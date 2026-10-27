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Μετά τα δημοσιεύματα σχετικά με το πρόβλημα της υγείας του, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου ενημέρωσε τους θαυμαστές του με μία ανάρτηση στα social media:

«Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για το ενδιαφέρον και τις ευχές σας. Είμαι καλά και αναρρώνω στο σπίτι, κοντά στην οικογένεια μου. Χρειάζομαι λίγη ηρεμία αυτή την περίοδο και σας παρακαλώ να σεβαστείτε την ιδιωτικότητα μου. Τα λέμε σύντομα από κοντά. Βασίλης».

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Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου νοσηλεύτηκε από την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, σε ιδιωτικό θεραπευτήριο της Αθήνας, λόγω της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) με την οποία έχει διαγνωστεί. Ο αγαπημένος ερμηνευτής πήρε εξιτήριο την Κυριακή και βρίσκεται στο σπίτι του, όπου και αναρρώνει.

Υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου είχε ακυρώσει μέρος των καλοκαιρινών του εμφανίσεων στις 20 Αυγούστου.

Σε συνέντευξη του στο «For You», ο Γιάννης Ζουγανέλης αποκάλυψε πως ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου έχει Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και εξέφρασε την ευχή του να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να επιστρέψει σύντομα στη σκηνή. «Ο Βασίλης δεν είναι απλά φίλος μου, είναι αδερφικός μου φίλος. Έχουμε συνεργαστεί πάνω από είκοσι φορές στη διάρκεια των χρόνων. Έχει ΧΑΠ, οπότε δυσκολευόταν. Νομίζω θα το ξεπεράσει. Του εύχομαι πραγματικά να το ξεπεράσει και να μας επανέλθει πολύ δυνατά», ανέφερε συγκεκριμένα.