο. Ζήτω και στο AI που δίνει βήμα και εικόνα στις πιο διεστραμμένες φαντασιώσεις. Μπράβο. Κερδίσατε ένα κλικ! Στη χυδαιότητα».

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